Как распознать инсульт? 5 явных симптомов

Своевременная помощь может спасти человеку жизнь.

Инсульт — это опасный для жизни синдром, который возникает, когда нарушается кровоснабжение мозга, что приводит к гибели его клеток. Инсульты могут быть вызваны тромбом, блокирующим приток крови к мозгу (ишемический инсульт), или кровоизлиянием в мозг (геморрагический инсульт). Распознавание симптомов и своевременное обращение за медицинской помощью может значительно повысить шансы на выздоровление и свести к минимуму долгосрочный ущерб.

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Наиболее распространенные симптомы инсульта включают внезапную слабость или онемение лица, руки или ноги, в частности на одной стороне тела, затрудненное произношение или понимание речи, внезапную спутанность сознания, трудности с координацией и равновесием, а также внезапную сильную головную боль без видимой причины.

Если вы подозреваете, что у кого-то инсульт, важно действовать быстро. Распознайте следующие симптомы и вызывайте скорую.

Опущение лица

Опущена ли одна сторона лица или она онемела? Попросите человека улыбнуться. В случае инсульта улыбка будет кривой, одна часть рта может сползать вниз.

Слабость руки

Одна рука слаба или онемела? Попросите человека поднять обе. Опускается ли одна рука вниз? Если да — срочно вызывайте скорую.

Затрудненная речь

Речь человека невнятная или искаженная? Он не может говорить или не понимает вас? Если да — вызывайте скорую.

Головокружение

Человек, перенесший инсульт, может чувствовать головокружение или неустойчивость, из-за чего ему может быть трудно стоять или ходить.

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Изменения зрения

У человека, перенесшего инсульт, могут наблюдаться внезапные изменения зрения, такие как временная слепота или двоение в глазах. Больной также может испытывать потерю периферического зрения или цветовосприятия.

Лечение инсульта зависит от типа и причины, но получение медицинской помощи как можно скорее может значительно повысить шансы на выздоровление. В некоторых случаях для удаления тромба и восстановления притока крови к мозгу могут потребоваться специальные препараты или хирургическое вмешательство.

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