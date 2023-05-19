Признаки низкого тестостерона, которые не стоит игнорировать

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Здоровье любого человека «вращается» вокруг гормонов. Гормоны играют особую роль в организме. Их задача — передавать важную информацию клеткам. Гормональный дисбаланс может вызвать серьезные проблемы в организме, поэтому его нельзя игнорировать.
Человек стареет, потому что уровень гормонов падает. Меньшее их количество означает среди прочего:
меньше энергии;
меньше мышечной массы;
меньше либидо.
Если у мужчины ослабевает его «мужская сила», то причина, вероятно, в недостатке тестостерона.
Достаточный уровень тестостерона, основного гормона мужественности, положительно влияет на настроение, эмоции и продуктивность. Около 25 процентов мужчин старше 30 лет страдают от его низкого уровня. Поэтому необходимо обращать внимание на симптомы, свидетельствующие о его нехватке, и своевременно реагировать.
Чаще всего к врачу обращаются только в связи с отсутствием сексуального влечения, снижением либидо или эректильной дисфункцией.
снижение сексуального «аппетита»;
уменьшение количества спермы;
изменение типа и ритма эрекций;
уменьшение спонтанных эрекций и плохое качество оргазма.
Один из наиболее распространенных симптомов низкого уровня тестостерона. Хотя облысение у мужчин также связано со многими другими факторами и генетикой, но тестостерон играет важную роль в росте волос.
Это явление в основном относится к взаимосвязи между мужским гормоном тестостероном и женским гормоном эстрогеном. Нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы проверить печень и склонность к эстрогендоминированию.
У мужчин с низким уровнем тестостерона начинают чаще появляться жировые отложения, обычно вокруг талии и в других чувствительных зонах. Как правило, спорт и диета не решают эту проблему. И если вместо мышц все равно растет только жировая масса, то это предупреждающий признак того, что уровень тестостерона низкий.
Если обычную работу стало делать все труднее, а в выходные все больше хочется просто полежать и никуда не ходить, стоит проверить уровень тестостерона. Если вы стали уставать больше, чем обычно, без обоснованной нагрузки, причина может крыться в гормональном дисбалансе.
Этот симптом также может быть вызван снижением уровня тестостерона.
грусть, потеря самооценки;
негативное представление о себе;
низкая стрессоустойчивость;
тоска и тревога;
легкая утомляемость и потеря жизненной энергии;
умственная усталость;
нарушение концентрации внимания и памяти;
затруднение пространственной ориентации.
удушье, потливость без повода;
учащение пульса;
головная боль;
ощущение холода в конечностях.
боль в мышцах и суставах;
потеря мышечной массы;
снижение энергии и мышечной силы;
старение суставов;
снижение минеральной плотности костей (остеопороз).
раннее старение;
сердечно-сосудистые заболевания;
резистентность к инсулину и диабет;
сухая и атрофическая кожа.
Если у мужчины наблюдается большинство из этих признаков, вероятнее всего, у него есть дефицит тестостерона. Но не пугайтесь! Этих проблем можно избежать, повышая уровень тестостерона естественным путем с помощью коррекции рациона или обратившись за помощью к эндокринологу.