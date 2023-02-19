Что делать, если тошнит? 11 советов от врача, которые облегчат состояние

Не всегда причина недомогания — болезнь.

Каждый из нас хоть раз сталкивался с непонятным, вроде бы ни с чем не связанным ощущением, когда тошнота подкатывает к горлу.

Иногда симптомы тошноты менее выражены, в таких случаях говорят «подташнивает». Часто тошнота сопровождается слабостью, потливостью, усиленным слюноотделением, может наблюдаться снижение артериального давления, бледность и даже холод в конечностях.

Тошнота — это ощущение, предшествующее появлению рвоты, которое может появляться при разных состояниях организма.

Почему может тошнить

У тошноты множество причин — условно их можно поделить на группы.

Гастроэнтерологические проблемы:

гастрит и другие воспалительные заболевания желудка и кишечника, включая энтеровирусную инфекцию и аппендицит;

воспаление поджелудочной железы — панкреатит;

заболевания желчного пузыря, холецистит;

непроходимость кишечника.

Freepik/katemangostar

Нарушения в работе центральной нервной системы:

травмы головы;

гипертонический криз (резкий подъем артериального давления, опасный в том числе для мозга);

нарушение мозгового кровообращения;

воспаление мозговых оболочек (энцефалит, менингит).

Еще одной причиной возникновения ощущения тошноты может быть интоксикация:

внезапное, острое или хроническое и системное отравление;

недостаточность функции печени и почек, нарушение фаз детоксикации;

гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), тиреотоксикоз (избыток гормонов щитовидной железы);

токсикоз при беременности;

лекарственная терапия (тошноту могут вызывать некоторые препараты).

Ощущение тошноты могут также вызывать:

нарушения работы вестибулярного аппарата;

переедание;

физическая нагрузка на полный желудок;

сильный эмоциональный стресс.

Что делать, если тошнит

Главное — разобраться, что стало причиной тошноты. Возможно, вы съели что-то необычное или переволновались накануне.

Поняв, что вызвало неприятный симптом, вы сможете максимально быстро устранить причину и, соответственно, избавится от тошноты.

Но когда ситуация не требует отлагательств, тоже есть несколько способов облегчить состояние.

Не стоит принимать горизонтальное положение

Когда вы лежите, желудочный сок может подняться по пищеводу, усиливая ощущение тошноты и дискомфорта.

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Также старайтесь не сжимать мышцы живота, чтобы не сдавливать желудок. Если вас тошнит, сядьте в полулежачее состояние и двигайтесь как можно меньше.

Откройте окно или включите вентилятор (кондиционер)

Свежий воздух, повышенное содержание кислорода облегчает симптомы тошноты. Это не избавит полностью от дискомфорта, но поможет с ним справиться.

Сделайте холодный компресс

При тошноте может подниматься температура. Чтобы снизить ее и облегчить нагрузку на мозг, положите холодный компресс на шею сзади.

Глубоко дышите

Это особенно полезно, если тошнота вызвана именно стрессом или тревогой. Глубокое дыхание, помимо насыщения клеток кислородом, позволит расслабить диафрагму и снимет спазм желудочно-кишечного тракта. Вдыхать лучше через нос, а выдыхать через рот, делать это медленно.

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Не думайте о тошноте

Чем больше вы думаете о своем состоянии, тем хуже себя чувствуете. Попробуйте отвлечься на книгу, фильм или легкие домашние дела, желательно не связанные с приготовлением пищи.

Если вы на работе, сделайте несколько глубоких вдохов, а потом займитесь делом, которое давно откладывали, — это отвлечет и успокоит.

Пейте маленькими глотками

Тошнота может быть симптомом обезвоживания, но если выпить слишком много за раз, неприятные ощущения только усилятся.

Пейте маленькими глотками в течение всего дня. Если простую воду пить не хочется, добавьте в нее кусочки фруктов или чуть-чуть посолите.

Выпейте чай из ромашки

Ромашка успокаивает ЖКТ и ЦНС, помогает уснуть. Также оказывает антисептический эффект и обволакивает слизистые, что снижает их раздражение, а вместе с ним и симптомы тошноты.

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Попробуйте теплую воду с лимоном

Если тошнота вызвана запором, теплая вода с лимонным соком поможет стимулировать кишечник. Но важно не перестараться, потому что при нарушении перистальтики кишечника симптомы могут ухудшаться при подобной стимуляции, и все содержимое поднимется вместо того, чтобы опуститься.

Стимуляцию моторики лучше проводить мягко и спокойно. Даже запах лимонов помогает снизить ощущение тошноты.

Сделайте чай с имбирем

Имбирь обладает противорвотными, противовоспалительными и антисептическими свойствами. Чай с имбирем — эффективное средство для уменьшения симптомов тошноты.

Выпейте мятный чай

Мятный чай и даже запах свежих листьев растения тоже помогает облегчить тошноту. За счет все тех же антисептических свойств, а также эфиров, которые расслабляют и успокаивают рецепторы.

Unsplash/Anton Darius

Сделайте массаж точки P-6 (нэй-гуань)

Это место на тыльной стороне руки рядом с запястьем. Чтобы ее найти, приложите три пальца к месту, где начинается ладонь, как будто щупаете пульс. На этом расстоянии (вверх по руке) и будет точка нэй-гуань.

Ее массаж помогает облегчить тошноту и предупредить рвоту.

Если дискомфорт сопровождают и другие симптомы, обязательно обратитесь к врачу. Не стоит заниматься самолечением, если состояние острое или симптомы сохраняются слишком долго:

тошнота и боль в груди могут быть признаком инфаркта;

тошнота и сильная головная боль или головокружение могут свидетельствовать о проблемах с нервной системой.

Обязательно обратитесь к врачу, если приступы тошноты не проходят в течение месяца и особенно если этому сопутствует непонятная потеря или набор веса.

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