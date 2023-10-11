Почему вы просыпаетесь раньше будильника и нормально ли это

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Хотя бы однажды каждому доводилось подскакивать в постели с мыслью: «Проспал(а)!», а потом с облегчением убеждаться, что до будильника еще несколько минут, а то и часов. Вместе с экспертом рассказываем, почему это происходит и вредит ли организму.
Организм человека, ведущего более-менее размеренный образ жизни, адаптируется к расписанию.
Если долгое время ложиться и вставать в одно и то же время, можно начать просыпаться без будильника. Дело в том, что насильственное пробуждение — стресс для организма. Даже мягкая мелодия с постепенно нарастающей громкостью приносит дискомфорт, поскольку вырывает человека из состояния сна. Что уж говорить о современных девайсах, которые звонят громко и резко, бьются током и используют другие способы недружественного пробуждения.
Организм стремится избежать стресса и поэтому просыпается самостоятельно примерно за час до установленного времени.
Тем, кто мало спит, может казаться, что именно этих нескольких минут до будильника им не хватает, чтобы чувствовать себя отдохнувшими и выспавшимися. На самом деле, конечно, 5-15 минут ничего не решают. Чтобы нормально высыпаться, нужно не менее 7-8 часов ночного сна.
Более того, резкое пробуждение вреднее для организма, чем небольшая нехватка сна. Те, кто категорически убежден в том, что ощущение разбитости и усталости возникает именно из-за «недоспанных» минут, могут попробовать устроить короткий «тихий час» днем. Например, во время обеда.
Ситуация, когда из-за страха проспать или по иным причинам человек встает несколько раз за ночь, более сложная, чем описанная выше.
Если пробуждение связано с тревогой по поводу какого-то разового события, можно не придавать этому значения. Нервничать и плохо спать в ожидании какого-то крупного или важного события — нормально. Конечно, даже в этом случае желательно постараться успокоиться и не переживать, но на это мало кто способен.
А вот ежедневные пробуждения среди ночи — признак повышенной тревожности и большого уровня стресса. В этом случае рекомендуется не пускать ситуацию на самотек, а обратиться к специалисту за помощью.
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