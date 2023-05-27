Сколько человек может прожить без еды? Отвечает врач

Продолжительность жизни человека без еды зависит от различных факторов, таких как индивидуальное здоровье, состав тела, уровень гидратации и общая физиологическая устойчивость. Хотя человеческое тело может выдерживать более длительные периоды без пищи по сравнению с водой, важно отметить, что продолжительное голодание может иметь серьезные последствия для здоровья и благополучия.

Сколько человек может прожить без еды

Среднестатистический человек может прожить без еды (совсем не потребляя пищу) в течение нескольких недель — около 3-4. Но этот срок сильно варьируется и зависит от индивидуальных особенностей. Человеческий организм эволюционировал, чтобы адаптироваться к периодам нехватки пищи, используя накопленные запасы энергии и вызывая метаболические изменения для сохранения основных функций.

Во время голодания организм проходит ряд метаболических адаптаций, чтобы поддерживать уровень глюкозы и сохранять мышечную массу.

Фото Freepik/@senivpetro

В рамках исследования 2010 года проанализировали влияние полного голодания на состав тела и расход энергии. Выяснилось, что во время голодания организм в основном использует накопленный жир в качестве источника энергии, что приводит к постепенной потере массы тела и мышечной массы в частности.

Чем опасно голодание

Важно подчеркнуть, что длительные периоды без еды могут иметь серьезные последствия для здоровья и привести к недоеданию, атрофии мышц, ослаблению иммунной функции, повреждению органов и даже смерти. К рискам, связанным с длительным голоданием, нельзя относиться легкомысленно.

Если по какой-то причине вам необходимо временно отказаться от пищи (например, из-за религиозных убеждений или для поддержания здоровья), предварительно проконсультируйтесь с врачом и убедитесь, что такие изменения не причинят вреда организму.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!