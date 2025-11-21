Чудо-цветы: 9 комнатных растений, которые помогают чувствовать себя лучше

Сегодня, 19:00
Вы знали, что домашние растения могут положительно влиять на здоровье? Эфирные масла и полезные вещества, содержащиеся в комнатных цветах, улучшают состояние. Терапевт Анна Цуканова рассказала о полезных растениях для дома.
Изящные фиолетовые цветки могут быть не только приятны для глаз. Они также очень полезны для психологического состояния. Дело в том, что в лаванде содержатся линалоол и линалилацетат. Эти вещества оказывают седативное действие, попадая в лимбическую систему мозга через нос. Кроме того, в отличие от некоторых препаратов, лаванда не вызывает привыкание.
Исследования ученых из Рурского университета в Германии показали, что жасмин успокаивает сильнее некоторых рецептурных транквилизаторов. Этот цветок повышает активность ГАМК-рецепторов в мозге, а также стимулирует выработку серотонина.
Жасмин — это идеальный выбор для гостиной или кабинета, где нужно создать спокойную и одновременно позитивную атмосферу, побороть апатию и уныние.Анна ЦукановаВрач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Главная ценность алоэ вера — это не только активная выработка кислорода. Это растение помогает удалять из воздуха формальдегид и бензол, которые могут вызывать головные боли и общее недомогание у человека.
Ставьте алоэ на кухню или в комнату с новой мебелью. Чистый воздух — это снижение токсической нагрузки на организм, что напрямую сказывается на уровне энергии и сопротивляемости стрессу.Анна ЦукановаВрач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Здоровый сон — это большой шаг к хорошему ментальному состоянию. Сансевиерия поможет в этом: растение поглощает углекислый газ и выделяет кислород преимущественно ночью. Качественное обеспечение кислородом способствует более глубокому сну.
Обязательный жилец в спальне людей, страдающих бессонницей или храпом. Его неприхотливость — приятный бонус.Анна ЦукановаВрач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Однако его случайное употребление внутрь может оказаться опасным, в особенности для детей и домашних животных.
Это комнатное растение богато эфирными маслами, которые оказывают тонизирующее и антимикробное действие на организм. Они стимулируют выработку нейромедиатора — норадреналина. Он отвечает за ясность ума и концентрацию.
Рекомендую для домашнего офиса или комнаты школьника. Помогает бороться с послеобеденным спадом продуктивности и апатией, вызванной умственным переутомлением.Анна ЦукановаВрач-диетолог, терапевт, нутрициолог
В мяте содержится ментол, который, между прочим, выступает в роли спазмолитика и стимулятора. Благодаря ему в мозге снимается напряжение с сосудов, что приводит к улучшению кровоснабжения и облегчению головной боли.
Держите горшок с мятой на кухне. При чувстве усталости или тумане в голове разомните лист в пальцах и вдохните аромат. Это натуральная альтернатива кофеину.Анна ЦукановаВрач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Аромат розмарина помогает улучшить память и концентрацию на 5-7%. Это критически важно для школьников, а также для взрослых, сталкивающихся с проблемами с памятью.
Незаменимый помощник для тех, кто занимается интеллектуальным трудом и испытывает симптомы профессионального выгорания. Помогает сохранить ясность ума и скорость реакцииАнна ЦукановаВрач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Это растение также богато эфирными маслами, которые регулируют уровень кортизола и адреналина. Кроме того, они выступают в качестве адаптогенов для вегетативной нервной системы, помогая стабилизировать сердечный ритм и артериальное давление при волнении.
Особенно полезна для женщин в периоды гормональных колебаний (ПМС, менопауза), когда эмоциональный фон нестабилен. Ее запах помогает сгладить перепады настроения.Анна ЦукановаВрач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Хлорофитум включили в список растений-фильтров за его способность нейтрализовывать вредные вещества: формальдегид и окись углерода. Ведь они держат организм в состоянии хронического системного воспаления, которое может стать причиной разных заболеваний, в том числе депрессии.
С точки зрения превентивной медицины, хлорофитум — это уникальное растение для любого городского жителя. Разместите его рядом с рабочим столом или в гостиной. Снижая общую токсическую нагрузку, он помогает нормализовать работу иммунной и нервной систем.Анна ЦукановаВрач-диетолог, терапевт, нутрициолог
