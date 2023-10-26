Продуло шею: что делать при первых признаках, чтобы почувствовать себя лучше

Иногда в области шеи возникают неприятные ощущения. Неправильное положение головы, резкий поворот или нагрузка на шею могут вызывать боль. Вместе с экспертом мы уже разбирали, почему так случается и какие упражнения нужно делать, чтобы шея не болела. А сегодня расскажем, что такое шейный миозит, нужно ли из-за него обращаться к врачу и как облегчить состояние в домашних условиях.

Симптомы

Ассиметричная острая боль

Главный симптом шейного миозита — ассиметричная боль, то есть когда неприятные ощущения возникают только с одной стороны. Это приводит к ограничению движения шеи, затруднению поворота головы и наклона вперед или назад.

Напряжение в мышцах

Если продуло шею, при надавливании на пораженную зону боль будет усиливаться, а под кожей могут прощупываться небольшие узелковые уплотнения.

Повышение температуры

При шейном миозите также может повышаться температура.

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Что можно сделать в домашних условиях, если продуло шею

Создать оптимальный микроклимат в помещении

Нужно регулировать температуру в комнате и не допускать холода и сквозняков. Они могут усугубить состояние.

Применить нестероидные противовоспалительные препараты

Обычно медикаментозное лечение шейного миозита применяется вместе с другими методами: физиотерапией, массажем и диетой.

Делать легкие упражнения

Можно выполнить легкие упражнения для растяжки шеи. Осторожно поворачивайте голову вправо и влево, наклоняйте ее вперед и назад. Это поможет расслабить мышцы.

Использовать правильные подушку и матрас

Стоит выбрать подушку и матрас, которые оптимально поддерживают шею и спину во время сна.

Не разогревать мышцу

Когда нужно обратиться за медицинской помощью

Профилактика боли в шее

Чтобы в будущем не было шейного миозита, нужно следовать нескольким правилам.