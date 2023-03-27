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Псориаз — одно из самых распространенных воспалительных заболеваний. От недуга страдает от 1 до 5% населения во всем мире. Это хронический процесс, обычно поражающий кожу. Он проявляется в виде очень сухих пятен на теле, которые называются папулами. Они сливаются между собой и образуют бляшки. Рассказываем о причинах, симптомах и методах лечения этой болезни.
Псориазом невозможно заразиться, это неинфекционное заболевание, но есть факторы, предрасполагающие к появлению симптомов.
Как такового прямого фактора, после которого псориаз проявляется практически со стопроцентной вероятностью, пока не обнаружено. Но вот несколько возможных причин:
Часто у больных псориазом есть родственники, подверженные этому же заболеванию. Изучение генома — всего наследственного материала человека — показало, что в определении восприимчивости пациента к развитию псориаза участвуют разнообразные гены. Например, выявлена взаимосвязь между развитием недуга и генами, отвечающими за гистосовместимость (совместимость органов и тканей).
Иногда внешние воздействия провоцируют воспаление клеток верхнего слоя кожи. Этот процесс приводит к утолщению эпидермиса, что приводит к псориазу. Вот факторы, которые могут стать причиной болезни:
эмоциональный стресс;
употребление алкоголя;
курение табака;
избыточная масса тела;
солнечный ожог;
ВИЧ-инфекция;
бета-гемолитическая стрептококковая инфекция.
Чаще всего болезнь проявляет себя следующим образом:
Чаще всего возникают на волосистой части головы, крестце, ягодичной складке и разгибательных поверхностях коленей и локтей. Но пятна могут затронуть любой участок кожи. Например, при травме псориатические поражения могут появиться на ранее не пораженной коже. Это называется феноменом Кебнера.
На зуд жалуется 80% больных псориазом. Обычно ощущение легкое, но в некоторых случаях зуд может мешать вести обычную жизнь.
Также может присутствовать так называемый знак Ауспитца — на месте удаления чешуек с псориатического пятнышка обнажаются кожные сосочки, что приводит к точечному кровотечению.
Диагноз ставит врач после осмотра пациента, а также на основании клинических признаков и локализации высыпаний. Кроме того, используют: рентген пораженного участка, магнитно-резонансную томографию, ультразвуковую допплерографию (для оценки кровотока в кровеносных сосудах с помощью эффекта Доплера) и лабораторные данные.
Лечение зависит от тяжести заболевания и особенностей организма. Вот несколько проверенных методов:
Основная группа препаратов для терапии псориаза — противоревматические препараты. Они подавляют иммунный ответ и обладают противовоспалительными свойствами, которые уменьшают симптомы и предотвращают дальнейшее прогрессирование заболевания.
Эффект лечения псориаза возрастает при сочетании лекарственных и физиотерапевтических методов. Один из самых результативных методов — ультрафиолетовая терапия. При применении ПУВА-терапии (фотохимиотерапии) клиническое выздоровление достигается в 75-92% случаев.
Также пациентам с псориазом рекомендуется изменить образ жизни: отказаться от курения, увеличить физическую активность, поддерживать здоровый вес.
Предупредить появление болезни, к сожалению, нельзя. Единственная профилактика — это предотвращение обострений заболевания:
используйте увлажняющие кремы;
используйте увлажнитель воздуха;
избегайте лекарств, вызывающих обострение;
избегайте царапин, порезов, ударов и инфекций;
избегайте длительного нахождения на солнце.
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