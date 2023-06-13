Как добиться эффекта «стеклянной» кожи, как у кореянок, за 5 шагов

Эффект светящейся изнутри «стеклянной» кожи, изобретенный лидерами в мире косметических процедур — кореянками, вошел в тренды прочно и, похоже, надолго. Так что самое время узнать, каким образом он достигается.

Разберем пошаговую инструкцию вместе с врачом-дерматологом, косметологом Еленой Васильевой.

Очищение

Чтобы убедиться, что на коже нет остатков макияжа и загрязнений, очищение следует делать в два шага: средством для умывания на масляной основе, затем — средством на водной основе.

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Первый шаг поможет убрать макияж и солнцезащитный крем, второй — избавиться от загрязнений. Средства должны быть деликатные, чтобы не разрушить естественный барьер кожи и не пересушить ее.

Избегайте сильного трения. Используйте сначала тепловатую воду, чтобы открыть поры, затем холодную — чтобы тонизировать кожу.

Отшелушивание

Нужно, чтобы удалить мертвые клетки и сделать кожу более светлой и яркой. Рекомендуется повторять этот шаг 1-2 раза в неделю, чтобы не перестараться.

Отдавать предпочтение корейцы рекомендуют пилингу с кислотами AHA и BHA, нежели механическому, который вызывает повреждения кожи.

Увлажнение сывороткой

То, что авторы методики называют ключом к достижению эффекта стеклянной кожи.

Делать в два шага: тонер и эссенция.

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Это нужно, чтобы улучшить текстуру кожи, обеспечить гладкость и упругость. Тонер подготовит кожу к лучшему усвоению сыворотки. Эссенция — выровняет тон. В зависимости от типа кожи можно также использовать маски и сыворотки. С витаминами, алоэ, муцином улитки, гиалуроновой кислотой и другими ингредиентами.

Увлажнение кремом

Еще один ключевой шаг. Необходим, чтобы кожа оставалась влажной, гладкой и ровной. Средство следует наносить восходящими движениями для лифтинг-эффекта на уже увлажненную тонером и сывороткой кожу, чтобы помочь ей удержать влагу.

Выбирайте легкие и нежирные кремы, чтобы не забить поры. С гиалуроновой кислотой, глицерином и керамидами. В Корее для этих целей популярны бальзамы в стиках, придающие коже блеск.

Защита от солнца

Санскрин следует использовать как последний шаг в своей утренней рутине перед тем, как выйти на улицу. Выбирать нежирный по составу, чтобы у кожи был влажный, но не жирный блеск.

Если после пяти шагов кожа блестит и сияет недостаточно, в конце можно нанести сияющий мейкап на увлажняющей основе или увлажняющий крем с тоном, добавить немного жидкого хайлайтера на скулы и переносицу.

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