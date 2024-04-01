6 неочевидных признаков, что у вас обезвоживание

Обезвоживание — недостаток воды в организме, который может привести к серьезным последствиям. Раннюю стадию такого состояния не всегда легко распознать. Многие не ощущают сильную жажду, но тем не менее их организм страдает от нехватки жидкости. Вместе с врачом-терапевтом собрали шесть неочевидных признаков обезвоживания.

Неприятный запах изо рта

Сухость во рту почти всегда говорит о нехватке жидкости в организме. Но есть и другой, менее известный признак — неприятный запах. Когда организм обезвожен, он вырабатывает мало слюны. Ее не хватает, чтобы вымыть остатки пищи изо рта. В итоге бактерии в ротовой полости активно размножаются, что приводит к неприятному запаху.

Головная боль

При обезвоживании часто развиваются головные боли и мигрень. Происходит это из-за нарушения микроциркуляция крови в сосудах головы.

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Неприятный запах тела

При нехватке воды пот становится концентрированным, в нем начинают активно размножаться бактерии. Это приводит к неприятному запаху от тела. Достаточное количество выпитой воды будет «вымывать» бактерии из потовых желез.

Судороги

Из-за обезвоживания могут возникать даже судороги. Особенно это касается людей, которые занимаются спортом, но пьют мало воды. Во время физической активности повышается температура тела, но из-за недостатка жидкости организм охлаждается недостаточно. Это и вызывает судороги.

Сухая кожа и атопический дерматит

При обезвоживании у кожи меняется рН-баланс, она становится очень сухой и чувствительной. Также нарушаются ее барьерные функции, инфекции и бактерии активно проникают в организм через поры. Поэтому у людей, которые пьют мало воды, часто бывают атопические дерматиты и гнойничковые поражения кожи.

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Сонливость и усталость

Упадок сил и сонливость могут быть вызваны не только переутомлением и недосыпанием.