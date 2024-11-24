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Правда ли что с возрастом секса хочется меньше: меняется ли либидо с годами
Здоровье

Сегодня, 10:00

3 мин.

Правда ли, что с возрастом заниматься сексом хочется меньше: отвечает сексолог

Алена Соколова
Автор
Милана Погорелова
Клинический психолог, сексолог
Пара в кровати
Фото franckreporter, iStock
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Либидо — это сексуальное желание, половой инстинкт. Его уровень влияет на то, насколько часто вы нуждаетесь в интимной близости, вызывает ли она у вас интерес. Это понятие придумал основатель психоанализа Зигмунд Фрейд для описания проявлений сексуальности.

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В обществе в последние годы активно поднимается вопрос о том, действительно ли либидо сильно меняется с возрастом. Разбираемся с психологом-сексологом Миланой Погореловой.

Меняется ли либидо с возрастом

Многие считают, что с возрастом интерес к сексу угасает, а пожилые люди и вовсе не нуждаются в интимной близости. На самом деле, дела обстоят гораздо сложнее.

Либидо действительно меняется в течение жизни. Обычно уменьшение сексуального влечения отмечают примерно в возрасте 40-50 лет. С годами эта тенденция становится сильнее. Однако степень снижения либидо у всех разная и зависит от множества факторов: состояния здоровья, образа жизни, эмоционального состояния.

Одна из наиболее частых причин уменьшения влечения — гормональный сбой. Также могут повлиять проблемы с кровообращением и нервной системой.

Если тщательно следить за здоровьем и вовремя выравнивать гормоны, то либидо можно сохранить на долгие годы.
Милана Погорелова
Клинический психолог, сексолог

Это подтверждают цифры. В одном американском исследовании выяснили, что среди респондентов 75-80 лет больше 50% занимаются сексом несколько раз в месяц. А 23% из них — вообще каждую неделю.

Влюбленная пара
Фото LuckyBusiness, iStock

Важно отметить, что либидо мужчин и женщин с годами меняется немного по-разному. Например, в финском исследовании определили, что в 60 лет достаточно высокое либидо сохраняют 85% мужчин и 50% женщин. Ученые выдвигают много гипотез, почему так происходит. Кто-то связывает такой разрыв в цифрах с разным гормональным фоном, кто-то — с тем, что по статистике мужчины умирают раньше, и многие пожилые женщины остаются без любимых рядом.

У женщин с либидо вообще интересная история: оно меняется даже в течение цикла. Сильные изменения происходят также после родов и в период менопаузы. А одной из основных причин снижения либидо у мужчин — это снижение уровня гормона тестостерона.
Милана Погорелова
Клинический психолог, сексолог

Сексуальная жизнь в 60+ лет действительно сильно отличается от той, что была в 20. Однако она не исчезает и остается такой же приятной.

Мужчина и женщина в кровати
Фото Tom Merton, iStock

Как поддерживать либидо в норме в любом возрасте

Нужно следить за здоровьем — психологическим и физическим. Помимо артрита, поликистоза, ожирения, сосудисто-сердечных и других заболеваний, на либидо влияет также эмоциональное состояние.

У мужчин и женщин либидо может снижаться на фоне усталости, тревоги, депрессии, во время приема антидепрессантов и некоторых других препаратов. Также уменьшение влечения, проблемы с потенцией, аноргазмия, боли во время полового акта могут быть следствием психосоматических заболеваний.

Именно поэтому всем следует проходить ежегодный чекап организма, больше отдыхать и следить за своим психологическим и физическим состоянием.

Никогда не бойтесь лишний раз обратиться за помощью, и тогда с интимной жизнью все будет хорошо долгие годы.
Милана Погорелова
Клинический психолог, сексолог
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