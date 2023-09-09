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Сегодня, 21:00

Какую воду пить натощак: теплую или холодную? Рассказывает нутрициолог

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник
Проверка фактов
Проверка фактов

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Кувшин с водой и стакан на кухонной столешнице
Фото istockphoto.com
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Человек состоит из воды на 80%, поэтому для полноценной работы организма нужно выпивать достаточное количество жидкости. Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, вода какой температуры полезна для человека.

Когда лучше пить воду

Проснувшись, важно выпить стакан воды натощак. Это позволит быстрее проснуться, так как во время сна в мозге происходит процесс дегидратации (уменьшение количества жидкости). Чистая вода поможет быстро вернуть полноценное функционирование мозга. Завтракать лучше спустя 30 минут после питья.

Фото istockphoto.com

На ночь воду лучше не пить. Есть ряд причин: во время сна улучшается лимфодренаж, а значит оттеков не избежать. Также ночь — единственное время, когда почки могут отдохнуть.

Пить воду в&nbsp;течение дня очень полезно. Что произойдет с организмом, если пить слишком мало воды

Какую воду нужно пить натощак: теплую или холодную

Температура воды — важное условие для здоровья. Этот фактор нельзя игнорировать, особенно при употреблении натощак.

Для человека полезно пить воду комнатной температуры и выше. Холодная вода, попадающая в желудок, спазмирует его и тормозит пищеварение. А горячий напиток травмирует пищевод, причем вы можете этого даже не ощущать, так как там нет болевых рецепторов.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник
Сколько пить в&nbsp;день воды? Водный баланс: сколько пить в день воды и какую именно воду?

Как вода влияет на организм

Взрослый человек состоит на 80% из воды. Благодаря воде питательные вещества и кислород поступают в клетки. Соблюдение питьевого режима уменьшает риск многих болезней, в том числе образования тромбов.

Вода обладает живительной силой для любого живого организма. Благодаря жидкой консистенции она имеет возможность питать тело растворенными витаминами и минералами. Это же и помогает человеку легко адаптироваться к переменчивым внешним условиям, например, система потоотделения позволяет телу охлаждаться даже в зной.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник
Фото istockphoto.com
Также вода участвует во многих процессах. Например:

  • нормализация пищеварения;

  • выведение вредоносных токсинов, шлаков и излишки солей;

  • нормализация работы кишечника;

  • очищение и увлажнение кожи;

  • переработка отложенных жиров;

  • поддержка мышц в тонусе.

Без качественной воды кровь человека становится вязкой, и сердцу нужно больше времени и сил, чтобы протолкнуть ее по сосудам. Вода, пробегаясь по организму, забирает с собой весь отработанный мусор и выводит его естественным путем. Кроме того, она является основной природной смазкой для суставов, это позволяет человеку быть гибким и не испытывать боль при движении.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник
Подробнее о важности водного баланса и о том, как его поддерживать, рассказали в предыдущей статье.

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Медицина
Польза и вред
Советы и рекомендации
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