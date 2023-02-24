9 главных причин выпадения волос. Большинство из них можно избежать

Рассказываем, при каких симптомах стоит обратиться к врачу.

Выпадение волос — процесс естественный и физиологически обусловленный. В случае значительной потери волос, превышающей норму около 100 в день, следует проанализировать причину. Вполне возможно, что требуется диагностика и лечение патологических состояний.

Когда стоит обратиться к врачу

Как правило, беспокойство вызывает не сам факт выпадения волос, а следующие изменения:

повышенное выпадение волос в определенный период, сезон;

увеличение ширины пробора;

кожа головы отчетливо видна через волосяной покров;

появляется частичное отсутствие волос на какой-либо зоне;

происходит полная потеря волос на голове и других участках тела.

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Причины выпадения волос

Изменение гормонального фона

Состояния, связанные с изменением уровня гормонов:

новорожденность;

послеродовый период;

пожилой возраст.

Каждый из вышеперечисленных этапов жизни может сопровождаться изменением роста волос.

Действие стресса

Эмоциональное перенапряжение, частые стрессовые нагрузки оказывают негативное влияние на организм человека в целом. Во время психоэмоционального напряжения организм выделяет вещества, которые необходимы для поддержания адекватной работы жизненно важных органов. Питание же периферических тканей становится второстепенным.

Если стрессовые ситуации происходят довольно редко, то значительного влияния на рост волос этот факт не окажет. В случае частого появления событий подобного рода может наблюдаться чрезмерное выпадение волос.