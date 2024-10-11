Почему возникают проблемы с памятью в молодом возрасте: отвечает терапевт

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Существует стереотип, что проблемы с памятью возникают только в преклонном возрасте и считаются признаком старческой деменции. К сожалению, это не так. Все чаще люди молодого возраста стали отмечать забывчивость, рассеянность и снижение концентрации внимания. Причин такого состояния может быть множество.
Вместе с врачом-терапевтом Мариной Долгушкиной разбираемся, почему у молодых людей возникают проблемы с памятью и как их избежать.
У пожилых людей ухудшение памяти обычно связывается с возрастными изменениями и заболеваниями, например, атеросклерозом, микроинсультами, болезнью Альцгеймера. Эти патологии негативно отражаются на когнитивных функциях мозга. Однако у молодых людей проблемы с памятью носят специфический характер.
По словам врача, за долгосрочную память отвечает кора головного мозга, а гиппокамп — за процессы перевода кратковременной информации в долговременную память. Помимо прочего, существуют и другие центры памяти в мозге. Поэтому любые повреждения органа могут привести к развитию забывчивости, рассеянности и невнимательности.
К распространенным причинам ухудшения памяти среди молодых людей медик отнесла:
Черепно-мозговые травмы. После любого удара возникает кратковременная или длительная потеря памяти, ретроградная или антероградная амнезия.
Инсульт. Из-за нарушения кровообращения страдают функции центров памяти.
Злокачественные и доброкачественные новообразования. Опухоли поражают близлежащие ткани, в том числе центры памяти, что может привести к забывчивости.
Энцефалит, менингит. Инфекции могут негативно повлиять на функции головного мозга, в том числе и память.
Нормальное функционирование головного мозга связано со слаженной работой всех внутренних систем организма. Даже незначительные патологии некоторых органов могут косвенно повлиять на когнитивные функции. Например, гормональный фон тесно связан с процессом запоминания. Такие гормоны, как тестостерон, вазопрессин, пролактин и эстроген, помогают в преобразовании кратковременной памяти в долгосрочную. А окситоцин, наоборот, ухудшает процесс запоминания.
Кроме того, вызвать ухудшение памяти могут:
гипертония и другие болезни сердечно-сосудистой системы,
ангиопатия (поражения сосудистой стенки),
гипотиреоз (недостаточность выработки гормонов щитовидной железы),
психические расстройства,
нарушения метаболизма и обменных процессов,
шейный остеохондроз.
По словам врача, забывчивость, рассеянность и невнимательность у молодых людей может возникать из-за неосознанных нарушений функций головного мозга. При изменении образа жизни проблемы с памятью исчезают.
Так к внешним факторам, влияющим на когнитивные функции головного мозга, доктор отнесла:
информационные перегрузки,
стрессы, нервное и эмоциональное переутомления,
хроническое недосыпание,
увлечение вредной пищей и напитками с кофеином,
авитаминоз,
длительный и бесконтрольный прием транквилизаторов, седативных и антигистаминных препаратов, нейролептиков,
курение и алкоголь.
Заядлые курильщики имеют проблемы с памятью. У них ухудшается способность к восприятию новой информации и логическое мышление.Марина ДолгушкинаВрач-терапевт
Чтобы избежать проблем с памятью, ее нужно ежедневно тренировать. Сделать это можно с помощью специальных упражнений:
расчесываться, чистить зубы правшам левой рукой, а левшам правой,
учить стихотворения, разгадывать кроссворды и логические задачи, играть в шахматы,
выполнять привычные действия с закрытыми глазами,
собирать пазлы и раскрашивать картины по номерам,
заниматься йогой, медитациями и регулярными физическими нагрузками.
Не всегда проблемы с памятью в молодом возрасте говорят о серьезных болезнях. Попробуйте хорошо выспаться и избавьтесь от вредных привычек.Марина ДолгушкинаВрач-терапевт
Также доктор рекомендует включить в рацион продукты с высоким содержанием витамина В и соблюдать питьевой режим.
Если человек замечает постоянную забывчивость и рассеянность, которые сопровождаются снижением способностей к рассуждению, запоминанию, изучению новой информации и другими расстройствами, следует незамедлительно обращаться к врачу. Он назначит терапию после того, как выяснит, почему произошло угнетение когнитивных функций.
Также сигналами существенных нарушений памяти могут быть следующие моменты:
забываются мелкие детали и грандиозные события из жизни,
плохо вспоминаются недавние события, например, детали вчерашнего разговора с коллегами, семьей,
человек задает одни и те же вопросы, теряет нить разговора,
имеются нарушения ориентации во времени и пространстве,
ухудшается устная и письменная речь,
человек делает длительные паузы, чтобы подобрать слова и выразить свою мысль.
При обнаружении вышеперечисленных симптомом Долгушкина советует посетить врача.