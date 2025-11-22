Вы портите свою спину: самые вредные позы для сна

Сегодня, 19:00
Казалось бы, что может быть проще, чем лежать в постели и спать? В действительности даже в этом несложном деле можно допустить ошибки. Некоторые положения тела во время сна могут создавать избыточную нагрузку на позвоночник, мышцы и внутренние органы. Это ведет к тому, что даже долгий сон не приносит отдыха. Вместе с врачом рассказываем, в каких позах лучше не спать, чтобы сохранить спину здоровой.
Некоторым в этом положении легче заснуть. Но для спины сон на животе совсем не полезен, поскольку страдают шейный и поясничный отделы позвоночника. Во время сна на животе голова оказывается повернутой набок, чтобы дышать. В таком положении создается напряжение в мышцах, связках и суставах шейного отдела. Если засыпать в такой позе ежедневно, не избежать искривления, которое может стать причиной головных болей и даже проблем со зрением.
Кроме того, во время сна на животе таз сильно прогибается вперед, что увеличивает лордоз (естественный изгиб) поясничного отдела и создает напряжение в этом отделе.
Сон на животе вреден не только для спины. В этой позе происходит сдавливание грудной клетки и грудобрюшной диафрагмы, что приводит к ухудшению работы легких и внутренних органов.
Особенно стоит обратить внимание на этот аспект людям с избыточным весом.Владислав МирошниченкоВрач общей практики, остеопат, рефлексотерапевт
Гора подушек на кровати навевает мысли об уюте и спокойном сне. На самом деле сон на нескольких подушках (или на одной, но высокой и упругой) вреден.
Когда голова лежит под большим углом, шейный отдел позвоночника неестественно изгибается, нарушается кровоснабжение. Это может вызывать не только боли в шее и спине, но и храп, а также приступы апноэ (остановки дыхания во сне), так как язык западает и перекрывает дыхательные пути.Владислав МирошниченкоВрач общей практики, остеопат, рефлексотерапевт
При этом сон на спине позволяет разгрузить позвоночник. Если подушка низкая, такой сон может быть даже полезным. Важно, чтобы угол наклона головы был минимальным, шея лежала ровно, плечи находились на матрасе.
Такая поза кажется естественной только на первый взгляд. В действительности скрученное положение создает нагрузку на межпозвонковые диски и может вызывать боли в спине и шее. Это особенно вредно для людей с сидячей работой, которые не следят за осанкой и весь день проводят в позе креветки.
Поза эмбриона вредна не только для спины. Сон в этой позе часто приводит к онемению в руках и ногах из-за пережима сосудов и нервов.Владислав МирошниченкоВрач общей практики, остеопат, рефлексотерапевт
Кроме того, сильно округленная спина и сдавленная грудная клетка не позволяют диафрагме полноценно раскрываться. Это ограничивает глубину вдоха и может привести к нехватке кислорода, что чревато головными болями и болью в сердце.
Самый полезный для позвоночника сон — лежа на боку (предпочтительно левом), когда позвоночник сохраняет прямую линию.
Для комфорта можно подкладывать подушку между колен. Для людей с большой массой тела я рекомендую дополнительную «обнимательную» подушку, которая возьмет на себя часть нагрузки плечевого пояса.Владислав МирошниченкоВрач общей практики, остеопат, рефлексотерапевт
Для того чтобы после сна спина не болела, мало засыпать в правильной позе. Нужно еще, чтобы спине не вредило само спальное место.
Кровать должна быть устойчивой, с жестким каркасом. Кровать с сеткой из пружин, на которой так нравится прыгать детям, не создает позвоночнику нужную поддержку.
Матрас может быть жестким или мягким, это не столь принципиально. Важнее, чтобы он был подобран индивидуально, под ваши рост, вес, возможные проблемы опорно-двигательного аппарата.
Подушку нужно выбирать низкую, а одеяло — не слишком тяжелое. Несмотря на то что под специально утяжеленным одеялом может быть легче заснуть, лишний вес создает нагрузку и напряжение в теле.