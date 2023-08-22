Как избавиться от седых волос? Советы врача-трихолога

Многие сталкиваются с проблеймо седых волос раньше, чем хотелось бы. Можно ли исправить эту ситуацию или и вовсе ее избежать? На эти и другие вопросы отвечает врач-трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская.

В каком возрасте появляется седина

Прежде всего необходимо понять: являются ли седые волосы вариантом нормы — многое зависит от того, когда именно эти волосы появились. Ранняя седина диагностируется в возрасте до 25-30 лет. К сорока годам появление седых волос — норма.

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Почему седеют волосы

Различают три причины появления седых волос:

физиологическое, естественное старение;

преждевременное старение, связанное с негативными воздействиями на организм;

врожденное проявление седины — наследственное отсутствие пигмента волосах.

Механизм появления возрастной седины и преждевременной одинаков: и в том, и в другом случае волос теряет пигмент меланин, который синтезируется в клетках меланоцитах. Эти клетки расположены в базальном слое эпидермиса и волосяных фолликулах. При росте волоса меланин поступает в стержень и дает волосам пигмент. Активация меланина происходит под воздействием гипофиза, гормонов щитовидной железы и половых гормонов.

Физиологическое поседение связано с тем, что запасы меланина истощаются, и волос постепенно теряет цвет. Меняется и структура волоса: он становится более пористым — таким образом, качество седого волоса хуже, чем пигментированного.

Причиной ранней седины могут быть стрессы, так как гормоны адреналин и кортизол, поступающие в кровь, ухудшают питание волос, кровоснабжение фолликул, связь меланина с белковой структурой волоса. В результате пигмент нейтрализуется, и волос может стать седым. Также при сильном стрессе может произойти спазм сосудов, что приведет к гибели меланоцитов и, как следствие, седине.

Преждевременная седина может появиться вследствие дефицитных состояний: например, при железодефицитной анемии, нарушениях в работе щитовидной железы, атеросклерозе, гастритах. Поэтому нужно внимательно следить за общим состоянием здоровья.

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В среднем волос растет 5-7 лет, потом наступает его физиологическое выпадение. При стрессах и дефицитных состояниях фаза активного роста волос часто сокращается, и волосы выпадают раньше. Чем чаще это происходит, тем быстрее расходуется запас меланина.

Можно ли вернуть цвет поседевшим волосам

Если волос поседел, вернуть ему цвет невозможно! Поэтому важно заниматься профилактикой. Как только вы заметили появление преждевременных седых волос, срочно обратитесь к трихологу для установления причины поседения.

Единственным действенным способом вернуть пигмент волосам является окрашивание. Качественное окрашивание надолго вернет волосам цвет и закамуфлирует наличие седины.

Как замедлить поседение волос

Замедлить появление седых волос могут такие процедуры, как массаж кожи головы, втирание средств, улучшающих кровообращение (например, экстракт красного перца, никотиновая кислота), мезотерапия и плазмотерапия кожи головы.

Не занимайтесь самолечением — перед применением любых средств проконсультируйтесь с врачом!

И, конечно, не стоит выдергивать внезапно обнаруженные седые волосы. Выдергивание ускоряет процесс старения, так как тем самым вы укорачиваете фазу активного роста волос и их жизненный цикл. Поскольку меланин волосам уже не вернешь, следующий волос будет однозначно расти седым и с меньшим жизненным циклом.

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