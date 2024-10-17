Что такое «мостик в сон» и как правильно его выполнять

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Всем со школы знаком гимнастический «мостик». Однако мало кто знает, что такое же название носит эффективная техника быстрого засыпания. В этой статье вместе с сомнологом расскажем о том, как она работает и как правильно ее выполнять.
Суть техники «мостик» в создании определенного ритуала — действия или цепочки действий, которые вы будете выполнять каждый день перед сном. Постепенно мозг привыкает к тому, что после определенных вещей следует переход ко сну. Так процесс засыпания проходит быстрее и спокойнее. Отсюда название техники: «мостик» — это связующее звено между сном и бодрствованием.
Изначально эта техника применялась для быстрого засыпания младенцев. У ребенка создаются определенные ассоциации на сон (например, похлопывания по спине, колыбельная, покачивания). После них организм понимает, что пришло время отдыха. Затем родители заметили, что и для взрослых этот метод — эффективное средство в борьбе с бессонницей.
Переходить к «мостику» стоит за 30-60 минут до сна. Очень важно проводить его в спокойной обстановке. В комнате, где вы спите, должно быть тихо, свет должен быть приглушен. Такая спокойная атмосфера с минимумом раздражителей поможет организму замедлиться и настроиться на отдых.
Очень важный момент: какой бы вариант «мостика» вы не выбрали, он не должен включать в себя использование гаджетов со светящимися экранами. Они излучают так называемый синий свет, который тормозит выработку мелатонина.
Поэтому если ваш «мостик» включает в себя, например, чтение книги, то лучше использовать электронную книгу с черно-белым экраном.
И помните, что действие «мостика» основано на привыкании. Поэтому должно пройти не меньше двух месяцев ежедневной практики, чтобы увидеть первые результаты в скорости и качестве засыпания.
Кстати, после полного привыкания можно делать небольшие перерывы. Например, в случае попадания в условия, где ритуал выполнить невозможно, (например, командировка или короткий отпуск). На качестве сна это не скажется.
Чтобы сформировать «мостик», нужно составить определенную последовательность из простых действий, которые можно выполнять ежедневно.Людмила ТимошинаСомнолог
«Мостик» можно составить из любых действий, которые не возбуждают психику и не требуют физической активности:
чтение бумажной или электронной книги,
медитация,
теплый душ,
чашка травяного чая,
легкая растяжка,
легкий самомассаж,
время, проведенное с питомцем,
объятия с близким человеком,
раскрашивание или рисование,
ведение дневника,
рукоделие.