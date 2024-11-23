С точки зрения науки: почему счастливые выглядят красивее и моложе

Лев Николаевич Толстой знал, что пишет. Особенно когда говорил, что «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

И действительно: счастливые люди в целом выглядят одинаково. У них горят глаза, изнутри исходит свет. Они часто улыбаются, излучают позитив, их походка легкая, движения непринужденные, осанка горделивая, внешность привлекательная. А вот с несчастными совсем другое дело. Их внешность могут портить разные вещи: потухшие глаза, изможденный вид, сгорбленная осанка и неуверенный взгляд, неухоженная внешность, избыточный вес или отеки.

Рассказали, почему так происходит и что нужно сделать, чтобы выглядеть моложе и красивее.

Почему так происходит

Стоит сразу отметить: эта статья исключает крайние случаи настоящих горя и утраты (например, неизлечимой болезни или смерти, то есть состояний, требующих помощи врача или психиатра). Текст предназначен для обычных людей. Которые чувствуют себя несчастными, хоть у них вроде бы есть все: семья, работа, дети, хобби, родственники, хозяйство и прочие атрибуты успеха.

И всему этому виной неуловимый, вездесущий, перманентный и неиссякаемый стресс. Как писал основоположник теории стресса Ганс Селье, «это реакция организма на непривычные для него воздействия». Стресс возникает, когда организм не может справиться с предъявляемой ему нагрузкой. И действительно, никто не рождался для того, чтобы не высыпаться, работать на износ и эмоционально обслуживать несколько поколений родственников. Если вы здоровы и работоспособны, но чувствуете себя несчастным, то это проявление стресса. Оно может вылиться не только в ухудшение во внешности, но и в разнообразные проблемы со здоровьем.

Фото Stephanie Verhart, iStock

Как стресс будет влиять на отражение в зеркале

1. Гормоны стресса (адреналин, норадреналин, глюкокортикоиды) сужают диаметр сосудов. Меньше притока крови — меньше кислорода. Из-за этого в клетках нет нормального метаболизма. Как следствие, появляются серая кожа, изможденное лицо и проваленные щеки.

2. При стрессе активируется хроническое воспаление, которое приводит к подавлению иммунитета и активации инфекционных заболеваний. А это точно не придаст красоты. Страдает общее самочувствие, появляются выраженная слабость, утомляемость, болезненность, а на лице возникают высыпания, пигментация и прыщи. И это еще не все. Длительный стресс приводит к разрушению межклеточного матрикса (а точнее его компонентов коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты) и, как следствие, к повреждению кожи и преждевременному старению.

3. Возможны спазм сосудов и развитие ишемии почек, что сопровождается задержкой жидкости в организме и развитию местного и общего отечного синдрома. Первый — это одутловатость лица. Второй — отеки на ногах, животе, пояснице, шее. Из-за всего этого во внешнем облике появляется тяжесть, проявляется деформационный тип старения («брыли», второй подбородок, набухшие веки, носогубные складки).

4. Гормоны стресса ведут к хроническому напряжению мышц лица. Из-за этого возможны опущенные уголки губ и уставший, печальный вид.

Фото Vasil Dimitrov, iStock

5. Постоянное эмоциональное напряжение формирует патологическую мимику. Даже неосознаваемый стресс заставляет хмурить брови, поджимать губы. При этом лицо приобретает вечно недовольный вид, что делает вас визуально старше.

6. Стресс вызывает расстройство пищевого поведения. У одних переживания приводят к желанию заедать тревожные мысли и невзгоды, что приводит к резкому повышению массы тела (а это для многих дополнительный стресс). Другие впадают в психогенную анорексию с отказом от пищи и маниакальным подсчетом калорий. Ожирение приводит к появлению дряблого тела, второго подбородка, растяжек, а голодание — к сухости кожи, сети морщин, ранней седине и изможденности.

7. Может повыситься тонус скелетных мышц и измениться осанка. Вы сутулитесь, сгибаетесь, стараетесь казаться меньше. Походка становится шаткой, шаркающей, неуверенной. Все это отрицательно сказывается на внешности: опущенная голова приводит к появлению вдовьего горба, сутулая спина приводит к гипертонусу мышц шеи, а лицо становится более дряблым.

8. И конечно же, стресс способствует появлению неприятных состояний и болезней, которые затрагивают деятельность практически любой системы организма. А если со здоровьем что-то не так, выглядеть красиво достаточно сложно. Среди заболеваний и болезненных состояний, которые вызывает стресс:

неврозы (истерия, неврастения, навязчивые состояния), депрессия, тревожность;

перепады артериального давления (гипертензия или гипотензия), аритмии, стенокардия;

расстройства пищеварения (язвенная болезнь, панкреатит, синдром раздраженного кишечника);

расстройство деятельности почек (недержание мочи, императивные позывы);

аддиктивное поведение (злоупотребление лекарствами, алкоголем, энергетиками);

изменение психики и высшей нервной деятельности (от трудоголизма до апатии, от «синдрома отличника» до инфантилизма).

Фото PeopleImages, iStock

Как распрощаться со стрессом и стать красивее

1. Оценить физическое состояние. В первую очередь надо пройти обследование и вылечить возникшие из-за стресса состояния и заболевания, если они имеются. Без этого полноценно выполнить следующие шаги будет проблематично.

2. Заняться психическим здоровьем. Сегодня посещение психолога — это не прихоть, а необходимость. Но если вы не готовы обратиться к такому специалисту, постарайтесь найти для себя хотя бы подходящие методы релаксации. Займитесь йогой, медитациями, плаванием, гуляйте — делайте то, что помогает вам снять эмоциональное напряжение

3. Проанализировать и скорректировать образ жизни. Это, наверное, одна из самых трудных рекомендаций, но ради собственного здоровья и красоты постарайтесь найти баланс между работой и отдыхом, между «хочу» и «надо». Не взваливайте на себя непосильные задачи, не стесняйте отказываться от дополнительной нагрузки и не бойтесь обратиться за помощью к близким.

Когда вы избавитесь от стресса, ваше эмоциональное состояние преобразится. А вместе с ним и внешний облик.