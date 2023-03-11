3 причины выбросить обруч прямо сейчас

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С началом весны многие хотят быстрее привести тело в форму. В ход идет весь известный арсенал: от абонементов в фитнес-клуб до забытого под кроватью обруча. Выясняем, действительно ли хулахуп способен сделать талию тонкой и укрепить пресс.
Как правило, обруч применяют в гимнастике. Иногда его используют жонглеры в цирковых представлениях. А вот обручи для домашнего фитнеса выглядят несколько иначе, да и весят в разы больше. Толстые и тонкие, с шариками на внутренней поверхности и массажными шипами, пластиковые и металлические, — выбор на любой вкус. Но на практике может оказаться, что эти приспособления не так уж эффективны, а иногда даже могут навредить.
Миф о том, что локальное похудение возможно, давно изжил себя. Какой бы заманчивой ни была мысль о том, что пара сотен оборотов обруча решит вопрос с лишними сантиметрами в области живота, — это не так.
Похудение зависит от двух наиболее важных факторов: сбалансированного и разумного питания и регулярных тренировок. При этом желательно, чтобы последние задействовали все основные крупные мышечные группы. Именно эти фундаментальные вещи приведут к заветной цели.
Вращение обруча по факту задействует не так уж много мышц и цели общей физической нагрузки не достигает.
Еще одна причина избавиться от пылящегося под кроватью обруча — риск получить травму. Ведь некоторые из них довольно много весят. При вращении обруч иногда оставляет синяки на теле. Кровоподтеки появляются из-за того, что мелкие сосуды от сильного давления не выдерживают и лопаются. Поэтому уповать на пользу массажного эффекта не стоит.
Наибольшую опасность обруч представляет для позвоночника. Если хулахуп весит достаточно много, имеет выпуклости на внутренней поверхности, то ударяясь о позвонки в области поясничного отдела, он может оставить не только синяки, но и ухудшить состояние здоровья в целом.
Особенно это касается обладателей межпозвоночных грыж и протрузий. К тому же высокоамплитудные круговые движения таза при вращении обруча не всегда показаны людям с таким диагнозом. Это может ухудшить состояние, вызвать боль при сдавлении грыжей нервных окончаний.
Если вращение обруча доставляет удовольствие, используется с осторожностью и в комплексе с другими упражнениями, то проблем удастся избежать. Но важно помнить, что упражнения должны быть безопасными, а уже потом — эффективными.
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