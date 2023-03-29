Как без анализов узнать, что у вас высокий холестерин? Отвечает врач

Люди, у которых повышенный уровень холестерина, могут не знать об этой проблеме годами. Для многих этот факт становится сюрпризом уже после медицинского обследования. Какие симптомы могут указать на высокий холестерин еще до анализов, рассказала врач-эндокринолог и диетолог Полина Фукаляк.

Чем опасен высокий уровень холестерина

Холестерин, или холестерол, — это жироподобный спирт, он содержится в клетках организма и участвует в обмене веществ. Его избыток опасен развитием атеросклероза — заболевания, которое приводит к инфаркту миокарда.

Кроме того, при развитии атеросклероза значительно снижаются кровоснабжение и трофика, то есть питание тканей головного мозга, тканей органов и особенно конечностей.

По каким симптомам можно определить высокий уровень холестерина

Симптомы высокого холестерина могут быть неспецифичны, но, заметив их, стоит задуматься об анализе крови именно на этот показатель.

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Слабость, головокружение и ухудшение памяти, когда атеросклерозом поражены сосуды головного мозга.

Судороги и нарушение чувствительности в конечностях.

Появление сосудистых звездочек на коже.

Отложения холестерина на веках ближе к переносице в виде белесоватых «мешочков».

Появление на роговице глаза бело-серого круга.

Что делать, если холестерин повышен

Методика лечения зависит от причины, по которой вырос показатель. Назначить первое и определить второе должен врач.

Если причина в неправильном питании с избытком жиров, что отражает высокий уровень триглицеридов в крови, лечить пациента будут с помощью диеты. Но не всегда все так просто.

Если врач понимает, что изменение рациона нецелесообразно, пациенту могут назначить терапию специальными препаратами или препаратами, которые компенсируют функцию щитовидной железы.

Как предотвратить повышение холестерина

Чтобы не пропустить момент, когда высокий холестерин еще не принес серьезных проблем со здоровьем, не пренебрегайте регулярными медосмотрами.

А чтобы избежать проблем с уровнем холестерина, не злоупотребляйте фастфудом и старайтесь жарить только на качественном масле с высокой температурой дымления. При этом нет необходимости полностью отказываться от жиров в меню.

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