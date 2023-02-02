5 самых полезных добавок для ванн, по мнению врача

Не только помогут расслабиться, но и сделают кожу мягкой и шелковистой.

После долгого рабочего дня, когда кажется, будто все тяжести мира свалились на ваши плечи, нет ничего лучше, чем просто расслабиться. Например, забраться в теплую ванну, которая поможет набраться сил перед следующим днем.

Вместе с врачом-косметологом собрали несколько полезных добавок для ванн, которые усилят эффект от процедуры.

Морская соль

Пожалуй, самая универсальная добавка в ванну. Соль делает кожу нежной и бархатистой, более молодой и упругой. Солевые ванны — проверенный способ укрепить здоровье ногтей и волос и избавиться от лишней потливости.

Именно морская соль хорошо расслабит мышцы, снимет боль и воспаления после рабочих будней. Кроме того, и дышать морской солью полезно — это профилактика простудных заболеваний.

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Лаванда

Аромат лепестков лаванды поможет мысленно переместиться в летний Прованс и на берег Средиземного моря.

Лаванда обладает противовоспалительным и противоаллергическим действием. Она избавит от головной боли и высыпаний на коже, выравнивая тон. Для усиления эффекта рекомендуется выпить лавандовый чай с добавлением ложечки меда.

Мед с молоком

Мед и молоко и по отдельности прекрасные средства, а вместе — эффективный способ сохранить красоту и молодость. После молочных процедур кожа становится сияющей и нежной, как у младенца. Мед действует как средство для борьбы с болезнями: укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему и помогает бороться с избытком сахара в крови.

Кроме того, ванны с медом и молоком считаются секретами красоты египетской красавицы Клеопатры.

Хвоя

Это известный помощник в борьбе со многими болезнями. Не зря великие императрицы Елизавета и Екатерина II выбирали хвойную местность для постройки своих шикарных дворцов.

Freepik@jcomp

Хвойный экстракт — прекрасный антистресс. Он борется с бессонницей, а также с простудными заболеваниями. Если у вас остеохондроз или суставные заболевания, следует обратить внимание именно на хвойные ванны — они облегчат состояние и помогут чувствовать себя лучше.

Ванны с разными добавками нельзя приравнивать к полноценному лечению. Они могут быть только дополнением к назначенным врачом процедурам и лекарствам.

Английская (магниевая) соль

Английская соль в основном состоит из сульфата магния, поэтому ее еще называют магниевой. Если принимать ванны с английской солью, улучшается качество кожи.

Такая соль уменьшает отеки и помогает избавиться от целлюлита. Это незаменимая вещь для тех, кто занимается спортом, — она помогает снять болевые ощущения в мышцах после тренировок.

К тому же, ментальное здоровье тоже скажет спасибо после принятия ванн с магниевой солью: она сокращает негативное воздействие стресса, успокаивает нервы и улучшает сон, что и требуется каждому после напряженной работы.

Сколько бы трудностей на вас ни свалилось за день, не забывайте радовать себя домашними спа-процедурами и качественно отдыхать.

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