Почему может тошнить

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С таким неприятным явлением, как тошнота, сталкивались многие. Но мало кто знает, что это является не только симптомом отравления, а может говорить и о серьезных заболеваниях органов ЖКТ. Генетик, нутрицолог Светлана Перес рассказала подробности о причинах тошноты.
К основным признакам тошноты относят:
легкое подташнивание;
боль в животе и груди;
изжогу;
резкий или неприятный запах изо рта;
озноб, дрожь и слабость;
повышение температуры;
проблемы со стулом;
головную боль;
чувствительность к свету и звукам;
обезвоживание;
головокружение;
бледность кожного покрова.
Если тошнота сопровождается высокой температурой, нехваткой воздуха и обмороком, необходимо вызвать скорую помощь.
Если дискомфорт сопровождают и другие симптомы, обязательно обратитесь к врачу. Не стоит заниматься самолечением, если состояние острое или симптомы сохраняются слишком долго. Тошнота и боль в груди могут быть признаком инфаркта. А тошнота и сильная головная боль или головокружение могут свидетельствовать о проблемах с нервной системой. Обязательно обратитесь к врачу, если приступы тошноты не проходят в течение месяца и особенно если этому сопутствует непонятная потеря или набор веса.Светлана ПересГенетик, нутрициолог
Тошнота не возникает без причины. Она может быть вызвана не только серьезными заболеваниями, но и нарушением работы вестибулярного аппарата, перееданием, физической нагрузкой на полный желудок, побочным эффектом от приема лекарственных препаратов и даже нервным перенапряжением.Светлана ПересГенетик, нутрициолог
Также тошнота бывает из-за ряда заболеваний. К ним относят:
В первую очередь необходимо обратиться к гастроэнтерологу, который назначит ряд исследований. Как правило, это исследование микрофлоры кишечника: общий анализ крови и анализ кала.
На основе результатов специалист назначит терапию. В нее входит прием медикаментов, таких как антихолинергические средства, нейролептики, Н1-блокаторы. Может рекомендоваться употребление воды с лимоном и мятного или ромашкового чая.
Ромашка успокаивает ЖКТ и ЦНС, помогает уснуть. Также оказывает антисептический эффект и обволакивает слизистые, что снижает их раздражение, а вместе с ним и симптомы тошноты. Мятный чай и даже запах свежих листьев растения помогает облегчить тошноту. За счет все тех же антисептических свойств, а также эфиров, которые расслабляют и успокаивают рецепторы.Светлана ПересГенетик, нутрициолог
Если тошнота вызвана запором, теплая вода с лимонным соком поможет стимулировать кишечник. Но важно не перестараться, потому что при нарушении перистальтики кишечника симптомы могут ухудшаться при подобной стимуляции, и все содержимое поднимется, вместо того чтобы опуститься.