Физические и химические фильтры от солнца: какие бывают и какие лучше выбрать

Ультрафиолетовое излучение практически постоянно воздействует на кожу человека. Оно может быть прямым (когда в ясную погоду светит солнце) и непрямым (в туманные дни). Однако оно в любом случае негативно сказывается на коже: лучи провоцируют высвобождение свободных радикалов, что в долгосрочной перспективе может привести к поражению клеток и преждевременному старению кожи.

Зачем нужны и почему важно использовать солнцезащитные фильтры

Конечно, организм сам умеет защищаться от ультрафиолетового излучения с помощью загара и функции самовосстановления кожи. Однако зачастую естественного ресурса не хватает из-за длительных прогулок под солнцем. Чтобы помочь организму, рекомендуется использовать солнцезащитные средства, в состав которых входят физические и химические фильтры.

Физические солнцезащитные фильтры

Как работают физические фильтры от солнца и их виды

Действие механизма защиты в физических фильтрах направлено на отражение солнечного света от поверхности кожи и предотвращение солнечного ожога.

Самые распространенные физические (минеральные) UV-фильтры, которые используются в солнцезащитных продуктах, — это диоксид титана (titanium dioxide) и оксид цинка (zinc oxide).

Фото istockphoto.com

Преимущества физических фильтров

Недостатки физических фильтров

Физические фильтры легко смываются водой, поэтому важно обновлять слой солнцезащитного крема каждые два часа и после каждого контакта с водой. Кроме этого, недостаток использования солнцезащитных средств на основе минеральных фильтров — их плотная текстура и белые разводы на коже после нанесения.

Как выбрать физические солнцезащитные средства

Если кожа чувствительная, рекомендуется использовать солнцезащитные средства на основе физических фильтров, потому что минеральные фильтры гипоаллергенны и считаются наиболее безопасными для защиты чувствительной, раздраженной и детской кожи. Для отдыха на пляже или при палящем солнце выбирайте SPF не менее 50.

Химические солнцезащитные фильтры

Как действуют химические фильтры от солнца и их виды

Химических фильтров, в отличие от физических, очень много. К наиболее распространенным относятся:

Авобензон (Avobenzone) поглощает UVA-лучи;

Октокрилен (Octocrylene) поглощает UVB-лучи;

Мексорил (Mexoryl SX защищает от UVB-лучей, Mexoryl XL защищает от UVA- и UVB-лучей);

Тиносорб (Tinosorb S защищает от UVA-лучей и Tinosorb M защищает от UVB-лучей);

Для достижения необходимого уровня защиты кожи в солнцезащитных средствах обычно используют комбинируемые UV-фильтры.

Фото istockphoto.com

Действие защитного механизма химических фильтров основывается на поглощении ультрафиолетовых лучей и их превращении в тепловую энергию. Из-за этого солнцезащитный крем на их основе надо наносить за 20 минут до выхода на солнце, чтобы он успел впитаться и подействовать.

Преимущества химических фильтров

Кремы на основе химических фильтров легко наносятся, хорошо впитываются и не оставляют следов. Помимо этого, еще один их плюс заключается в способности защищать кожу как от UVB, так и от UVA-излучения.

Недостатки химических фильтров

Химические фильтры, защищая кожу и разрушая энергию UV-излучения, разрушаются сами. Поэтому для поддержания их фотостабильности в течение дня необходимо регулярно обновлять слой защиты от солнца.

Фото istockphoto.com

Как выбрать химические солнцезащитные средства

Химические солнцезащитные средства лучше всего подойдут при спортивном отдыхе на пляже или плавании в воде, потому что они считаются более стабильными, чем минеральные: не смываются водой. Больше доверия внушают фильтры последнего поколения, такие как тиносорб и Uvenul A Plus. Будьте осторожны с чувствительной кожей, некоторые средства могут вызывать аллергию, среди них — аминобензойная кислота, октокрилен, бензофенон-3 (оксибензон), авобензон.

Другие солнцезащитные фильтры

Существуют натуральные растительные фильтры. К ним относятся различные масла: оливковое, конопляное, кунжутное, соевое, авокадо, ши, кокосовое и другие. Однако масла обладают низким уровнем защиты, поэтому их использование не гарантирует надежную защиту от ультрафиолета.

Какой солнцезащитный фильтр выбрать: физический или химический

Различия между физическими и химическими фильтрами

Кроме этого, солнцезащитный крем, основанный на химических фильтрах, будет более легким, на физических — более плотным.

Какой фильтр выбрать в зависимости от типа кожи и потребностей