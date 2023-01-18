Почему по утрам всегда хочется спать? 5 причин утренней усталости

Рассказываем, что может вызвать упадок сил, даже если вы долго спали.

Сон — один из важнейших процессов в жизни человека. Он играет немаловажную роль в восстановлении организма. В норме человек утром должен просыпаться бодрым, полным сил и энергии.

Бывают случаи, когда люди, напротив, испытывают усталость, словно и не отдыхали вовсе. Это может быть случайностью, если сбился по той или иной причине привычный график. Но также это может свидетельствовать о наличии какого-либо заболевания.

Рассказываем о возможных причинах утренней усталости.

Нарушение гигиены сна

Под гигиеной сна понимают некие ритуалы и привычки, которые оказывают положительное влияние на качество сна.

Если не соблюдать температурный режим и уровень влажности в помещении, можно существенно ухудшить качество сна. Соответственно, утром вас будет одолевать усталость.

Неправильное питание

Жирная, острая, соленая, жареная пища перед сном ухудшает процессы пищеварения. Может появиться изжога, чувство тяжести и вздутия.

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Напитки с кофеином и алкоголь также негативно влияют на сон. Несмотря на то что после употребления последнего человек может довольно быстро заснуть, сам сон при этом будет неглубоким и прерывистым.

Если вы выпьете много жидкости перед сном, ночью будет часто хотеться в туалет. Что тоже негативно повлияет на сон.

Чрезмерная физическая активность

Для поддержания себя в форме и хорошего самочувствия важно регулярно заниматься физическими упражнениями. Лучше интенсивным тренировкам уделить время в течение дня. А вот за несколько часов до сна необходимо снизить физическую активность. Можно использовать упражнения для растяжки и дыхательные практики.

Нарушения сна

В некоторых случаях даже после изменения привычного образа жизни качество сна может страдать. Обратиться к врачу следует, если отмечены какие-либо виды нарушений сна.

Апноэ сна

Вызывает периодические паузы в дыхании во время сна. Такое состояние характерно для храпа. Утром возможно ощущение сухости во рту и першение в горле из-за нарушения носового дыхания. Апноэ считается частой причиной чувства разбитости по утрам.

Бессонница

Это расстройство сна, при котором человек испытывает трудности с засыпанием, страдает качество и продолжительность сна. После пробуждения сложно заснуть. Утром одолевает усталость, сонливость и раздражительность.

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Синдром беспокойных ног

Для этого состояния характерны неконтролируемые движения ногами во сне. Часто это вызвано неприятными ощущениями в ногах.

Бруксизм

Проявляется сильным стискиванием зубов во время сна. Это один из видов двигательного расстройства. В некоторых случаях возможны мышечные спазмы, головные боли, повреждения зубов. А утром человек не чувствует себя отдохнувшим.

Другие заболевания

Существует ряд патологических состояний, способных нарушить сон и вызвать чрезмерную усталость:

железодефицитная анемия — снижение уровня гемоглобина;

депрессивное состояние, повышенная тревожность;

синдром хронической усталости;

диабет;

гормональные нарушения и другие.

В каждом конкретном случае методы диагностики и лечения будут зависеть от основной причины заболевания.

Что делать, чтобы быть бодрым по утрам

Сонливость свойственна человеку, который только что пробудился. В среднем требуется около 30 минут, чтобы прийти в себя. Поэтому утром у любого может снизиться концентрация внимания, нарушиться координация и мелкая моторика.

Не стоит спешить с важными делами, требующими сосредоточения, сразу после пробуждения. Необходимо дать организму некоторое время, чтобы адаптироваться. Лучше начать утро с личной гигиены, приготовления завтрака, зарядки.

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При ощущении усталости после ночного сна следует первым делом проанализировать свой режим, привычки, график работы. Нужно выявить слабые места, которые мешают нормально высыпаться и чувствовать себя бодро по утрам.

Создайте комфортную атмосферу для сна. В помещении должно быть тихо, темно и прохладно.

Регулярно проветривайте и увлажняйте помещение.

Откажитесь от использования телефона, просмотра телевизора и других гаджетов за два часа до сна.

Матрас и подушка должны быть удобными.

Ограничьте кофеин и алкоголь, особенно перед сном.

Если изменения в образе жизни не повлияли на качество сна и утренняя усталость по-прежнему присутствует, следует обратиться к врачу.

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