6 неожиданных причин, по которым вы не можете завести детей

Решить завести ребенка не всегда равно завести ребенка. Если время идет, а старания не приводят к заветным двум полоскам, попробуйте обратить внимание на не самые очевидные причины.

Поговорили с акушером-гинекологом Ольгой Ножницевой о факторах, которые могут негативно сказаться на наступлении беременности.

Недостаток сна и сбитый режим дня

Мозг человека — главный орган, регулирующий работу всех систем организма, в том числе репродуктивную.

Хронический стресс

Кортизол (гормон стресса) и эстрогены (женские гормоны) производятся из одного вещества — холестерина.

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Л ишний вес или дефицит массы тела

Избыток или недостаток жировой ткани приводят к нарушению работы репродуктивной системы и, соответственно, к отсутствию овуляции.

Использование лубрикантов

Любая смазка, даже водная, может нарушить подвижность сперматозоидов. На период зачатия от них лучше отказаться.

Слишком частые половые контакты

Слишком частые половые контакты (более одного раза в день) вредят, нежели помогают. Сперматозоиды не успевают созреть до конца и имеют малоподвижные хвостики.

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Повышенная температура половых органов у мужчины

Яички не зря вынесены из брюшной полости наружу: температура в мошонке в норме на 1-2 градуса ниже температуры внутри живота.

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