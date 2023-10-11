Почему вы просыпаетесь раньше будильника и нормально ли это

Хотя бы однажды каждому доводилось подскакивать в постели с мыслью: «Проспал(а)!», а потом с облегчением убеждаться, что до будильника еще несколько минут, а то и часов. Вместе с экспертом рассказываем, почему это происходит и вредит ли организму.

Нормально ли просыпаться за несколько минут до будильника

Организм человека, ведущего более-менее размеренный образ жизни, адаптируется к расписанию.

Если долгое время ложиться и вставать в одно и то же время, можно начать просыпаться без будильника. Дело в том, что насильственное пробуждение — стресс для организма. Даже мягкая мелодия с постепенно нарастающей громкостью приносит дискомфорт, поскольку вырывает человека из состояния сна. Что уж говорить о современных девайсах, которые звонят громко и резко, бьются током и используют другие способы недружественного пробуждения.

Организм стремится избежать стресса и поэтому просыпается самостоятельно примерно за час до установленного времени.

Фото istockphoto.com

Тем, кто мало спит, может казаться, что именно этих нескольких минут до будильника им не хватает, чтобы чувствовать себя отдохнувшими и выспавшимися. На самом деле, конечно, 5-15 минут ничего не решают. Чтобы нормально высыпаться, нужно не менее 7-8 часов ночного сна.

Более того, резкое пробуждение вреднее для организма, чем небольшая нехватка сна. Те, кто категорически убежден в том, что ощущение разбитости и усталости возникает именно из-за «недоспанных» минут, могут попробовать устроить короткий «тихий час» днем. Например, во время обеда.

Фото istockphoto.com

Нормально ли просыпаться несколько раз за ночь

Ситуация, когда из-за страха проспать или по иным причинам человек встает несколько раз за ночь, более сложная, чем описанная выше.

Если пробуждение связано с тревогой по поводу какого-то разового события, можно не придавать этому значения. Нервничать и плохо спать в ожидании какого-то крупного или важного события — нормально. Конечно, даже в этом случае желательно постараться успокоиться и не переживать, но на это мало кто способен.

А вот ежедневные пробуждения среди ночи — признак повышенной тревожности и большого уровня стресса. В этом случае рекомендуется не пускать ситуацию на самотек, а обратиться к специалисту за помощью.

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