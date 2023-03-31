5 полезных продуктов, которые нельзя есть каждый день

Золотое правило здорового питания — умеренность. Даже полезные, органически чистые и необработанные продукты не всегда стоит вводить в свой ежедневный рацион. Они могут мешать вашим целям, например снижению веса, или усугублять уже существующие проблемы со здоровьем. Разберем пять полезных продуктов, которыми нельзя злоупотреблять.

Тунец

Тунец — любимая многими рыба. И это вполне оправдано: в нем много белка и минералов (железа, кальция, цинка и магния). Но помимо полезных веществ в филе тунца достаточно много ртути (тяжелого металла, который часто присутствует в рыбе из-за загрязненной воды). Сам по себе тунец не накапливает обильное количество этого элемента, но он поедает мелкую рыбу, которая может быть загрязнена ртутью, из-за чего вещество оседает и в нем. Избыток ртути приводит к проблемам со зрением и мышечной слабости. Оптимально есть тунец два или три раза в неделю.

Животный белок

Тренды питания последних лет складываются вокруг преимущественно белковой диеты. И легче всего такую диету соблюдать, введя в рацион куриное филе. Но чрезмерно увлекаться животным белком не стоит. После плотного белкового обеда сложнее усвоить пищевые волокна и углеводы.

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Попробуйте добирать часть нормы с помощью растительного белка: бобовых, сои, орехов и круп. И вместе с белком вы получите необходимую для нормального пищеварения клетчатку, обеспечивающую нормальное продвижение пищи по организму.

Фруктовые соки

Соки в упаковке содержат много сахара, искусственных ароматизаторов и большое количество калорий, что делает их не многим полезней любой сладкой газировки. Поэтому легче относиться к ним как к жидкой еде, а не как к напитку для утоления жажды.

Если вы отдаете предпочтение домашним сокам, в процессе приготовления фрукты лишаются большого количества клетчатки, а значит, теряют и часть полезных свойств, и способность насыщать нас.

Сухофрукты

Хотя сухофрукты часто называют суперпродуктами из-за высокого содержания питательных веществ, за счет того, что они лишены воды, в их составе значительно больше сахара и калорий, чем в свежих фруктах.

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Финики, абрикосы, инжир и чернослив питательны, но высококалорийны. Сухофрукты хороши перед тренировкой для быстрого перекуса, но при регулярном употреблении можно незаметно для себя превысить дневную норму сахара и калорийности пищи.

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи (шпинат, капуста) наполнены необходимыми питательными веществами, но также содержат вещество, которое может препятствовать всасыванию йода. Недостаток йода приводит к гипертиреозу, но риск возникает только при чрезмерном употреблении крестоцветных.

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