Рисземпик: что это за популярный коктейль и помогает ли похудеть

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В зарубежных медиа блогеры вовсю рекламируют рисземпик (riсezempic) —
очередной чудо-напиток, который может помочь без лишних усилий сбросить более пяти килограмм за неделю. Диетолог-нутрициолог Кристина Пришвина ответила, из чего состоит это средство и правда ли оно помогает в борьбе с лишним весом.
Рисземпик — это рисовая вода, в которую добавлен сок лайма или лимона. Название образовано слиянием слова «рис» и названия лекарства «Оземпик». Последний разработан для лечения диабета, но зачастую этот препарат используется как средство для похудения, хотя врачи выступают категорически против этого. В использовании этого лекарства подозревают Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и многих других селебрити.
Действие рисземпика, как уверяют блогеры, сопоставимо с эффектом от «Оземпика», только без побочных эффектов.
Рисовую воду не стоит путать с рисовым отваром, обладающим полезными свойствами.
Положить в стакан горсть белого риса (не промывая его перед замачиванием).
Залить теплой или горячей водой, оставить на 10-12 часов.
Полученный настой процедить.
Выжать сок лайма или лимона, добавить в смесь.
Пропорции ингредиентов достоверно не известны.Кристина ПришвинаДиетолог-нутрициолог
Обычно все добавляют на глаз.
Процесс сжигания жира якобы запускается из-за полезных свойств резистентного крахмала, который выделяется в процессе замачивания. Он служит пребиотиком, улучшает чувствительность к инсулину и стимулирует более быстрое чувство насыщения.
Но по сути вся эта цепочка построена на изначально неверном утверждении. На самом деле в воде из-под риса нет резистентного крахмала.
Даже если залитый водой рис оставить на неделю, крахмал в воде не появится.Кристина ПришвинаДиетолог-нутрициолог
Напиток в лучшем случае окажется бесполезным. В худшем можно столкнуться с ухудшением здоровья.
Употребление немытого риса может привести к проблемам с желудком и другими органами пищеварения.
Рис обязательно нужно промывать, чтобы уменьшить количество микропластика и мышьяка, который эта культура очень хорошо впитывает.Кристина ПришвинаДиетолог-нутрициолог
Сок цитрусовых сам по себе способен вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. В случае с рисземпиком такой риск возрастает, поскольку пить его нужно натощак.
Сам по себе рисземпик не помогает похудеть даже за счет эффекта плацебо. Незначительного снижения веса можно добиться, если заменить напитком один или несколько приемов пищи. Но с тем же успехом можно использовать и обычную воду, поскольку уменьшение массы будет вызвано снижением объема калорий и расщеплением мышц. И в любом случае такой способ похудения вреден для организма и не имеет длительного эффекта.
Гораздо правильнее полноценно питаться: в рационе должны быть все микро- и макронутриенты. Организм не должен испытывать дефицит.Кристина ПришвинаДиетолог-нутрициолог