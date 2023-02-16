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Сегодня, 08:00

В чем секрет красоты Клеопатры? С экспертом разбираемся в главных «лайфхаках» царицы

Ксения Антонова
Журналист
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Кадр из фильма «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра».
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Она уже применяла главные правила ухода за собой, которые актуальны и сейчас.

В погоне за красотой женщины всегда стремятся найти себе идеал и бездумно повторять за ним. В 2010-е многие девушки пытались быть похожими на Ким Кардашьян и весь клан Кардашьян-Дженнер, которые ввели моду на неестественность. Они постоянно удивляли публику своими пышными формами и изменениями в лице. С тех пор девушки и предпочитают делать уколы красоты или вообще пластические операции, чтобы их попа была похожа на попу Ким.

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Но вспомнят ли про Кардашьян-Дженнер хотя бы через сотню лет? Наверное, нет. А вот египетскую красавицу Клеопатру вспоминают до сих пор. Ведь в те времена, когда не было такого понятия, как «косметика», она умудрялась всегда выглядеть неотразимой и безумно привлекательной.

Историки оспаривают факт красоты Клеопатры. Да и, вероятно, многие из «рецептов» ее привлекательности — современные домыслы. Однако женщина, которая свела с ума древнеримского императора Юлия Цезаря, явно знает, как всегда быть красивой. И доля правды здесь точно есть. Это заверил и наш эксперт.

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Средства для ухода за лицом и телом. Фото Freepik
Freepik

Лицо

Это важнейшая часть внешности. Клеопатра это прекрасно понимала, поэтому и ухаживала за ним каждый день. Сама того не зная, она пользовалась той же трехступенчатой системой ухода, что и мы сейчас: очищение, тонизирование и увлажнение.

Из-за постоянной жары Клеопатра постоянно умывала лицо, добавляя к воде яблочный уксус. Следующий этап — тонизирование. Вместо современного тоника она использовала розовую воду (с добавлением эфирного масла розы). Кожа становилась гладкой и нежной. Чтобы на лице не было морщинок, она прибегала к применению крема, но не обычного, а в виде сока алоэ. Алоэ глубоко проникало в кожу, обеспечивая здоровье и молодость тканей и сохраняя влагу в клетках.

Яблочный уксус полезен не только для наружного применения. Наравне с лимонным соком, это средство при приеме внутрь (если натурально) помогает поддерживать кислотность желудка, что профилактирует развитие бактериальных заражений, в том числе хеликобактера. А это, в свою очередь, благотворно влияет и на состояние кожи, ведь здоровье дермы идет из ЖКТ. Важно перед стартом такой процедуры проконсультироваться с врачом.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Тело

То, что всегда указывает на возраст, — это руки. Морщинистая, сухая и грубая кожа на руках не украсит никакую девушку.

Царица с Востока тщательно ухаживала за руками кремом собственного приготовления. Она делала смесь из пчелиного воска и сока алоэ с добавлением различных масел. Она прекрасно увлажняла и питала кожу рук и ногтей. Однако это еще не все — Клеопатра очень любила красить ногти. Им она с помощью хны придавала красно-коричневый оттенок. Хоть «лак» и не держался долго, но так руки выглядели более ухоженными и женственными.

Руки. Фото Freepik/@master1305
Freepik/@master1305

Обычно у людей, живущих в теплых странах, из-за постоянного пребывания под солнцем очень сухая кожа. Но у египетской царицы она была очень мягкой и сияющей. Все в том числе из-за ванн, которые она часто принимала. Ослиное молоко, свежий мед и немного миндального масла — вот слагаемые успеха.

Говорят, что она никогда не уезжала без парочки ослиц, дающих молоко, чтобы в любой момент отдохнуть и насладиться спокойствием.

После принятия ванны наступало время нового этапа — отшелушивания. Клеопатра натирала тело большим количеством морской соли и густыми сливками. Любой пилинг хорошо убирает ороговевшую кожу и делает ее еще мягче, а сливки обладают омолаживающим действием.

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Волосы

У Клеопатры были длинные черные как смоль волосы. Без должного ухода они не будут гладкими и здоровыми. Но в древние времена не было шампуней, поэтому египетская царица придумала свой. Она использовала яичные желтки с чайной ложечкой меда и миндального масла. Эту смесь тщательно взбивали, а потом втирали в корни царице, немного держали и смывали.

Это очень похоже на рецепты наших бабушек, ведь яичные желтки действительно используются в косметике для волос. И гораздо лучше, если они не будут снабжены дополнительными химикатами. Отличная маска для волос — главное, тщательно промыть их после такого вкусного шампуня.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Макияж

Этим пунктом восточная красавица тоже, по слухам, не пренебрегала. Клеопатра в искусстве всегда изображена с ярким макияжем. Ее изображают с графичными черными бровями, ярко-синими тенями на глазах и большими стрелками. Губы были красными. Такой макияж точно бы не понравился нынешним законодателям трендов!

Кисточки. Фото Freepik/@fabrikasimf
Freepik/@fabrikasimf

Казалось, в то время еще не было косметики, но Клеопатра и здесь смогла обойтись природными средствами. Красный пигмент появился из-за добавления оксида железа, а черный — из-за соли свинца. Тени были сделаны из минералов и растений.

Несмотря на то что Клеопатра использовала природные вещества, не рекомендую прибегать к ним сегодня. Известно, что соли свинца ядовиты, особенно при частом их использовании в качестве косметики. Хотя оксид железа сам по себе практически не ядовит, пары его могут вызывать пневмонию.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Как видите, главный секрет Клеопатры — в натуральных ингредиентах, которые она использовала. Сейчас женщины почти все косметические средства покупают в магазине. В некоторых содержится много вредных веществ. Быть может, лучше последовать примеру Клеопатры и вернуть тренд на натуральность как в косметике, так и во внешности?

Красота
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