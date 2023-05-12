5 неочевидных признаков метеозависимости

Метеозависимость — это чувствительность человека к изменениям погоды, которая может проявляться в виде различных физических и психологических симптомов. Некоторые люди страдают от метеочувствительности, когда изменения погоды вызывают у них боли, головокружения, раздражительность, усталость, депрессию, бессонницу и другие симптомы.

Вместе с врачом Екатериной Тур рассказываем, как проявляется метеозависимость, какие нетипичные признаки у нее бывают и что делать в таком случае.

Как проявляется метеозависимость и из-за чего возникает

Вы можете понять, что вы метеозависимы, если часто испытываете неприятные симптомы, связанные с изменением погоды. Например, во время сильного похолодания или, наоборот, резкого потепления. При этом важно отметить, что каждый реагирует на погоду по-разному, и метеозависимость может проявляться в разной степени. Если вы замечаете, что симптомы значительно ухудшаются при определенных погодных условиях, то, возможно, вы страдаете метеозависимостью.

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Для определения состояния необходимо внимательно наблюдать за своим самочувствием в течение нескольких дней или недель и обратить внимание на связь между наличием симптомов и изменениями погоды.

Удивительно, но сама по себе метеочувствительность не является физиологической особенностью, а напрямую зависит от того, как долго вы испытываете тревогу, стресс и подвергаетесь психоэмоциональному перенапряжению. Метеочувствительность — это эмоциональный адаптационный синдром, связанный с изменением баланса в работе вегетативной нервной системы, поэтому все возникающие симптомы и ощущения во время изменений погоды связаны с работой нервной системы.

Каковы признаки метеозависимости

Изменение аппетита

Это происходит на фоне общей перестройки внутри организма, которая развивается скрыто и напрямую связана с повышением базового уровня тревоги. Аппетит снижается в ответ на появление стрессового раздражителя — изменения погоды.

Ухудшение памяти и концентрации

Если тревога интенсивно нарастает, она истощает ментальные способности, приводя к кратковременному снижению интеллектуальных возможностей, размытию фокуса внимания.

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Необычные головные боли

Такие, которые не могут быть объяснены другими причинами. На деле они являются психосоматической реакцией перенапряжения в ответ на скрытую угрозу (тревожный разум считывает изменение погодных условий как потенциально опасное изменение внешней среды).

Изменение настроения и эмоций

Появление раздражительности, тревоги или депрессии, которые могут быть связаны с изменением погоды. Это так же реакция, обусловленная стрессом, из-за усталости, истощенности и раздражения растет негативный эмоциональный фон.

Проблемы со сном

Такие как бессонница или сонливость днем, которые могут быть связаны с изменением цикла сна и бодрствования в зависимости от времени года и погодных условий.

Что делать, если у вас метеозависимость

Существует несколько простых способов борьбы с метеозависимостью, включая практику медитации, регулярные физические упражнения, здоровое питание, сон и отдых. А также несколько альтернативных методов, таких как ароматерапия, массаж и йога. Также можно использовать прогноз погоды, чтобы заранее подготовиться к изменениям и снизить риск возникновения неприятных симптомов.

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Основное внимание человека с метеочувствительностью должно быть направлено на снижение уровня тревоги, повышение стрессоустойчивости и восстановление работы вегетативной нервной системы.

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