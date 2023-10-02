Как защититься от гриппа без лекарств и прививок? Советы врача

Осень известна многим как «сезон простуд». В это время повышается вероятность заболеть гриппом и ОРВИ. Вместе с врачом Ириной Дворкиной рассказываем о простых и доступных большинству способах, которые помогут защитить организм от инфекций.

Что такое грипп и ОРВИ

Грипп и ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) — это заболевания, вызванные различными вирусами, которые поражают верхние дыхательные пути. Они могут проявляться симптомами, такими как насморк, кашель, боль в горле, головная боль, мышечные боли, усталость и лихорадка.

Фото istockphohto.com/StefaNikolic

Грипп и ОРВИ похожи тем, что оба вызывают симптомы, связанные с верхними дыхательными путями, и передаются от человека к человеку через капли воздуха, которые выделяются при кашле или чихании. Однако грипп вызывает более тяжелые симптомы, чем ОРВИ, и может привести к осложнениям, таким как пневмония. Грипп также имеет характерный сезонный характер и обычно проявляется осенью и зимой, в то время как ОРВИ можно заболеть в любое время года. Кроме того, грипп можно предотвратить вакцинацией, в то время как для ОРВИ нет специфической вакцины.

Когда нужно начинать профилактику

Профилактику ОРВИ рекомендуется начинать перед сезоном заболеваний, так как в этот период риск заражения вирусами и бактериями значительно выше. В осенне-зимний период человеческий организм становится более уязвимым из-за пониженной иммунной защиты. Поэтому необходимо укреплять иммунитет заранее и принимать меры для предотвращения заражения.

Как не заболеть гриппом и ОРВИ

Достаточно спите

Ученые выяснили, что полноценный сон — один из ключевых факторов, влияющих на иммунную систему. Во время сна организм восстанавливается и регенерируется, происходит производство цитокинов — белковых молекул, которые участвуют в борьбе с инфекциями и восстановлении тканей. Недостаток сна может привести к снижению уровня цитокинов, что ослабляет иммунную защиту и увеличивает риск заражения ОРВИ.

Правильно питайтесь

Витамин С укрепляет иммунитет. Но это не единственный витамин, который играет важную роль в иммунной защите. Для нее необходим целый комплекс полезных веществ, который может обеспечить только здоровое питание, а не таблетки или определенные продукты. Кроме того, правильный рацион поддерживает здоровый вес и уменьшает риск хронических заболеваний, которые также могут ослабить иммунную систему.

Откажитесь от вредных привычек

Курение снижает иммунный ответ органов дыхательной системы, что увеличивает риск инфекционных заболеваний. Кроме того, оно снижает количество и качество белых кровяных клеток, которые играют важную роль в защите организма от инфекций.

Алкоголь также оказывает негативное воздействие на иммунную систему. Кроме того, он повышает уровень стресса в организме, что также может ослабить естественную защиту организма.

Фото istockphoto.com/alvarez

В том числе поэтому курение и употребление алкоголя следует ограничить или полностью исключить.

Одевайтесь по погоде

Заболеть только из-за переохлаждения невозможно — это миф. Мы болеем из-за вирусов, а не из-за снижения температуры. Однако переохлаждение организма оказывает негативное воздействие на иммунную систему. Оно может привести к замедлению тока крови и недостаточному кровоснабжению тканей. Это делает человека более уязвимым для инфекций. Кроме того, недостаточное кровоснабжение может привести к нарушению защитных барьеров в дыхательной системе.

Регулярно мойте руки

В сезон гриппа нужно чаще мыть руки, потому что вирус гриппа передается через капли воздуха, которые могут оказаться на руках после контакта с инфицированными поверхностями или людьми. Если вы прикасаетесь к своему лицу или еде немытыми руками, то можете заразиться гриппом. Можно мыть руки с мылом и водой или использовать антисептический гель для рук — это поможет избавиться от вирусов и предотвратить заражение.

Чаще проветривайте помещения

Вопреки распространенному заблуждению, открытая форточка не увеличивает шансы заболеть, а, наоборот, уменьшает их. В сезон гриппа и ОРВИ в помещениях может накапливаться большое количество вирусов и бактерий, которые могут вызывать заболевания. Проветривание помогает уменьшить концентрацию вирусов и бактерий в воздухе, что снижает вероятность заражения. Также это улучшает качество воздуха в помещении, что способствует общему улучшению здоровья и повышению иммунитета.

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