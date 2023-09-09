Какую воду пить натощак: теплую или холодную? Рассказывает нутрициолог

Человек состоит из воды на 80%, поэтому для полноценной работы организма нужно выпивать достаточное количество жидкости. Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, вода какой температуры полезна для человека.

Когда лучше пить воду

Проснувшись, важно выпить стакан воды натощак. Это позволит быстрее проснуться, так как во время сна в мозге происходит процесс дегидратации (уменьшение количества жидкости). Чистая вода поможет быстро вернуть полноценное функционирование мозга. Завтракать лучше спустя 30 минут после питья.

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На ночь воду лучше не пить. Есть ряд причин: во время сна улучшается лимфодренаж, а значит оттеков не избежать. Также ночь — единственное время, когда почки могут отдохнуть.

Какую воду нужно пить натощак: теплую или холодную

Температура воды — важное условие для здоровья. Этот фактор нельзя игнорировать, особенно при употреблении натощак.

Как вод а влияет на организм

Взрослый человек состоит на 80% из воды. Благодаря воде питательные вещества и кислород поступают в клетки. Соблюдение питьевого режима уменьшает риск многих болезней, в том числе образования тромбов.

Фото istockphoto.com Также вода участвует во многих процессах. Например:

нормализация пищеварения;

выведение вредоносных токсинов, шлаков и излишки солей;

нормализация работы кишечника;

очищение и увлажнение кожи;

переработка отложенных жиров;

поддержка мышц в тонусе.