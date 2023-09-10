Почему может тошнить

С таким неприятным явлением, как тошнота, сталкивались многие. Но мало кто знает, что это является не только симптомом отравления, а может говорить и о серьезных заболеваниях органов ЖКТ. Генетик, нутрицолог Светлана Перес рассказала подробности о причинах тошноты.

Симптомы тошноты

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К основным признакам тошноты относят:

легкое подташнивание;

боль в животе и груди;

изжогу;

резкий или неприятный запах изо рта;

озноб, дрожь и слабость;

повышение температуры;

проблемы со стулом;

головную боль;

чувствительность к свету и звукам;

обезвоживание;

головокружение;

бледность кожного покрова.

Если тошнота сопровождается высокой температурой, нехваткой воздуха и обмороком, необходимо вызвать скорую помощь.

Причины тошноты

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Также тошнота бывает из-за ряда заболеваний. К ним относят:

гастроэнтерологические проблемы (гастрит, воспалительные заболевания желудка, кишечника или аппендицита, панкреатит, холецистит, непроходимость кишечника);

нарушения в работе центральной нервной системы (травмы головы, гипертонический криз, нарушение мозгового кровообращения и воспаление мозговых оболочек);

интоксикация (отравление, недостаточность функции печени и почек, гипотиреоз, тиреотоксикоз, токсикоз).

Диагностика и методы лечения

В первую очередь необходимо обратиться к гастроэнтерологу, который назначит ряд исследований. Как правило, это исследование микрофлоры кишечника: общий анализ крови и анализ кала.

На основе результатов специалист назначит терапию. В нее входит прием медикаментов, таких как антихолинергические средства, нейролептики, Н1-блокаторы. Может рекомендоваться употребление воды с лимоном и мятного или ромашкового чая.

Если тошнота вызвана запором, теплая вода с лимонным соком поможет стимулировать кишечник. Но важно не перестараться, потому что при нарушении перистальтики кишечника симптомы могут ухудшаться при подобной стимуляции, и все содержимое поднимется, вместо того чтобы опуститься.