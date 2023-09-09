Какую воду пить натощак: теплую или холодную? Рассказывает нутрициолог

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Человек состоит из воды на 80%, поэтому для полноценной работы организма нужно выпивать достаточное количество жидкости. Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, вода какой температуры полезна для человека.
Проснувшись, важно выпить стакан воды натощак. Это позволит быстрее проснуться, так как во время сна в мозге происходит процесс дегидратации (уменьшение количества жидкости). Чистая вода поможет быстро вернуть полноценное функционирование мозга. Завтракать лучше спустя 30 минут после питья.
На ночь воду лучше не пить. Есть ряд причин: во время сна улучшается лимфодренаж, а значит оттеков не избежать. Также ночь — единственное время, когда почки могут отдохнуть.
Температура воды — важное условие для здоровья. Этот фактор нельзя игнорировать, особенно при употреблении натощак.
Взрослый человек состоит на 80% из воды. Благодаря воде питательные вещества и кислород поступают в клетки. Соблюдение питьевого режима уменьшает риск многих болезней, в том числе образования тромбов.
Вода обладает живительной силой для любого живого организма. Благодаря жидкой консистенции она имеет возможность питать тело растворенными витаминами и минералами. Это же и помогает человеку легко адаптироваться к переменчивым внешним условиям, например, система потоотделения позволяет телу охлаждаться даже в зной.Анастасия КостомахаНутрициолог, травник
нормализация пищеварения;
выведение вредоносных токсинов, шлаков и излишки солей;
нормализация работы кишечника;
очищение и увлажнение кожи;
переработка отложенных жиров;
поддержка мышц в тонусе.
Без качественной воды кровь человека становится вязкой, и сердцу нужно больше времени и сил, чтобы протолкнуть ее по сосудам. Вода, пробегаясь по организму, забирает с собой весь отработанный мусор и выводит его естественным путем. Кроме того, она является основной природной смазкой для суставов, это позволяет человеку быть гибким и не испытывать боль при движении.Анастасия КостомахаНутрициолог, травник
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