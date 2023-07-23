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Сегодня, 19:00

Физические и химические фильтры от солнца: какие бывают и какие лучше выбрать

Татьяна Серебрякова
Врач дерматолог-косметолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Анна Архипенко
Автор
Девушка загорает на солнце с солнцезащитным кремом на плече
Фото istockphoto.com
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Ультрафиолетовое излучение практически постоянно воздействует на кожу человека. Оно может быть прямым (когда в ясную погоду светит солнце) и непрямым (в туманные дни). Однако оно в любом случае негативно сказывается на коже: лучи провоцируют высвобождение свободных радикалов, что в долгосрочной перспективе может привести к поражению клеток и преждевременному старению кожи.

Зачем нужны и почему важно использовать солнцезащитные фильтры

Конечно, организм сам умеет защищаться от ультрафиолетового излучения с помощью загара и функции самовосстановления кожи. Однако зачастую естественного ресурса не хватает из-за длительных прогулок под солнцем. Чтобы помочь организму, рекомендуется использовать солнцезащитные средства, в состав которых входят физические и химические фильтры.

Физические солнцезащитные фильтры

Как работают физические фильтры от солнца и их виды

Действие механизма защиты в физических фильтрах направлено на отражение солнечного света от поверхности кожи и предотвращение солнечного ожога.

Самые распространенные физические (минеральные) UV-фильтры, которые используются в солнцезащитных продуктах, — это диоксид титана (titanium dioxide) и оксид цинка (zinc oxide).

Фото istockphoto.com

Преимущества физических фильтров

Физические фильтры работают как зеркало и только за счет отражения не дают лучам травмировать кожу. Они не впитываются в кожу и лежат на ней защитным экраном, при этом кожа абсолютно комфортно себя ощущает.
Татьяна Серебрякова
Врач дерматолог-косметолог

Недостатки физических фильтров

Физические фильтры легко смываются водой, поэтому важно обновлять слой солнцезащитного крема каждые два часа и после каждого контакта с водой. Кроме этого, недостаток использования солнцезащитных средств на основе минеральных фильтров — их плотная текстура и белые разводы на коже после нанесения.

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Как выбрать физические солнцезащитные средства

Если кожа чувствительная, рекомендуется использовать солнцезащитные средства на основе физических фильтров, потому что минеральные фильтры гипоаллергенны и считаются наиболее безопасными для защиты чувствительной, раздраженной и детской кожи. Для отдыха на пляже или при палящем солнце выбирайте SPF не менее 50.

Химические солнцезащитные фильтры

Как действуют химические фильтры от солнца и их виды

Химических фильтров, в отличие от физических, очень много. К наиболее распространенным относятся:

  • Авобензон (Avobenzone) поглощает UVA-лучи;

  • Октокрилен (Octocrylene) поглощает UVB-лучи;

  • Мексорил (Mexoryl SX защищает от UVB-лучей, Mexoryl XL защищает от UVA- и UVB-лучей);

  • Тиносорб (Tinosorb S защищает от UVA-лучей и Tinosorb M защищает от UVB-лучей);

Для достижения необходимого уровня защиты кожи в солнцезащитных средствах обычно используют комбинируемые UV-фильтры.

Фото istockphoto.com

Действие защитного механизма химических фильтров основывается на поглощении ультрафиолетовых лучей и их превращении в тепловую энергию. Из-за этого солнцезащитный крем на их основе надо наносить за 20 минут до выхода на солнце, чтобы он успел впитаться и подействовать.

Преимущества химических фильтров

При попадании солнечных лучей на кожу химические фильтры максимально снижают воспаление и выделение свободных радикалов, что предотвращает не только старение, морщины и пигментные пятна, но и появление раковых клеток. Химические фильтры также помогают сохранить эластиновые волокна и профилактировать солнечный эластоз, который трудно поддается лечению.
Татьяна Серебрякова
Врач дерматолог-косметолог

Кремы на основе химических фильтров легко наносятся, хорошо впитываются и не оставляют следов. Помимо этого, еще один их плюс заключается в способности защищать кожу как от UVB, так и от UVA-излучения.

Недостатки химических фильтров

Химические фильтры, защищая кожу и разрушая энергию UV-излучения, разрушаются сами. Поэтому для поддержания их фотостабильности в течение дня необходимо регулярно обновлять слой защиты от солнца.

Девушки загорают на солнце.
Фото istockphoto.com

Как выбрать химические солнцезащитные средства

Химические солнцезащитные средства лучше всего подойдут при спортивном отдыхе на пляже или плавании в воде, потому что они считаются более стабильными, чем минеральные: не смываются водой. Больше доверия внушают фильтры последнего поколения, такие как тиносорб и Uvenul A Plus. Будьте осторожны с чувствительной кожей, некоторые средства могут вызывать аллергию, среди них — аминобензойная кислота, октокрилен, бензофенон-3 (оксибензон), авобензон.

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Другие солнцезащитные фильтры

Существуют натуральные растительные фильтры. К ним относятся различные масла: оливковое, конопляное, кунжутное, соевое, авокадо, ши, кокосовое и другие. Однако масла обладают низким уровнем защиты, поэтому их использование не гарантирует надежную защиту от ультрафиолета.

Какой солнцезащитный фильтр выбрать: физический или химический

Различия между физическими и химическими фильтрами

Основная задача физических фильтров — не пропускать солнечные лучи и защищать ДНК клеток. Они работают по принципу зеркала, отражая солнечные лучи. В то время как химические фильтры являются преобразователями и берут всю нагрузку на себя.
Татьяна Серебрякова
Врач дерматолог-косметолог

Кроме этого, солнцезащитный крем, основанный на химических фильтрах, будет более легким, на физических — более плотным.

Какой фильтр выбрать в зависимости от типа кожи и потребностей

  • Тем, кто живет в северных городах и не проводит на солнце много времени, подойдут средства на основе химических фильтров. Из-за того, что они более легкие, крем естественно выглядит на лице и не доставляет дискомфорта.

  • Тем, кто живет в южных регионах, стоит обратить внимание на кремы со смешанными фильтрами (химические + физические), чтобы обеспечить надежную защиту кожи.

  • Людям со светлой и уязвимой кожей лучше пользоваться кремами с физическими фильтрами. Смуглым же подойдет комбинация химических и физических.

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