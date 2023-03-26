Почему мужчинам не стоит носить облегающее белье? Отвечает уролог

Фотографии в глянцевых журналах, реклама и кино задают тренды не только в женской моде. И если от ухоженной бороды и выбритых висков сложно ожидать подвоха, то ношение узких брюк и облегающего нижнего белья может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом рассказал врач уролог-андролог Антон Ротов.

Опасность облегающего белья

Одна из главных опасностей облегающего белья — нарушение терморегуляции. Дело в том, что для основной функции яичек — образования и созревания сперматозоидов — нужна оптимальная температура.

Если температура становится выше требуемой, то работа ферментов, регулирующих сперматогенез, нарушается. Из-за этого уменьшается концентрация сперматозоидов и ухудшается их подвижность. Так что мошонка, расположенная снаружи, а не внутри тела, задумана как терморегулятор. Если температура тела или окружающей среды повышается, мошонка отдаляется от тела. И наоборот, когда становится холодно, мошонка втягивается.

Последствия ношения тесного белья

Снижение фертильности

Из-за перегрева нарушается нормальный процесс выработки сперматозоидов. Ухудшение качества спермы может спровоцировать снижение фертильности. Проще говоря, у мужчины, который любит обтягивающее нижнее белье, меньше шансов оплодотворить женщину. Просто потому, что его сперматозоиды гибнут раньше, чем успевают добраться до яйцеклетки.

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Проблемы с кожей

Часто облегающие трусы шьют с добавлением синтетики, поскольку натуральные ткани не тянутся. Кожа в синтетике не дышит, влага с ее поверхности не испаряется. Да и сами половые органы, плотно прижатые к телу, не способствуют нормальной вентиляции. Из-за такого «парникового эффекта» могут появляться опрелости и дерматиты.

Раздражение может возникнуть как непосредственно на половых органах, так и во всей паховой области.

Потливость

Это продолжение предыдущей проблемы, не опасное для здоровья, но неприятное.

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