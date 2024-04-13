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Постакне на лице: что это, как избавиться, советы косметолога
Здоровье

Сегодня, 10:00

4 мин.

Как избавиться от постакне и выровнять кожу: рассказывает косметолог

Ольга Соколова
Врач-косметолог
Анна Архипенко
Автор
Девушка разглядывает свою кожу
Фото www.istockphoto.com/LittleBee80
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При угревой болезни состояние кожи ухудшается из-за воспалений, прыщей и расширенных пор. Но даже после того, как все это исчезает, может остаться постакне. Это одна из самых распространенных проблем с кожей, с которой можно столкнуться в любом возрасте.

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Вместе с косметологом разобрались, почему образуются постакне и как справиться с этой проблемой.

Что такое постакне

Постакне — это изменения кожи, вызванные воспалительными процессами.
Ольга Соколова
Врач-косметолог

Постакне может быть в виде:

  • красных, фиолетовых или синих пятен, которые указывают на сосудистые изменения кожи. Они возникают из-за механического давления при попытке выдавить воспаление;

  • коричневых пятен (поствоспалительная гиперпигментация), которая возникает из-за влияния ультрафиолета на травмированные участки;

  • рубцов (атрофические, гипертрофические) — на месте воспаления возникает белая соединительная ткань.

Фото www.istockphoto.com/Stephanie Verhart

Как избавиться от постакне

Чтобы выбрать подходящий метод, необходимо проконсультироваться с дерматологом или косметологом.

Постакне могут пройти самостоятельно, но на это уйдет очень много времени. Ускорить осветление пятен поможет корректирующий уход.
Ольга Соколова
Врач-косметолог

В домашних условиях

Избавление от постакне и выравнивание кожи может потребовать времени и терпения, но следуя общим рекомендациям и регулярно ухаживая за кожей, можно достичь желаемых результатов.

Общие рекомендации:

  • Не использовать агрессивные средства для умывания, чтобы не раздражать кожу;

  • Избегать чрезмерного солнечного воздействия и использовать солнцезащитный крем;

  • Не выдавливать самостоятельно прыщи, так как это может привести к появлению шрамов и инфекции;

  • Использовать специальные средства для ухода за проблемной кожей, содержащие салициловую, молочную и гликолевые кислоты;

Хорошо подойдут кислотные продукты — домашние пилинги, сыворотки или кремы, которые будут стимулировать обновление клеток. Отлично подходит азелаиновая кислота.
Ольга Соколова
Врач-косметолог

  • Поддерживать здоровый образ жизни: регулярно заниматься спортом и придерживаться правильного питания.

Витамин С в составе косметических продуктов тоже поможет сделать тон более ровным.
Ольга Соколова
Врач-косметолог

Косметологические процедуры от постакне

Современная косметология предлагает широкий спектр процедур, которые помогают улучшить состояние кожи и избавиться от следов угревой сыпи.

Фото www.istockphoto.com/yacobchuk
  • Лазерная шлифовка

Одна из популярных косметологических процедур, направленных на борьбу с постакне, — лазерная шлифовка. Эта методика безоперационная, но при этом позволяющая избавиться от разных дефектов. При процедуре верхний проблемный слой эпидермиса убирается.

  • Мезотерапия

Этот метод позволяет локально воздействовать на проблемные участки лица при помощи уколов с мезококтейлем, содержащим полезные витамины, антиоксиданты и другие активные вещества. Они улучшают состояние кожи. Мезотерапия способствует заживлению ранок и улучшению текстуры кожи, что помогает справиться с постакне.

  • Плазмолифтинг

Плазмолифтинг — это эффективный метод лечения рубцов постакне. Пациенту вводят инъекции с плазмой, которая усиливает регенерацию кожи.

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Профилактика постакне

Главный способ профилактики постакне — не давить прыщи самостоятельно. Сделать это правильно очень трудно, поэтому не стоит пытаться.
Ольга Соколова
Врач-косметолог

Важно правильно ухаживать за проблемной кожей. Акне — это далеко не всегда только косметическая проблема, поэтому может понадобиться помощь не только дерматолога, но и эндокринолога или гастроэнтеролога.

Важно своевременно обращаться к специалисту за лечением высыпаний и подбором домашнего ухода.
Ольга Соколова
Врач-косметолог

Чтобы предупредить появление угревой сыпи, важно не касаться лица руками лишний раз. Также чаще меняйте полотенца, которыми вытираете лицо, или используйте одноразовые бумажные салфетки.

Старайтесь не загорать, если у вас есть высыпания: это может способствовать появлению постакне.
Ольга Соколова
Врач-косметолог
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