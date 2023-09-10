Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:00

Почему может тошнить

Врач назвал основные причины тошноты у человека
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Светлана Перес
Генетик, нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Фото iStock
Telegram Дзен

С таким неприятным явлением, как тошнота, сталкивались многие. Но мало кто знает, что это является не только симптомом отравления, а может говорить и о серьезных заболеваниях органов ЖКТ. Генетик, нутрицолог Светлана Перес рассказала подробности о причинах тошноты.

Симптомы тошноты

Иногда симптомы тошноты менее выражены, в таких случаях говорят «подташнивает». Часто тошнота сопровождается слабостью, потливостью, усиленным слюноотделением, может наблюдаться снижение артериального давления, бледность и даже холод в конечностях.
Светлана Перес
Генетик, нутрициолог
Фото iStock

К основным признакам тошноты относят:

  • легкое подташнивание;

  • боль в животе и груди;

  • изжогу;

  • резкий или неприятный запах изо рта;

  • озноб, дрожь и слабость;

  • повышение температуры;

  • проблемы со стулом;

  • головную боль;

  • чувствительность к свету и звукам;

  • обезвоживание;

  • головокружение;

  • бледность кожного покрова.

Если тошнота сопровождается высокой температурой, нехваткой воздуха и обмороком, необходимо вызвать скорую помощь.

Плохое самочувствие. Названы причины тошноты и способы избавления от нее
Если дискомфорт сопровождают и другие симптомы, обязательно обратитесь к врачу. Не стоит заниматься самолечением, если состояние острое или симптомы сохраняются слишком долго. Тошнота и боль в груди могут быть признаком инфаркта. А тошнота и сильная головная боль или головокружение могут свидетельствовать о проблемах с нервной системой. Обязательно обратитесь к врачу, если приступы тошноты не проходят в течение месяца и особенно если этому сопутствует непонятная потеря или набор веса.
Светлана Перес
Генетик, нутрициолог

Причины тошноты

Тошнота не возникает без причины. Она может быть вызвана не только серьезными заболеваниями, но и нарушением работы вестибулярного аппарата, перееданием, физической нагрузкой на полный желудок, побочным эффектом от приема лекарственных препаратов и даже нервным перенапряжением.
Светлана Перес
Генетик, нутрициолог
Фото iStock

Также тошнота бывает из-за ряда заболеваний. К ним относят:

  • гастроэнтерологические проблемы (гастрит, воспалительные заболевания желудка, кишечника или аппендицита, панкреатит, холецистит, непроходимость кишечника);
  • нарушения в работе центральной нервной системы (травмы головы, гипертонический криз, нарушение мозгового кровообращения и воспаление мозговых оболочек);
  • интоксикация (отравление, недостаточность функции печени и почек, гипотиреоз, тиреотоксикоз, токсикоз).
Причины тошноты. Терапевт назвала причины тошноты после пробуждения

Диагностика и методы лечения

В первую очередь необходимо обратиться к гастроэнтерологу, который назначит ряд исследований. Как правило, это исследование микрофлоры кишечника: общий анализ крови и анализ кала.

На основе результатов специалист назначит терапию. В нее входит прием медикаментов, таких как антихолинергические средства, нейролептики, Н1-блокаторы. Может рекомендоваться употребление воды с лимоном и мятного или ромашкового чая.

Ромашка успокаивает ЖКТ и ЦНС, помогает уснуть. Также оказывает антисептический эффект и обволакивает слизистые, что снижает их раздражение, а вместе с ним и симптомы тошноты. Мятный чай и даже запах свежих листьев растения помогает облегчить тошноту. За счет все тех же антисептических свойств, а также эфиров, которые расслабляют и успокаивают рецепторы.
Светлана Перес
Генетик, нутрициолог

Если тошнота вызвана запором, теплая вода с лимонным соком поможет стимулировать кишечник. Но важно не перестараться, потому что при нарушении перистальтики кишечника симптомы могут ухудшаться при подобной стимуляции, и все содержимое поднимется, вместо того чтобы опуститься.

Беременную тошнит. Гастроэнтеролог назвала средство, которое поможет при тошноте
Медицина
Советы и рекомендации
1
Обсудить
Читайте также
Умер советский и российский актер Андрей Шаронов
В Запорожской области рассказали о ржавеющих на полях сражений танках Challenger 2
В Совбезе России раскрыли план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как влияет избыток калорий на здоровье