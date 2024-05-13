Что делать при солнечном ожоге: первая помощь и эффективные средства

Многие, желая запастись впрок витамином D, стремятся проводить на солнце как можно больше времени. И это действительно полезно. Но если переусердствовать, можно получить солнечный ожог. Причем не только кожи.

О том, что такое солнечный ожог, как от него защититься и какие меры принять, чтобы минимизировать вред, поговорили с врачами.

Что такое солнечный ожог кожи

Солнечный ожог — это воспаление кожи. Оно происходит из-за того, что ультрафиолетовые лучи повреждают и разрушают волокна коллагена в наружном слое эпидермиса.

Признаки солнечного ожога кожи

Ожог кожи проявляется прежде всего покраснением. Если вы находитесь на открытом солнце, особенно у воды, периодически контролируйте состояние кожи.

Другие признаки солнечного ожога:

болезненность при прикосновении к коже;

жжение и припухлость на участках ожога;

волдыри и мелкие пузырьки.

Фото istockphoto.com/Bogdan Kurylo

При неоднократных солнечных ожогах повышается риск развития рака кожи.

Как избежать солнечных ожогов кожи

Защищать кожу

Не стоит забывать об использовании солнцезащитных кремов. Важно использовать их не только на пляже, но и в городе, а также при работе в огороде. Солнцезащитные средства нужно обновлять каждые 1,5-2 часа. На пляже — после каждого выхода из воды, потому что влажная кожа уязвимее перед солнцем.

Узнать индекс ультрафиолета (показатель, характеризующий активность солнца) можно в интернете и в специальных приложениях.

Меньше находиться на солнце

Желательно учитывать, что солнце наименее активно утром, до 11 часов, и вечером, после 16. Лучше не проводить время на улице в разгар дня. С 11 до 16 безопаснее всего в помещении или хотя бы в тени. Если это невозможно (например, по условиям работы), нужно закрыть от солнца кожу и надеть головной убор.

Фото istockphoto.com/pixdeluxe

Первая помощь при солнечном ожоге кожи

Прежде всего нужно уйти с солнца: в тень или в помещение. Дальнейшие действия будут зависеть от степени повреждения кожи. Если нет волдырей, может быть достаточно:

принять прохладный, но не холодный душ. Использовать мочалки и щетки нельзя. Если возможности пойти в душ нет, можно приложить к коже прохладный компресс, но не лед;

выпить достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания. При необходимости принять обезболивающее средство;

увлажнить кожу средствами, в составе которых есть пантенол или алоэ.

Использование сметаны и масла кажется знакомым и очевидным. Но на самом деле они дают лишь временный эффект за счет охлаждения. В долгосрочной перспективе эти средства вредят. Жир в составе покрывает поврежденную кожу пленкой, что только увеличивает время на восстановление. Кроме того, при сильных повреждениях может начаться воспалительный процесс.

Некоторые выбирают еще более необычные способы, чтобы избавиться от ожогов. Один из таких методов — компресс из мочи. Считается, что это средство продезинфицирует ожог и способствует восстановлению. Но на самом деле моча лишь усиливает раздражение кожи и неприятные ощущения.

Фото istockphoto.com/simarik

Если появились волдыри, нужно принять прохладную ванну. Затем смазать поврежденные места гелем алоэ (не кремом) и при необходимости обратиться к врачу. Вскрывать пузыри от солнечных ожогов самостоятельно нельзя.

Что такое солнечный ожог глаз

Ожог глаз — это повреждение тканей глаза (включая роговицу, хрусталик и сетчатку) ультрафиолетовым излучением. Чаще всего происходит в горах (особенно в заснеженных) или при нахождении на поверхности воды без средств защиты.

Симптомы солнечного ожога глаз:

боль в глазах;

покраснение глаз;

затуманивание зрения;

светобоязнь.

Фото istockphoto.com/shapecharge

Что делать при солнечном ожоге глаз

Нужно как можно скорее прекратить воздействие солнца: надеть солнцезащитные очки или уйти в тень. А лучше сделать и то и другое. Дальнейший порядок действий:

приложить холодный компресс к закрытым глазам. Накладывать его можно только через чистую ткань;

постараться не тереть глаза, поскольку это может усугубить повреждения;

обратиться к врачу за назначением рецептурных препаратов, чтобы облегчить симптомы (обычно помощь требуется, если симптомы сохраняются в течение суток).

Чтобы снизить риск получения ожогов глаз, рекомендуется носить солнцезащитные очки.