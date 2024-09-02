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Сырой чеснок при акне: помогает ли и как использовать
Здоровье

Сегодня, 19:00

4 мин.

Помогает ли чеснок при лечении акне? Отвечает дерматолог

Е. Блинова , Е. Константиновская , Н. Ромашева
Девушка с чесноком.
Фото Tatsiana Volkava/istockphoto
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В зарубежном сегменте соцсетей появился новый тренд по уходу за кожей — блогеры и обычные пользователи пробуют есть сырой чеснок, чтобы справиться с акне. Ролики набирают миллионные просмотры, а зрители в комментариях отмечают, что и правда видят улучшения. Но так ли это на самом деле? Разбираемся вместе со специалистами.

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Полезные свойства чеснока

Чеснок — это многолетнее растение из семейства амариллисовых. Человеку он известен уже много веков. Причем не только как специя разных кухонь мира, но и как растение с профилактическими свойствами. Богатый витаминами и микроэлементами, чеснок используется в медицинских целях: на его основе делают БАДы и косметические средства.

Чеснок свежий и в таблетках
Фото digicomphoto/istockphoto

Своей пользой чеснок обязан в основном аллицину — органическому соединению, которое образуется при разрушении клеток растения. Именно это вещество придает чесноку не только характерный вкус и запах, но и антибактериальные и противогрибковые свойства.

Употребление чеснока, как известно, может сократить частоту простуды, снизить риск развития некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, косметические средства с чесночным маслом или экстрактом чеснока, как показывают исследования, могут быть полезны при лечении некоторых кожных заболеваний, например псориаза, гнездной алопеции или келоидных рубцов.

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Помогает ли чеснок при акне

Что же касается акне, то, как отмечает врач-дерматолог Екатерина Константиновская, содержащийся в чесноке аллицин может помочь в борьбе с бактериями и уменьшить воспаление на коже. Однако на другие звенья патогенеза акне чеснок не имеет воздействия, поэтому ждать выраженного эффекта от такого способа лечения не стоит.

Хоть чеснок и обладает полезными свойствами, считать его панацеей просто нецелесообразно.
Екатерина Константиновская
Врач-дерматолог

По словам дерматолога, улучшения, которые замечают люди, пробующие такой вариант борьбы с акне, скорее всего, связаны с общими антибактериальными и противовоспалительными свойствами растения.

Чеснок может помочь укрепить иммунную систему и снизить уровень воспаления в организме, что косвенно может повлиять на состояние кожи.
Екатерина Константиновская
Врач-дерматолог

При этом эффект от такого лечения часто бывает очень кратковременным, так как повлиять на основную причину возникновения акне — избыток кожного сала или себума — чеснок не может. Кроме этого улучшения могут быть связаны с эффектом плацебо: люди верят, что чеснок помогает, и это оказывает позитивное влияние на их восприятие состояния кожи.

Очищенный чеснок.
Фото sebastianosecondi/istockphoto

Стоит ли пробовать такой способ лечения

На данный момент не существует ни одного исследования, которое бы доказывало эффективность чеснока в борьбе с акне. Все теории о пользе растения строятся исключительно на видео в интернете.

В этих роликах люди пробуют ежедневно съедать по одному среднему зубчику чеснока в сыром виде. Именно в таком состоянии в растении содержится больше всего аллицина, который отвечает за антибактериальные свойства.

В адекватных количествах, по словам нутрициологов и диетологов, есть чеснок можно каждый день. Поэтому если у вас нет индивидуальной непереносимости или заболеваний желудочно-кишечного тракта, попробовать такой способ борьбы с акне можно.

Противопоказан чеснок будет людям с имеющимися открытыми язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, обострением гастрита.
Надежда Ромашева
Фитнес-нутрициолог

При этом полагаться на чеснок как на основное средство в лечении акне не стоит. Дерматолог также не рекомендует прибегать и к другим народным методам, которые часто советуют использовать для улучшения состоянии кожи.

Важно понимать, что кожа — отдельный орган, а акне — это сложное заболевание, которое требует индивидуального подхода в лечении.
Екатерина Константиновская
Врач-дерматолог
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