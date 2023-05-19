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Сегодня, 14:05

Признаки низкого тестостерона, которые не стоит игнорировать

Светлана Перес
Генетик, нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Красивый мужчина на светлом фоне растягивает мышцы рук.
Фото cookie_studio/Freepik
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Здоровье любого человека «вращается» вокруг гормонов. Гормоны играют особую роль в организме. Их задача — передавать важную информацию клеткам. Гормональный дисбаланс может вызвать серьезные проблемы в организме, поэтому его нельзя игнорировать.

Человек стареет, потому что уровень гормонов падает. Меньшее их количество означает среди прочего:

  • меньше энергии;

  • меньше мышечной массы;

  • меньше либидо.

Если у мужчины ослабевает его «мужская сила», то причина, вероятно, в недостатке тестостерона.

Достаточный уровень тестостерона, основного гормона мужественности, положительно влияет на настроение, эмоции и продуктивность. Около 25 процентов мужчин старше 30 лет страдают от его низкого уровня. Поэтому необходимо обращать внимание на симптомы, свидетельствующие о его нехватке, и своевременно реагировать.

Чаще всего к врачу обращаются только в связи с отсутствием сексуального влечения, снижением либидо или эректильной дисфункцией.

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Симптомы, которые говорят о нехватке тестостерона

Сексуальные симптомы

  • снижение сексуального «аппетита»;

  • уменьшение количества спермы;

  • изменение типа и ритма эрекций;

  • уменьшение спонтанных эрекций и плохое качество оргазма.

Женские и мужские ноги в постели
teksomolika/Freepik

Выпадение волос

Один из наиболее распространенных симптомов низкого уровня тестостерона. Хотя облысение у мужчин также связано со многими другими факторами и генетикой, но тестостерон играет важную роль в росте волос.

Рост груди

Это явление в основном относится к взаимосвязи между мужским гормоном тестостероном и женским гормоном эстрогеном. Нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы проверить печень и склонность к эстрогендоминированию.

Избыточный вес

У мужчин с низким уровнем тестостерона начинают чаще появляться жировые отложения, обычно вокруг талии и в других чувствительных зонах. Как правило, спорт и диета не решают эту проблему. И если вместо мышц все равно растет только жировая масса, то это предупреждающий признак того, что уровень тестостерона низкий.

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Низкий уровень энергии

Если обычную работу стало делать все труднее, а в выходные все больше хочется просто полежать и никуда не ходить, стоит проверить уровень тестостерона. Если вы стали уставать больше, чем обычно, без обоснованной нагрузки, причина может крыться в гормональном дисбалансе.

Нарушения сна

Этот симптом также может быть вызван снижением уровня тестостерона.

Мужчина ночью читает новости в телефоне.
istockphoto.com

Психологические симптомы

  • грусть, потеря самооценки;

  • негативное представление о себе;

  • низкая стрессоустойчивость;

  • тоска и тревога;

  • легкая утомляемость и потеря жизненной энергии;

  • умственная усталость;

  • нарушение концентрации внимания и памяти;

  • затруднение пространственной ориентации.

Симптомы автономной нервной системы

  • удушье, потливость без повода;

  • учащение пульса;

  • головная боль;

  • ощущение холода в конечностях.

Симптомы двигательной системы

  • боль в мышцах и суставах;

  • потеря мышечной массы;

  • снижение энергии и мышечной силы;

  • старение суставов;

  • снижение минеральной плотности костей (остеопороз).

Общие симптомы

  • раннее старение;

  • сердечно-сосудистые заболевания;

  • резистентность к инсулину и диабет;

  • сухая и атрофическая кожа.

Мужчина умывается пенкой в ванной.
istockphoto.com

Если у мужчины наблюдается большинство из этих признаков, вероятнее всего, у него есть дефицит тестостерона. Но не пугайтесь! Этих проблем можно избежать, повышая уровень тестостерона естественным путем с помощью коррекции рациона или обратившись за помощью к эндокринологу.

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Вопросы и ответы
Медицина
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