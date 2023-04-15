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Сегодня, 16:00

Почему, когда бросают курить, толстеют? Разбираемся с наркологами

Анастасия Серебренникова
,
Степан Гладких
Психолог-нарколог
Мария Егорова
Психиатр-нарколог
Сигарета.
Фото Freepik
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Минздрав РФ сообщил о том, что популярность курения среди россиян с 2009 года сократилась более чем втрое: с 69% до 21%. Одна из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются те, кто бросил курить, — набор веса.

Почему это происходит и как этого избежать, разбираемся с экспертами-наркологами.

Почему люди поправляются, когда бросают курить

Недостаток дофамина

Никотин действует на дофаминовые структуры в мозге и высвобождает дофамин — «гормон удовольствия», к которому мы очень быстро привыкаем. Это приводит к ощущению радости и расслабления, которые являются основной причиной, почему люди начинают курить и продолжают это делать.

Еще один источник дофамина — вкусная еда. Например, сладкое. Так, когда человек перестает получать дофамин из никотина, он переключается на вкусности. Причем в больших количествах.

При курении в кровь высвобождается гормон дофамин, который вызывает положительные эмоции. При отказе от сигарет появляется синдром отмены, который делает человека раздражительным. Эти неприятные ощущения обычно и «заедают».
Мария Егорова
Психиатр-нарколог
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Замедленный обмен веществ

Доказано, что никотин непосредственно влияет на метаболизм и массу тела. В течение первых 2-3 недель после отказа от курения метаболизм организма начинает восстанавливаться. К нормальному значению скорость метаболизма приходит только спустя два года после того, как человек перестал курить.

Никотин снижает аппетит и замедляет обмен веществ. Когда человек бросил курить, аппетит восстанавливается быстрее, чем обмен веществ, поэтому может происходить набор лишнего веса.
Степан Гладких
Психолог-нарколог
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Психологическая привычка

Курение является не только физической, но и психологической привычкой. У курильщика формируется ассоциация между определенными ситуациями и курением (например, после еды, перед сном или во время перерыва на работе), что делает курение автоматическим рефлексом.

У каждого человека в жизни присутствует стресс, и многие прибегают к курению, чтобы справиться с ним. Когда человек бросил курить, он может начать «заедать» стресс и из-за этого набирать лишний вес.
Степан Гладких
Психолог-нарколог

Для борьбы с психологической зависимостью от курения необходимо изменить образ жизни и привычки. Важно заменить курение на другие способы расслабления и снятия стресса, например занятия спортом, йогой или медитациями.

Девушка медитирует на коврике.
Freepik/lookstudio

Изменение вкуса продуктов

При выкуривании одной сигареты курильщик вдыхает более четырех тысяч токсинов, которые снижают чувствительность к запахам и вкусам. При отказе от курения вкусовые ощущения становятся более выраженными и человек получает большее удовольствие от еды, что и способствует набору лишнего веса.

После отказа от курения человек узнает настоящий вкус продуктов. Вредные вещества, которые вдыхает курильщик, воздействуют на вкусовые рецепторы, искажая восприятие.
Мария Егорова
Психиатр-нарколог

Как не набрать вес после отказа от курения

Особой диеты при отказе от курения нет. Однако стоит обратить внимание на рекомендации ниже:

  • Наладьте режим питания.
  • Сохраняйте баланс между энергией, поступающей с пищей, и энергией, расходуемой в течение дня.
  • Полноценно питайтесь разнообразной пищей.
  • Поддерживайте физическую активность.
  • Пейте больше воды. Вода помогает уменьшить аппетит и улучшает обмен веществ.
  • Ешьте больше овощей и фруктов. Они одновременно содержат мало калорий и много питательных веществ, помогая организму восстановиться после курения.
Девушка есть фрукты.
istockphoto.com
  • Избегайте алкоголя и сладких напитков. Они очень калорийные и провоцируют желание перекусить.
  • Когда хочется перекусить, сходите на прогулку, займитесь спортом или другими хобби, которые отвлекут от мыслей о курении и еде.
  • Обратитесь к диетологу или врачу для разработки индивидуальной программы по поддержанию здорового образа жизни.

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