Почему мужчинам не стоит носить облегающее белье? Отвечает уролог

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Фотографии в глянцевых журналах, реклама и кино задают тренды не только в женской моде. И если от ухоженной бороды и выбритых висков сложно ожидать подвоха, то ношение узких брюк и облегающего нижнего белья может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом рассказал врач уролог-андролог Антон Ротов.
Одна из главных опасностей облегающего белья — нарушение терморегуляции. Дело в том, что для основной функции яичек — образования и созревания сперматозоидов — нужна оптимальная температура.
Если температура становится выше требуемой, то работа ферментов, регулирующих сперматогенез, нарушается. Из-за этого уменьшается концентрация сперматозоидов и ухудшается их подвижность. Так что мошонка, расположенная снаружи, а не внутри тела, задумана как терморегулятор. Если температура тела или окружающей среды повышается, мошонка отдаляется от тела. И наоборот, когда становится холодно, мошонка втягивается.
Ношение тесного обтягивающего белья нарушает эту терморегулирующую функцию, из-за чего яички, постоянно прижатые к телу, перегреваются.Антон РотовВрач-уролог, андролог
Из-за перегрева нарушается нормальный процесс выработки сперматозоидов. Ухудшение качества спермы может спровоцировать снижение фертильности. Проще говоря, у мужчины, который любит обтягивающее нижнее белье, меньше шансов оплодотворить женщину. Просто потому, что его сперматозоиды гибнут раньше, чем успевают добраться до яйцеклетки.
Мужчинам, которые готовятся стать отцами, андрологи однозначно советуют носить свободное белье.Антон РотовВрач-уролог, андролог
Часто облегающие трусы шьют с добавлением синтетики, поскольку натуральные ткани не тянутся. Кожа в синтетике не дышит, влага с ее поверхности не испаряется. Да и сами половые органы, плотно прижатые к телу, не способствуют нормальной вентиляции. Из-за такого «парникового эффекта» могут появляться опрелости и дерматиты.
Раздражение может возникнуть как непосредственно на половых органах, так и во всей паховой области.
С этой проблемой чаще сталкиваются мужчины с избыточным весом, сахарным диабетом и слабым иммунитетом.Антон РотовВрач-уролог, андролог
Это продолжение предыдущей проблемы, не опасное для здоровья, но неприятное.
Из-за нарушенной вентиляции в интимной зоне повышается потливость, а значит, чаще возникает неприятный запах.Антон РотовВрач-уролог, андролог
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