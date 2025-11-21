Видео
Полезные комнатные растения которые улучшают здоровье
Здоровье

Сегодня, 19:00

5 мин.

Чудо-цветы: 9 комнатных растений, которые помогают чувствовать себя лучше

Дарья Хромова
Автор
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Растения в комнате
Фото Inna Luzan, iStock

Вы знали, что домашние растения могут положительно влиять на здоровье? Эфирные масла и полезные вещества, содержащиеся в комнатных цветах, улучшают состояние. Терапевт Анна Цуканова рассказала о полезных растениях для дома.

Лаванда

Изящные фиолетовые цветки могут быть не только приятны для глаз. Они также очень полезны для психологического состояния. Дело в том, что в лаванде содержатся линалоол и линалилацетат. Эти вещества оказывают седативное действие, попадая в лимбическую систему мозга через нос. Кроме того, в отличие от некоторых препаратов, лаванда не вызывает привыкание.

Я особенно рекомендую лаванду пациентам с тревожными расстройствами и нарушениями засыпания. Горшок с цветущей лавандой в спальне — это натуральная ингаляция для улучшения качества сна. Но для терапевтического эффекта растению нужно много прямого солнечного света.
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Лаванда
Фото elenaleonova, iStock

Жасмин

Исследования ученых из Рурского университета в Германии показали, что жасмин успокаивает сильнее некоторых рецептурных транквилизаторов. Этот цветок повышает активность ГАМК-рецепторов в мозге, а также стимулирует выработку серотонина.

Жасмин — это идеальный выбор для гостиной или кабинета, где нужно создать спокойную и одновременно позитивную атмосферу, побороть апатию и уныние.
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Красивый букет со свежими цветами жасмина
Фото jordachelr, iStock

Алоэ вера

Главная ценность алоэ вера — это не только активная выработка кислорода. Это растение помогает удалять из воздуха формальдегид и бензол, которые могут вызывать головные боли и общее недомогание у человека.

Ставьте алоэ на кухню или в комнату с новой мебелью. Чистый воздух — это снижение токсической нагрузки на организм, что напрямую сказывается на уровне энергии и сопротивляемости стрессу.
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Алоэ вера
Фото niuniu, iStock

Сансевиерия

Здоровый сон — это большой шаг к хорошему ментальному состоянию. Сансевиерия поможет в этом: растение поглощает углекислый газ и выделяет кислород преимущественно ночью. Качественное обеспечение кислородом способствует более глубокому сну.

Обязательный жилец в спальне людей, страдающих бессонницей или храпом. Его неприхотливость — приятный бонус.
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, нутрициолог

Однако его случайное употребление внутрь может оказаться опасным, в особенности для детей и домашних животных.

Растение в горшке
Фото Liudmila Chernetska, iStock

Лимонное дерево

Это комнатное растение богато эфирными маслами, которые оказывают тонизирующее и антимикробное действие на организм. Они стимулируют выработку нейромедиатора — норадреналина. Он отвечает за ясность ума и концентрацию.

Рекомендую для домашнего офиса или комнаты школьника. Помогает бороться с послеобеденным спадом продуктивности и апатией, вызванной умственным переутомлением.
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Лимонное дерево
Фото Alexander Shapovalov, iStock

Мята перечная

В мяте содержится ментол, который, между прочим, выступает в роли спазмолитика и стимулятора. Благодаря ему в мозге снимается напряжение с сосудов, что приводит к улучшению кровоснабжения и облегчению головной боли.

Держите горшок с мятой на кухне. При чувстве усталости или тумане в голове разомните лист в пальцах и вдохните аромат. Это натуральная альтернатива кофеину.
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Перечная мята
Фото Vaivirga, iStock

Розмарин

Аромат розмарина помогает улучшить память и концентрацию на 5-7%. Это критически важно для школьников, а также для взрослых, сталкивающихся с проблемами с памятью.

Незаменимый помощник для тех, кто занимается интеллектуальным трудом и испытывает симптомы профессионального выгорания. Помогает сохранить ясность ума и скорость реакции
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Розмарин
Фото Artfully79, iStock

Герань

Это растение также богато эфирными маслами, которые регулируют уровень кортизола и адреналина. Кроме того, они выступают в качестве адаптогенов для вегетативной нервной системы, помогая стабилизировать сердечный ритм и артериальное давление при волнении.

Особенно полезна для женщин в периоды гормональных колебаний (ПМС, менопауза), когда эмоциональный фон нестабилен. Ее запах помогает сгладить перепады настроения.
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Герань
Фото AnnekeDeBlok, iStock

Хлорофитум

Хлорофитум включили в список растений-фильтров за его способность нейтрализовывать вредные вещества: формальдегид и окись углерода. Ведь они держат организм в состоянии хронического системного воспаления, которое может стать причиной разных заболеваний, в том числе депрессии.

С точки зрения превентивной медицины, хлорофитум — это уникальное растение для любого городского жителя. Разместите его рядом с рабочим столом или в гостиной. Снижая общую токсическую нагрузку, он помогает нормализовать работу иммунной и нервной систем.
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, нутрициолог
Хлорофитум
Фото Tatsiana Volkava, iStock

А какие растения стоят у вас дома? Расскажите в комментариях.

