Позиция жертвы: психолог рассказала, почему люди сами выбирают страдания

Людям свойственно жаловаться, и это абсолютно нормально. Но в идеале все жалобы должны быть ориентированы на поиск решения, считает психотерапевт Тина Гилбертсон. И за выплескиванием негатива обычно следуют проактивные действия — то, что поможет выйти из неприятной ситуации.

Однако не все люди способны взять на себя ответственность за свою жизнь. Некоторые неосознанно выбирают роль слабых и беспомощных, а виноватыми в своих неудачах считают всех вокруг. Такое поведение может говорить о том, что человек находится в позиции жертвы.

Вместе с психологами разбираемся, что это такое, как формируется и что сделать, чтобы выйти из этого состояния.

Что такое позиция жертвы

Позиция жертвы — это тип мышления и поведения, при котором человек считает себя слабым, беспомощным и неспособным контролировать свою жизнь. Людям, находящимся в этой позиции, окружающий мир кажется враждебным и жестоким. А себя они ощущают как заложника обстоятельств.

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Как формируется позиция жертвы

Позиция жертвы может начать формироваться как в детстве, так и во взрослом возрасте. Такое состояние, как правило, у тех, кто пережил тяжелые события или длительный стресс. Эти неприятности подталкивают людей к тому, чтобы видеть свою жизнь исключительно через призму страданий.

В раннем возрасте это может быть, например, применение психологического и физического насилия в воспитании, гиперопека, чрезмерная забота и контроль, а также ссоры и скандалы в семье, в которые родители активно вовлекали ребенка.

Взрослый человек может выбрать позицию жертвы после того, как попадает в ситуацию, в которой не может защитить себя. Такое поведение также может быть следствием негативного опыта, травм или низкой самооценки.

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Признаки жертвы

Психолог Юлия Лебедева называет пять признаков такого состояния. Присмотритесь: может быть вы сами сейчас находитесь в позиции жертвы.

склонность к самосожалению — постоянные размышления о собственных неудачах и невезении, зависть к другим, «более удачливым» и «везучим»;

отсутствие ответственности за свои действия и выборы — вина всегда лежит на других, собственное поведение оправдывается прошлым негативным опытом;

пессимизм — ожидание худшего исхода в любой ситуации;

отсутствие инициативы — неспособность к самостоятельным решениям и действиям, чтобы улучшить свое положение, постоянные отговорки, почему ситуацию изменить невозможно или невозможно сделать это сейчас;

манипулирование — использование своей жертвенности для управления другими людьми.

Чтобы понять, что вы или ваши близкие заняли эту позицию, нужно обратить внимание на ментальное состояние. Указать на то, человек считает себя жертвой, могут постоянные жалобы и ощущение несправедливости, а также отрицание возможности изменений.

Почему люди выбирают позицию жертвы

Выбор позиции жертвы часто бессознательный и служит защитной реакцией психики на травмы и неудачи.

Как выйти из позиции жертвы

Для выхода из этой позиции нужно осознать ответственность за собственную жизнь, развивать самосознание и самоуважение, работать над прошлыми травмами. Первый шаг на пути к этому — принятие того факта, что вы находитесь в позиции жертвы.

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В ходе терапии одним из важнейших этапов станет переложение фокуса с обстоятельств на собственные действия и принятие ответственности за свою жизнь. Это, безусловно, долгий и непростой путь.

Поэтому важно соблюдать все рекомендации специалиста и дать себе время. Терапия поможет сформировать уверенность в себе и позитивное мышление и, в конце концов, избавиться от психологии жертвы.