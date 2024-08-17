Правда ли, что ретинол — самое эффективное средство против старения кожи

Полки магазинов и аптек заставлены разными уходовыми средствами, обещающими вернуть молодость кожи. Ретинол — один из самых популярных компонентов такой антивозрастной косметики.

Разбираемся с косметологом Лилией Хуснуллиной, эффективно ли это вещество против признаков старения.

Перед применением любых средств требуется консультация врача-дерматолога.

Что такое ретинол

Ретинол, или витамин А1, — антиоксидант, одна из форм жирорастворимого витамина А. Извлечь его можно из продуктов животного или растительного происхождения. Так, в организме ретинол образуется из продуктов, в которых есть бета-каротин.

Нехватка витамина А, напротив, приводит к появлению сухости и стянутости кожи.

Дозировать этот антиоксидант так, чтобы закрыть потребность в нем изнутри, довольно сложно. Поэтому формы витамина А стали добавлять в косметические средства, чтобы использовать наружно.

Фото istockphoto.com

Со временем выяснилось, что витамин в больших количествах вреден. При избыточном потреблении внутрь это вещество накапливается в печени и может вызвать ее токсическое поражение, а при использовании наружно может привести к усугублению проблем, которые должен исправить. В частности, вызвать чрезмерную сухость кожи, вплоть до раздражения, и усилить воспаления на коже.

Ретинол — относительно безопасная форма витамина А. Но и его переизбыток может причинить вред для кожи. Кроме того, ретинол нельзя использовать при беременности и во время грудного вскармливания: вещество способно накапливаться и вредить ребенку.

Как проявляется эффект от ретинола

Омолаживающий эффект проявляется в разных формах:

уменьшение глубины имеющихся морщин и профилактика образования новых;

улучшение цвета и рельефа кожи;

снижение количества пигментных пятен и их осветление.

Ретинол добавляют в косметику: кремы, сыворотки. Чем выше концентрация вещества, тем выраженнее эффект. При этом сильнее риск побочных эффектов. Соответственно, при небольшой концентрации ретинола его эффективность может быть ниже, хотя сама косметика будет более безопасной.

Фото istockphoto.com

При серьезных признаках старения, таких как глубокие морщины и провисание тканей лица, любые дозы ретинола и других форм витамина А будут бесполезны. Разумнее использовать более мощные методики омоложения.

Как безопасно использовать средства с ретинолом

Нужно соблюдать несколько базовых правил.

Низкая концентрация

Начинать желательно со средств с низкой концентрацией ретинола. Это нужно не только для того, чтобы минимизировать возможный вред, но и для того, чтобы дольше применять вещество. Со временем концентрацию можно будет увеличить, но рано или поздно все равно придется перейти на другие способы омоложения.

Постепенность введения

Использовать ретинол нужно сначала не на регулярной основе. На первых порах достаточно одного-двух раз в неделю, чтобы кожа успела привыкнуть.

Длительное применение

Видимый результат появится не с первой процедуры. Ждать его придется не меньше 12 недель. Для стойкого эффекта потребуется примерно 36 недель.

Правильное нанесение

Использовать средства с ретинолом можно только вечером. При этом наносить их нужно на сухую кожу. Нежелательно одновременно использовать кремы, содержащие AHA-кислоты (их часто называют фруктовыми). Днем нужно наносить солнцезащитные средства, поскольку после ретинола кожа становится чувствительной к солнечным лучам, из-за чего повышается риск ожогов.