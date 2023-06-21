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Сегодня, 14:30

Как уменьшить поры? Советы косметолога

Амина Бердова
Врач-дерматокосметолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Лицо с расширенными порами
Фото istockphoto.com
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В идеале поры должны быть настолько малы, что рассмотреть их можно только с помощью лупы. Но похвастаться совершенной кожей может не каждый. Что делать с проблемой, рассказала врач-дерматолог Амина Бердова.

Почему поры расширяются

Можно выделить несколько причин:

  • В первую очередь, с этой проблемой сталкиваются те, у кого жирная и проблемная кожа. Излишнее выделение кожного сала приводит к расширению пор. Проблема может передаваться по наследству.

  • Еще одна причина — возрастные изменения. Кожа теряет упругость, поэтому отверстия на ней сильно заметны.

  • Поры расширяются и из-за злоупотребления солнечными ваннами. Ультрафиолет уменьшает выработку коллагена и провоцирует раннее старение.

  • Бедный рацион и вредные привычки тоже отражаются на состоянии эпидермиса.

  • Также на внешний вид кожи влияют некачественный уход и загрязнения, которые забивают и расширяют поры.

Как избавиться от&nbsp;черных точек: советы косметолога. Как избавиться от черных точек? Советы косметолога

Как уменьшить поры в домашних условиях

  1. Подберите грамотный уход. Используйте средства для очищения, подходящие по типу кожи, а также тоники, увлажняющие кремы и сыворотки. Бьюти-рутина должна быть регулярной.

  2. Обязательно смывайте макияж перед сном. Декоративные средства забивают поры и провоцируют воспаления. Кроме того, если оставить макияж на ночь, то нарушится процесс естественной регенерации кожи.

  3. Применяйте специальные маски для сокращения пор. С проблемой хорошо борются средства на основе глины.

  4. Помните о глубоком очищении кожи. Ороговевшие клетки также забивают поры, поэтому их важно удалять. Здесь пригодятся кислотные пилинги, однако важно применять средства строго по инструкции.

  5. Обязательно используйте солнцезащитный крем перед выходом на улицу (минимум за 20-30 минут), чтобы защитить кожу от повреждений.

  6. Откажитесь от вредных привычек (курение, алкоголь, фастфуд).

трапр
Фото istockphoto.com

Чем помогут косметологи

С расширенными порами отлично справляются профессиональные процедуры, такие как поверхностный пилинг и ультразвуковая чистка лица. Они устраняют избыток кожного сала и удаляют омертвевшие клетки эпидермиса.

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Если речь идет о возрастных изменениях, сократить поры помогут лазерная терапия, химический пилинг и радиочастотная терапия. Эти процедуры стимулируют выработку коллагена и способствуют уплотнению кожи.

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