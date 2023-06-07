Что происходит с мозгом, если человек перестает читать книги

Нередко родители, заставляя детей читать книги из списка на лето, говорят: «Читай, а то мозг засохнет». Или: «Мозг жиром заплывет». Понятно, что физически с мозгом ничего подобного не произойдет. Но все же чтение не проходит для него зря.

Подробнее о том, как чтение влияет на мозг и что произойдет, если совсем не читать, рассказала психолог Анна Давыдова.

Как чтение влияет на мозг

В академических кругах долгое время было принято считать, что чтение развивает нейронные связи и даже уменьшает риск деменции и болезни Альцгеймера. Такие свойства приписывали чтению, поскольку оно заставляет совершать церебральные усилия, то есть размышлять, оценивая прочитанное.

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В последние годы такие исследования признали некорректными, а их результаты подвергаются сомнению. В том числе потому, что не любая литература развивает мыслительные способности. Неопровержимых доказательств тому, что без чтения нейронные связи разрушаются, не найдено.

Тем не менее чтение полезно для мозга.

Детям и пожилым людям важно не просто читать книги, а обсуждать их, чтобы прочитанное «откладывалось» и не проходило впустую. К тому же детям обсуждение помогает увеличить словарный запас.

Что будет с мозгом, если не читать

Без чтения, если человек не занимается другой умственной нагрузкой, с большой вероятностью наступят такие последствия:

ухудшится память (век информационных технологий, когда нужные сведения можно легко достать из Сети, свойства памяти сами по себе под угрозой);

ухудшится способность понимать информацию (мозг расслабляется, поэтому сложные действия могут даваться хуже);

снизится эмоциональный интеллект.

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Какие книги полезны для мозга

Несмотря на то что не доказана некая «эффективность» одних книг по сравнению с другими, интуитивно понятно, что чтение комиксов и бульварных романов не дает пищи уму. Строго говоря, мозгу даже незачем утруждать себя запоминанием перипетий сюжета.

Качественная художественная литература, прежде всего классическая, заставляющая думать, подходит для чтения лучше. Не стоит бояться перегрузить мозг избытком информации и читать только развлекательные посты в интернете. Но с учетом того, что потребности и способности индивидуальны, универсального списка для чтения нет.

Для развития умственных способностей у детей и для поддержания ясности ума полезны и другие виды интеллектуальной нагрузки.

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