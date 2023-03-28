Почему мы потеем во сне и как это исправить? Отвечает врач

Потливость во сне — распространенная проблема. Причиной может быть не только высокая температура в комнате или слишком теплое одеяло, но и серьезные заболевания.

Мы поговорили об этой проблеме с врачом первой категории Юлией Соколовой.

Существует две группы факторов, которые приводят к тому, что мы потеем ночью, — внешние и внутренние.

Внешние факторы

С внешними бороться гораздо легче, ведь достаточно немного изменить привычки.

Высокая температура в помещении

В доме может быть жарко не только летом, но и в отопительный сезон. Это одна из самых распространенных причин потливости во сне. Чтобы ее устранить, достаточно проветрить спальню перед сном и отрегулировать батареи.

Некачественные уходовые средства

Например, гель для душа на неводорастворимой основе, слишком жирный шампунь или крем для тела. В результате происходит закупорка потовых желез, и процесс потоотделения нарушается.

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Постельное белье

Также проблемы с потливостью могут возникнуть, если постельное белье сшито из синтетических тканей или с использованием искусственных наполнителей. Например, из полиэстера — этот материал не пропускает воздух. Лучше всего выбирать постельное белье из бязи, хлопка или льна.

Внутренние факторы

Внутренние факторы чаще всего связаны с патологическими состояниями и заболеваниями. Например, различные инфекции сопровождаются лихорадкой с повышением температуры именно ночью.

Соматические неинфекционные заболевания тоже могут сопровождаться потливостью. К таким относятся ожирение, гиповитаминоз (недостаточное поступление витаминов в организм), недостаток витамина Д. У детей синдром гиповитаминоза Д или рахита практически всегда сопровождается потливостью.

Причиной потливости ночью также можеть стать сахарный диабет и заболевания щитовидной железы, связанные с нарушениями работы этого органа.

Климакс у женщин — еще один фактор. В этот период происходит перестройка организма: чувство приливов сопровождается потливостью.

Стресс (смешанный фактор)

Он вызван внешними причинами, но они влияют на работу организма. Напряженное состояние запускает выброс таких веществ, как адреналин, эндорфин и норадреналин. А они провоцируют потоотделение ночью.

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