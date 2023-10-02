Как защититься от гриппа без лекарств и прививок? Советы врача

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Осень известна многим как «сезон простуд». В это время повышается вероятность заболеть гриппом и ОРВИ. Вместе с врачом Ириной Дворкиной рассказываем о простых и доступных большинству способах, которые помогут защитить организм от инфекций.
Грипп и ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) — это заболевания, вызванные различными вирусами, которые поражают верхние дыхательные пути. Они могут проявляться симптомами, такими как насморк, кашель, боль в горле, головная боль, мышечные боли, усталость и лихорадка.
Грипп и ОРВИ похожи тем, что оба вызывают симптомы, связанные с верхними дыхательными путями, и передаются от человека к человеку через капли воздуха, которые выделяются при кашле или чихании. Однако грипп вызывает более тяжелые симптомы, чем ОРВИ, и может привести к осложнениям, таким как пневмония. Грипп также имеет характерный сезонный характер и обычно проявляется осенью и зимой, в то время как ОРВИ можно заболеть в любое время года. Кроме того, грипп можно предотвратить вакцинацией, в то время как для ОРВИ нет специфической вакцины.
Профилактику ОРВИ рекомендуется начинать перед сезоном заболеваний, так как в этот период риск заражения вирусами и бактериями значительно выше. В осенне-зимний период человеческий организм становится более уязвимым из-за пониженной иммунной защиты. Поэтому необходимо укреплять иммунитет заранее и принимать меры для предотвращения заражения.
Ученые выяснили, что полноценный сон — один из ключевых факторов, влияющих на иммунную систему. Во время сна организм восстанавливается и регенерируется, происходит производство цитокинов — белковых молекул, которые участвуют в борьбе с инфекциями и восстановлении тканей. Недостаток сна может привести к снижению уровня цитокинов, что ослабляет иммунную защиту и увеличивает риск заражения ОРВИ.
Витамин С укрепляет иммунитет. Но это не единственный витамин, который играет важную роль в иммунной защите. Для нее необходим целый комплекс полезных веществ, который может обеспечить только здоровое питание, а не таблетки или определенные продукты. Кроме того, правильный рацион поддерживает здоровый вес и уменьшает риск хронических заболеваний, которые также могут ослабить иммунную систему.
Самый лучший совет — придерживаться сбалансированной диеты и оптимального количества воды в повседневном рационе. Многие советы, вроде «ешьте чеснок, лимон и дышите над картошкой», не только неэффективны, но и вредны.Ирина ДворкинаВрач общей практики
Курение снижает иммунный ответ органов дыхательной системы, что увеличивает риск инфекционных заболеваний. Кроме того, оно снижает количество и качество белых кровяных клеток, которые играют важную роль в защите организма от инфекций.
Алкоголь также оказывает негативное воздействие на иммунную систему. Кроме того, он повышает уровень стресса в организме, что также может ослабить естественную защиту организма.
В том числе поэтому курение и употребление алкоголя следует ограничить или полностью исключить.
Заболеть только из-за переохлаждения невозможно — это миф. Мы болеем из-за вирусов, а не из-за снижения температуры. Однако переохлаждение организма оказывает негативное воздействие на иммунную систему. Оно может привести к замедлению тока крови и недостаточному кровоснабжению тканей. Это делает человека более уязвимым для инфекций. Кроме того, недостаточное кровоснабжение может привести к нарушению защитных барьеров в дыхательной системе.
В сезон гриппа нужно чаще мыть руки, потому что вирус гриппа передается через капли воздуха, которые могут оказаться на руках после контакта с инфицированными поверхностями или людьми. Если вы прикасаетесь к своему лицу или еде немытыми руками, то можете заразиться гриппом. Можно мыть руки с мылом и водой или использовать антисептический гель для рук — это поможет избавиться от вирусов и предотвратить заражение.
Вопреки распространенному заблуждению, открытая форточка не увеличивает шансы заболеть, а, наоборот, уменьшает их. В сезон гриппа и ОРВИ в помещениях может накапливаться большое количество вирусов и бактерий, которые могут вызывать заболевания. Проветривание помогает уменьшить концентрацию вирусов и бактерий в воздухе, что снижает вероятность заражения. Также это улучшает качество воздуха в помещении, что способствует общему улучшению здоровья и повышению иммунитета.
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