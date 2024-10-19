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Рисземпик: что это такое и рецепт — польза и вред, помогает ли похудеть
Здоровье

Сегодня, 12:30

3 мин.

Рисземпик: что это за популярный коктейль и помогает ли похудеть

Мария Сальникова
Автор
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог
Рисовая вода
Фото Liudmila Chernetska, iStock
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В зарубежных медиа блогеры вовсю рекламируют рисземпик (riсezempic) — 

очередной чудо-напиток, который может помочь без лишних усилий сбросить более пяти килограмм за неделю. Диетолог-нутрициолог Кристина Пришвина ответила, из чего состоит это средство и правда ли оно помогает в борьбе с лишним весом.

Что такое рисземпик

Рисземпик — это рисовая вода, в которую добавлен сок лайма или лимона. Название образовано слиянием слова «рис» и названия лекарства «Оземпик». Последний разработан для лечения диабета, но зачастую этот препарат используется как средство для похудения, хотя врачи выступают категорически против этого. В использовании этого лекарства подозревают Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и многих других селебрити.

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Действие рисземпика, как уверяют блогеры, сопоставимо с эффектом от «Оземпика», только без побочных эффектов.

Заявляется, что рисземпик избавляет от токсинов, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, понижает уровень сахара в крови, дает чувство насыщения и сжигает жиры. Официальных исследований на этот счет нет.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог

Рисовую воду не стоит путать с рисовым отваром, обладающим полезными свойствами.

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Как приготовить рисземпик

  1. Положить в стакан горсть белого риса (не промывая его перед замачиванием).

  2. Залить теплой или горячей водой, оставить на 10-12 часов.

  3. Полученный настой процедить.

  4. Выжать сок лайма или лимона, добавить в смесь.

Пропорции ингредиентов достоверно не известны.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог

Обычно все добавляют на глаз.

Рисземпик
Фото OlgaLepeshkina, iStock

Принцип действия рисземпика

Процесс сжигания жира якобы запускается из-за полезных свойств резистентного крахмала, который выделяется в процессе замачивания. Он служит пребиотиком, улучшает чувствительность к инсулину и стимулирует более быстрое чувство насыщения.

Но по сути вся эта цепочка построена на изначально неверном утверждении. На самом деле в воде из-под риса нет резистентного крахмала.

Даже если залитый водой рис оставить на неделю, крахмал в воде не появится.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог

Последствия приема рисземпика

Напиток в лучшем случае окажется бесполезным. В худшем можно столкнуться с ухудшением здоровья.

Употребление немытого риса может привести к проблемам с желудком и другими органами пищеварения.

Рис обязательно нужно промывать, чтобы уменьшить количество микропластика и мышьяка, который эта культура очень хорошо впитывает.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог

Сок цитрусовых сам по себе способен вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. В случае с рисземпиком такой риск возрастает, поскольку пить его нужно натощак.

Девушка пьет рисовую воду
Фото franz12, iStock

Можно ли похудеть с помощью рисземпика

Сам по себе рисземпик не помогает похудеть даже за счет эффекта плацебо. Незначительного снижения веса можно добиться, если заменить напитком один или несколько приемов пищи. Но с тем же успехом можно использовать и обычную воду, поскольку уменьшение массы будет вызвано снижением объема калорий и расщеплением мышц. И в любом случае такой способ похудения вреден для организма и не имеет длительного эффекта.

Гораздо правильнее полноценно питаться: в рационе должны быть все микро- и макронутриенты. Организм не должен испытывать дефицит.
Кристина Пришвина
Диетолог-нутрициолог
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Польза и вред
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