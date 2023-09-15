5 правил, без которых сложно представить здоровые отношения

Отношения могут калечить каждого из партнеров, а могут вдохновлять и создавать надежный тыл. Здоровыми отношениями называют те, в которых человеку комфортно, безопасно, он чувствует себя собой и получает нечто большее, чем совместное проживание с рутинными обязанностями.

Психолог Наталья Безгина рассказывает о пяти правилах, которые станут залогом гармоничного союза.

Эмоциональная близость

В течение дня, недели, месяца каждый человек сталкивается с событиями и эмоционально на них реагирует. Важно иметь возможность говорить о себе и своих переживаниях со второй половинкой. При этом «говорить» — это не просто перечислить события дня, а делиться переживаниями: что волновало, что радовало, где почувствовалось удивление, огорчение и т. д. Так между партнерами выстраивается эмоциональная близость.

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Физическая близость

Партнеры, находящиеся на расстоянии друг от друга, часто «надевают маску»: хотят выглядеть более привлекательными, идеальными, не имеющими недостатков. Возможность физически быть вместе, жить в одном пространстве, приспосабливаться к другому человеку позволяет строить реальные, а не идеализированные отношения. Если партнеры не видятся долгое время, живут в разных городах, не проводят вместе время, то их отношения на самом деле могут оказаться «ненастоящими», придуманными. Каждый из них живет в иллюзорном мире, и однажды розовые очки разобьются.

Схожесть в представлениях о мире

Для построения здоровых и крепких отношений важно, чтобы основная часть взглядов на родительство, ведение домашнего хозяйства, заботы о здоровье совпадали.

Сексуальная совместимость

Сексуальная близость, возможность проявления и получения нежности, ласки — важный критерий формирования нормальных отношений. Когда у партнеров разная половая конституция и способы проявления сексуальности, им сложно долго находиться в отношениях. В паре важно установить баланс, который будет подходить обоим.

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Духовная близость

Уважение религии и веры — один из основных факторов для создания гармоничных отношений. Важно не переучивать партнера, не диктовать ему свои правила, а дать возможность черпать силы из того, где он их чувствует, особенно если это связано с семьей.

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