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Сегодня, 10:30

Правда ли у спортсменок после окончания карьеры увеличивается грудь? Отвечает врач

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Фото Global Look Press, архив «СЭ»
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В мире профессионального спорта нередко встречаются случаи, когда после окончания карьеры девушки неожиданно для окружающих обретают весьма аппетитные формы. Больше всего вопросов у поклонников и прессы вызывает внезапно увеличившийся объем груди. Мы спросили у врача, эндокринолога-гинеколога Марии Филатовой, с чем связаны эти изменения.

Из-за чего у бывшей спортсменки может вырасти грудь

Грудь у профессиональных спортсменок действительно может начать увеличиваться после окончания карьеры. Дело в том, что примерно от 50 до 80 % молочной железы составляет жировая ткань. Профессиональные спортсменки, как правило, имеют очень низкий процент жира из-за строгих ограничений в рационе и больших физических нагрузок. Когда их становится меньше, а меню — более разнообразным, богатым на вкусы и калорийным, количество жировой ткани во всем организме увеличивается.

Процентное содержание жира в организме — один из показателей полового созревания у девочек. Именно в жировой ткани вырабатывается гормон лептин. Он активизирует выработку гормонов, стимулирующих рост фолликулов и образование эстрогена и прогестерона в яичниках. Поэтому при низком проценте жира у некоторых спортсменок позже начинается половое созревание или могут пропадать менструации.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Железистая ткань составляет от 30 до 50 % груди. Именно она реагирует на уровень гормонов эстрогена и прогестерона, образованию которых и способствует лептин, вырабатываемый жировой тканью. При отсутствии менструации уровень этих гормонов низкий. Железистая ткань не получает гормональной стимуляции и находится в своем исходном «дремлющем» состоянии.

Гинекомастия. Эксперты объяснили, почему у некоторых мужчин растет грудь

При увеличении количества жировой ткани повышается уровень половых гормонов эстрогена и прогестерона. Они начинают стимулировать рост ткани молочной железы, наполняют кровоток и увеличивают количество жидкости в межтканевом пространстве.

Поэтому грудь у профессиональных спортсменок может действительно увеличиться после окончания спортивной карьеры. Это происходит как за счет жировой ткани, так и за счет железистого компонента.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Девушка. Не будет молока и лопнут в самолете? 6 мифов об увеличении груди и имплантах
Спортивная девушка
Istockphoto/puhhha

Как сильно может увеличиться грудь после окончания спортивной карьеры

Разумеется, все очень индивидуально. В некоторых случаях грудь может вырасти до нескольких размеров. Это будет зависеть от:

  • генетики;

  • изначального веса;

  • веса, который прибавился.

Но даже без учета генетики и индивидуальных особенностей, если набрать, например, 50 кг веса, то несколько размеров точно прибавится.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

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