Как определить синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей и взрослых

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это распространенное явление, которое встречается не только у детей, но и у взрослых.

СДВГ — это нарушение развития мозга, расстройство поведения и психического развития. Людям с СДВГ очень сложно долго концентрировать свое внимание на чем-то одном, они не сосредотачиваются на важных мелочах.

Как определить СДВГ

Если это какое-то большое задание, которое дает учитель в классе или начальник на работе, то человек с СДВГ не сможет его выполнять длительное время. Или, наоборот, он настолько погрузится в процесс выполнения, что перестанет реагировать на посторонних.

Эти дети и взрослые постоянно теряют вещи или где-то забывают их. Частые опоздания тоже им свойственны.

Гиперактивность — это неусидчивость, навязчивые движения, постукивание ногой под столом, наматывание волос, покусывание губы присущи таким людям. Также они много разговаривают, задают много вопросов, перебивают.

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К сожалению, диагноз сам по себе не проходит, и когда маленький ребенок имеет СДВГ, он просто вырастает во взрослого. Если у ребенка в детстве не было СДВГ, то и во взрослом возрасте диагноз не появится.

Симптомы СДВГ у взрослого:

быстрая утомляемость;

мало энергии;

прокрастинация;

откладывание дел напоследок;

сложности с планированием;

забывчивость;

плохое настроение из-за усталости.

Как правило, взрослый, который имеет СДВГ:

не следует правилам;

очень часто подвержен депрессиям;

не доводит цели до конца;

часто меняет профессию;

часто меняет работу и партнеров.

К какому врачу идти

Людям, которые подозревают у себя синдром СДВГ, нужно идти к нейропсихологу. Он скажет, что это, определит степень (их несколько) и отправит к психологу или тренеру ЛФК.

Есть формы СДВГ, которые сопровождаются и психическим расстройством, тогда понадобятся специальные препараты. Опять же, это определяет нейропсихолог. Самостоятельно лечиться и назначать себе препараты ни в коем случае нельзя.

Фото istockphoto.com

Как лечить СДВГ

Диагноз, как в детстве, так и во взрослом возрасте, никуда не исчезнет, если не стимулировать мозжечок. Большинство родителей думают, что если мы отдадим ребенка в спорт, то все само собой образуется, потому что там он будет уставать и снимать активность. Однако спортом ребенка можно еще больше загнать в ловушку.

Дело в том, что в спорте нагрузка чаще всего системная и иногда монотонная. Это зависит от вида спорта, но тренер всегда требует вовлеченности и выкладываться на 150 %, а уставшая нервная система уже переключила свое внимание и тратит внутренние резервы организма.

Людям с СДВГ не рекомендуется спорт, где есть соревновательный характер и много эмоций. Лучше выбрать спокойные занятия: плавание, бег, велосипед.

Чтобы помочь человеку с СДВГ, нужна стимуляция мозжечка, а не стимуляция тела. Поэтому в подготовку спортсменов важно включать упражнения на балансировку и дыхательные техники.

Что делать взрослым с СДВГ

Производить эту самую мозжечковую стимуляцию и развитие вестибулярного аппарата. Самое простое, что можно посоветовать — это нейротренажеры.

На рынке сейчас очень много нейротренажеров, которые отвечают за балансировку полушарий. Также есть аппараты, которые снимают спазмы, укрепляют мышечный корсет и одновременно увеличивают время концентрации.

Нейротренажеры — это специальное коррекционное оборудование, которое стимулирует развитие когнитивных функций мозга через физические движения.

Тренажеры балансируют физическую активность и работу мозга. Они синхронизируются, и происходит дальнейшее развитие тех участков мозга, которые еще не развились.

Например, доска-качели. Стоя на ней, нужно качаться из стороны в сторону, одновременно ударяя мячом об пол, и считать от 10 до 1. Заниматься нужно 10-20 минут в день. Важна регулярность. Результат — человек с СДВГ сможет дольше удерживать внимание на одном деле.

Актерская игра тоже включает в себя много упражнений, которые облегчают перевозбужденное состояние и помогают реализовать потенциал.

Также очень важны внешние обстоятельства и поддерживающая среда. Часто люди с СДВГ сталкиваются с ситуациями неуспеха, ведь они просто физически не могут глубоко и надолго погрузиться в суть вопроса.

В то время когда их никто не понимает и не принимает, в актерской среде можно найти эту поддержку. Здесь же есть регулярность, которая очень важна при симптоме СДВГ: съемочный процесс, заучивание текста, физическая активность и координационная нагрузка.

Ранее считалось, что к подростковому возрасту СДВГ проходит сам, но в последнее время мы все чаще стали встречать этот диагноз у взрослых. Поэтому ряд клиник включили в свои услуги лечение СДВГ. Но, напоминаем, даже если вы нашли вышеперечисленные симптомы у себя, диагноз СДВГ может поставить только специалист по психическому здоровью.

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