6 вопросов про рак, о которых вы могли стесняться спросить

Онколог рассказал, как на риски заболеть раком влияют сотовая связь, алкоголь и не только.

Онкология — одно из наиболее развивающихся и многогранных направлений в медицине, где буквально каждый день появляются новые способы лечения и инновационные методы диагностики. За последние несколько десятков лет мы узнали о природе рака очень много, но тема онкологии все равно окутана ореолом стереотипов, страхов и противоречий.

Знать больше о своем здоровье — лучший способ сохранить его как можно дольше. Мы собрали шесть самых частых и неловких вопросов про рак и попросили врача-онколога Андрея Исаева-Апостолова ответить на них.

Может ли рак быть вызван постоянным использованием мобильного телефона?

Нет, использование мобильной техники никак не влияет на вероятность возникновения рака.

Страх, что использование мобильного телефона способно приводить к развитию онкологических заболеваний, возник в начале двухтысячных, когда телефоны появились на прилавках магазинов. Высказывались предположения, что сотовая связь негативно влияет на работу различных органов (особенно головного мозга) и приводит здоровые клетки к раковым мутациям.

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Спустя более двадцати лет применения мобильной техники этот миф был полностью развеян. Весь мир использует телефоны, но заболеваемость раком не выросла в разы, как по логике вещей должно было произойти. Более того, множество независимых исследований подтвердили, что смартфоны безопасны для организма человека и не вызывают никаких изменений в клетках.

Если я пью алкоголь, обязательно ли я заболею раком?

Нет, необязательно. Но алкоголь вреден для организма и повышает шансы развития злокачественного заболевания.

К развитию рака приводят тысячи причин, большинство из которых нет никакой возможности контролировать, потому что это мельчайшие изменения в генетическом коде человека. Но некоторые факторы образа жизни все-таки способны повысить риск развития онкологии: употребление алкоголя — один из них. Доказано, что злоупотребление спиртными напитками способствует вероятности появления рака кишечника, опухолей гортани и полости рта, злокачественных новообразований легких.

Повышение риска вовсе не означает стопроцентную вероятность заболеть. Скажем, если без употребления алкоголя шанс заболеть 1 к 10, то при алкогольной зависимости он достигает 3 из 10, но уж никак не 100%. К сожалению, алкоголь также способен повышать вероятность развития инсультов, инфарктов, деменции и заболеваний печени. Так что лучше снизить его употребление до минимума.

Если у меня нет семейной истории рака, значит ли это, что я никогда не заболею?

Нет, не значит. Скорее всего, семейная история вообще никак не повлияет на вашу вероятность заболеть.

В большинстве случаев наследственность не влияет на развитие онкологии. Опухоли, связанные с семейной историей, встречаются где-то в 10% случаев. У 9 из 10 онкологических пациентов рак возникнет случайно и сам по себе: в результате генетических нарушений и мутаций в ДНК.

При этом онкология, к сожалению, достаточно частая патология, и практически у каждого человека в семье есть кто-то, столкнувшийся с этой болезнью. Но, как мы выяснили выше, это редко влияет на других родственников.

Можно ли вылечить рак полностью?

Это зависит от стадии заболевания, но очень часто рак действительно можно вылечить полностью.

Любое онкологическое заболевание делят на стадии: от первой, когда опухоль совсем маленькая, до четвертой, когда болезнь дала метастазы в другие органы. И если в первом случае полное излечение возможно в 90-95% случаев, то при распространенном заболевании врачи могут только контролировать течение болезни и не давать опухоли становиться больше и агрессивнее. Это не значит, что все совсем плачевно — современное лечение способно продлевать жизнь на годы, при этом сохраняя ее качество.

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К счастью, чаще всего рак обнаруживается на ранних стадиях (от первой до третьей), когда у пациента есть шансы навсегда избавиться от болезни. Еще лучше эта вероятность достигается при регулярном скрининге и своевременном посещении врача.

Если я слишком много смотрю телевизор, могу ли я заболеть раком?

Нет, просмотр телевизора никак не влияет на риск заболеть. Но сидячий образ жизни никому не идет на пользу.

Как и страх вредоносного влияния телефона, стереотип о потенциальном действии телевизора возник на фоне внедрения этой техники в каждый дом. Люди, взаимодействуя с телевизором каждый день, закономерно опасались, что это может быть небезопасно для здоровья и способно привести к самой страшной болезни в понимании общественности — онкологии.

Но достаточно быстро выяснилось, что ни экран телевизора, ни использование антенн и средств спутниковой передачи изображения никак не влияет на здоровье и не повышает риск заболеть раком. Но недостаток физической активности все равно плохо сказывается на здоровье и повышает риск ожирения и сердечно сосудистых-заболеваний — и рака в том числе.

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Можно ли заниматься физической активностью во время лечения рака?

Не просто можно, но и даже нужно.

Часто можно услышать, что во время лечения онкологии нужно избегать любых нагрузок: придерживаться строгой диеты, не заниматься спортом, не посещать сауну и не жить половой жизнью. Такие ограничения связаны с достаточной жестокой традицией советской медицины, о раке тогда никто толком ничего не знал, поэтому пациента на всякий случай старались изолировать от любых воздействий.

Сейчас мы имеем множество доказательств того, что физическая активность никак не ухудшает течение заболевания. Более того, она однозначно идет пациенту на пользу. Аэробные физические нагрузки вроде долгих прогулок, плавания или йоги помогают бороться со слабостью на фоне лечения, делают терапию более эффективной и снижают вероятность возникновения депрессии, что способна ухудшить состояние пациента.

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