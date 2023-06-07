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7 июня, 22:30

Что происходит с мозгом, если человек перестает читать книги

Мария Сальникова
Анна Давыдова
Психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Молодая красивая девушка выбирает книгу для чтения
Фото Freepik
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Нередко родители, заставляя детей читать книги из списка на лето, говорят: «Читай, а то мозг засохнет». Или: «Мозг жиром заплывет». Понятно, что физически с мозгом ничего подобного не произойдет. Но все же чтение не проходит для него зря.

Подробнее о том, как чтение влияет на мозг и что произойдет, если совсем не читать, рассказала психолог Анна Давыдова.

Как чтение влияет на мозг

В академических кругах долгое время было принято считать, что чтение развивает нейронные связи и даже уменьшает риск деменции и болезни Альцгеймера. Такие свойства приписывали чтению, поскольку оно заставляет совершать церебральные усилия, то есть размышлять, оценивая прочитанное.

Раскрытая книга оежит на подоконнике с желтой чашкой
Фото Freepik

В последние годы такие исследования признали некорректными, а их результаты подвергаются сомнению. В том числе потому, что не любая литература развивает мыслительные способности. Неопровержимых доказательств тому, что без чтения нейронные связи разрушаются, не найдено.

Тем не менее чтение полезно для мозга.

Чтение книг улучшает функции мозга, такие как память, внимание и концентрация. Кроме того, способно улучшить эмпатию, социальные навыки и креативность.
Анна Давыдова
Психолог

Детям и пожилым людям важно не просто читать книги, а обсуждать их, чтобы прочитанное «откладывалось» и не проходило впустую. К тому же детям обсуждение помогает увеличить словарный запас.

Что будет с мозгом, если не читать

Без чтения, если человек не занимается другой умственной нагрузкой, с большой вероятностью наступят такие последствия:

  • ухудшится память (век информационных технологий, когда нужные сведения можно легко достать из Сети, свойства памяти сами по себе под угрозой);
  • ухудшится способность понимать информацию (мозг расслабляется, поэтому сложные действия могут даваться хуже);
  • снизится эмоциональный интеллект.
Девушка смотрит в телефон вместо книги
Фото Freepik

Какие книги полезны для мозга

Несмотря на то что не доказана некая «эффективность» одних книг по сравнению с другими, интуитивно понятно, что чтение комиксов и бульварных романов не дает пищи уму. Строго говоря, мозгу даже незачем утруждать себя запоминанием перипетий сюжета.

Качественная художественная литература, прежде всего классическая, заставляющая думать, подходит для чтения лучше. Не стоит бояться перегрузить мозг избытком информации и читать только развлекательные посты в интернете. Но с учетом того, что потребности и способности индивидуальны, универсального списка для чтения нет.

Рекомендуется читать книги разных жанров и тематик, чтобы получать разнообразные умственные стимулы. Например, вы можете читать художественную литературу, книги по саморазвитию, научно-популярные книги, биографии, исторические романы.
Анна Давыдова
Психолог

Для развития умственных способностей у детей и для поддержания ясности ума полезны и другие виды интеллектуальной нагрузки.

Какие настольные игры развивают мозг. Какие настольные игры помогают развивать мозг?
Будет полезно решать головоломки, играть в шахматы, осваивать новые навыки.
Анна Давыдова
Психолог

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