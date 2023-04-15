Почему, когда бросают курить, толстеют? Разбираемся с наркологами

Сегодня, 16:00
Минздрав РФ сообщил о том, что популярность курения среди россиян с 2009 года сократилась более чем втрое: с 69% до 21%. Одна из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются те, кто бросил курить, — набор веса.
Почему это происходит и как этого избежать, разбираемся с экспертами-наркологами.
Никотин действует на дофаминовые структуры в мозге и высвобождает дофамин — «гормон удовольствия», к которому мы очень быстро привыкаем. Это приводит к ощущению радости и расслабления, которые являются основной причиной, почему люди начинают курить и продолжают это делать.
Еще один источник дофамина — вкусная еда. Например, сладкое. Так, когда человек перестает получать дофамин из никотина, он переключается на вкусности. Причем в больших количествах.
Доказано, что никотин непосредственно влияет на метаболизм и массу тела. В течение первых 2-3 недель после отказа от курения метаболизм организма начинает восстанавливаться. К нормальному значению скорость метаболизма приходит только спустя два года после того, как человек перестал курить.
Никотин снижает аппетит и замедляет обмен веществ. Когда человек бросил курить, аппетит восстанавливается быстрее, чем обмен веществ, поэтому может происходить набор лишнего веса.Степан ГладкихПсихолог-нарколог
Курение является не только физической, но и психологической привычкой. У курильщика формируется ассоциация между определенными ситуациями и курением (например, после еды, перед сном или во время перерыва на работе), что делает курение автоматическим рефлексом.
У каждого человека в жизни присутствует стресс, и многие прибегают к курению, чтобы справиться с ним. Когда человек бросил курить, он может начать «заедать» стресс и из-за этого набирать лишний вес.Степан ГладкихПсихолог-нарколог
Для борьбы с психологической зависимостью от курения необходимо изменить образ жизни и привычки. Важно заменить курение на другие способы расслабления и снятия стресса, например занятия спортом, йогой или медитациями.
При выкуривании одной сигареты курильщик вдыхает более четырех тысяч токсинов, которые снижают чувствительность к запахам и вкусам. При отказе от курения вкусовые ощущения становятся более выраженными и человек получает большее удовольствие от еды, что и способствует набору лишнего веса.
После отказа от курения человек узнает настоящий вкус продуктов. Вредные вещества, которые вдыхает курильщик, воздействуют на вкусовые рецепторы, искажая восприятие.Мария ЕгороваПсихиатр-нарколог
Особой диеты при отказе от курения нет. Однако стоит обратить внимание на рекомендации ниже:
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