Можно ли заниматься спортом во время месячных

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Современные девушки и женщины ведут активный образ жизни, правильно питаются и занимаются в фитнес-зале. Для многих из них регулярные тренировки становятся важной частью жизни, от которой не хочется отказываться даже на несколько дней. А как же быть в «эти дни»? Ведь многие до сих пор уверены, что заниматься спортом во время месячных строго запрещено.
Вместе с фитнес-тренером Натальей Горбуновой разобрались, действительно ли заниматься спортом во время менструаций опасно для женского организма.
Оказывается, во время менструаций очень полезны умеренные физические нагрузки. При занятиях спортом снижается уровень гормона стресса, выводится лишний эстроген и вырабатывается эндорфин. Уменьшается болевой синдром.
Кроме того, физическая активность благоприятно влияет на общее состояние тела: нормализуется вес, улучшается выносливость, мышцы приходят в тонус.
А легкие упражнения во время менструаций улучшают кровообращение, дают заряд энергии, бодрости и повышают настроение.
Менструация — это не повод отказываться от занятий спортом, но нагрузки должны быть не интенсивными.
Регулярные физические упражнения помогут снизить дискомфорт во время месячных, а также проявления ПМС.Наталья Горбуновафитнес-тренер
Помимо снижения гормона стресса и болевого синдрома, спорт во время критических дней помогает снять психологическое напряжение и наладить сон.
В «эти дни» рекомендуется делать дыхательные упражнения, растяжку, легкую аэробную нагрузку или заняться коррекцией осанки.
Кроме того, можно уделить время и улучшению техники выполнения упражнений.
Советую сконцентрироваться на плечевом поясе и мышцах спины, можно сделать упражнения на руки.Наталья Горбуновафитнес-тренер
Если вы занимаетесь с тренером, обязательно расскажите ему о менструальном цикле. Так он сможет выстроить наиболее эффективный план тренировок.
Многие женщины перед месячными и во время них испытывают небольшой дискомфорт и упадок сил.
Поэтому это не самое лучшее время для увеличения физических нагрузок. Организм не готов принять дополнительный стресс.Наталья Горбуновафитнес-тренер
В «эти дни» вы просто физически и эмоционально не подготовлены к новым достижениям. Даже небольшие потягивающие боли или недомогание не позволят выложиться на 100%.
В период менструаций не стоит делать упражнения на низ тела и мышцы пресса. Необходимо избегать интенсивных нагрузок — бега, кроссфита.
Придерживайтесь привычного графика, но исходя из самочувствия снижайте интенсивность нагрузок. Лучше позаниматься в низком темпе, чем не сделать ничего.Наталья Горбуновафитнес-тренер
Отказаться от тренировок во время месячных необходимо женщинам, у которых имеются заболевания репродуктивной системы.
Если в «эти дни» наблюдается понижение или повышение давления, сильные спазмы в нижней части живота, общая слабость, следует перенести тренировку на другой день.