Почему возникают проблемы с памятью в молодом возрасте: отвечает терапевт

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Существует стереотип, что проблемы с памятью возникают только в преклонном возрасте и считаются признаком старческой деменции. К сожалению, это не так. Все чаще люди молодого возраста стали отмечать забывчивость, рассеянность и снижение концентрации внимания. Причин такого состояния может быть множество.

Вместе с врачом-терапевтом Мариной Долгушкиной разбираемся, почему у молодых людей возникают проблемы с памятью и как их избежать.

Причины забывчивости

У пожилых людей ухудшение памяти обычно связывается с возрастными изменениями и заболеваниями, например, атеросклерозом, микроинсультами, болезнью Альцгеймера. Эти патологии негативно отражаются на когнитивных функциях мозга. Однако у молодых людей проблемы с памятью носят специфический характер.

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Нарушения в работе головного мозга

По словам врача, за долгосрочную память отвечает кора головного мозга, а гиппокамп — за процессы перевода кратковременной информации в долговременную память. Помимо прочего, существуют и другие центры памяти в мозге. Поэтому любые повреждения органа могут привести к развитию забывчивости, рассеянности и невнимательности.

К распространенным причинам ухудшения памяти среди молодых людей медик отнесла:

Черепно-мозговые травмы. После любого удара возникает кратковременная или длительная потеря памяти, ретроградная или антероградная амнезия. Инсульт. Из-за нарушения кровообращения страдают функции центров памяти. Злокачественные и доброкачественные новообразования. Опухоли поражают близлежащие ткани, в том числе центры памяти, что может привести к забывчивости. Энцефалит, менингит. Инфекции могут негативно повлиять на функции головного мозга, в том числе и память.

Различные болезни

Нормальное функционирование головного мозга связано со слаженной работой всех внутренних систем организма. Даже незначительные патологии некоторых органов могут косвенно повлиять на когнитивные функции. Например, гормональный фон тесно связан с процессом запоминания. Такие гормоны, как тестостерон, вазопрессин, пролактин и эстроген, помогают в преобразовании кратковременной памяти в долгосрочную. А окситоцин, наоборот, ухудшает процесс запоминания.

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Кроме того, вызвать ухудшение памяти могут:

гипертония и другие болезни сердечно-сосудистой системы,

ангиопатия (поражения сосудистой стенки),

гипотиреоз (недостаточность выработки гормонов щитовидной железы),

психические расстройства,

нарушения метаболизма и обменных процессов,

шейный остеохондроз.

Воздействие внешних факторов и образа жизни

По словам врача, забывчивость, рассеянность и невнимательность у молодых людей может возникать из-за неосознанных нарушений функций головного мозга. При изменении образа жизни проблемы с памятью исчезают.

Так к внешним факторам, влияющим на когнитивные функции головного мозга, доктор отнесла:

информационные перегрузки,

стрессы, нервное и эмоциональное переутомления,

хроническое недосыпание,

увлечение вредной пищей и напитками с кофеином,

авитаминоз,

длительный и бесконтрольный прием транквилизаторов, седативных и антигистаминных препаратов, нейролептиков,

курение и алкоголь.

Как избежать проблем с памятью

Чтобы избежать проблем с памятью, ее нужно ежедневно тренировать. Сделать это можно с помощью специальных упражнений:

расчесываться, чистить зубы правшам левой рукой, а левшам правой,

учить стихотворения, разгадывать кроссворды и логические задачи, играть в шахматы,

выполнять привычные действия с закрытыми глазами,

собирать пазлы и раскрашивать картины по номерам,

заниматься йогой, медитациями и регулярными физическими нагрузками.

Также доктор рекомендует включить в рацион продукты с высоким содержанием витамина В и соблюдать питьевой режим.

Когда нужно обратиться к врачу

Если человек замечает постоянную забывчивость и рассеянность, которые сопровождаются снижением способностей к рассуждению, запоминанию, изучению новой информации и другими расстройствами, следует незамедлительно обращаться к врачу. Он назначит терапию после того, как выяснит, почему произошло угнетение когнитивных функций.

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Также сигналами существенных нарушений памяти могут быть следующие моменты:

забываются мелкие детали и грандиозные события из жизни,

плохо вспоминаются недавние события, например, детали вчерашнего разговора с коллегами, семьей,

человек задает одни и те же вопросы, теряет нить разговора,

имеются нарушения ориентации во времени и пространстве,

ухудшается устная и письменная речь,

человек делает длительные паузы, чтобы подобрать слова и выразить свою мысль.

При обнаружении вышеперечисленных симптомом Долгушкина советует посетить врача.