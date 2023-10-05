Зачем блогеры ведут круглосуточные прямые эфиры и кто их смотрит? Рассказывает психолог

Стримы становятся все более популярными в интернете. В отличие от обычных видеоблогеров стримеры не монтируют свои видео заранее. Они взаимодействуют с подписчиками в режиме онлайн, позволяя им наблюдать за своими действиями.

Стрим (англ. stream — поток) — это трансляция видео или аудио контента в режиме реального времени через интернет.

Изначально стримерством занимались геймеры, которые играли в прямом эфире и комментировали происходящее на экране. Рост популярности формата привел к геймерам рекламодателей, и хобби превратилось в способ заработка. Сейчас стриминговая сфера расширилась. Блогеры транслируют различные мероприятия, делают макияж, готовят еду, играют на музыкальных инструментах, некоторые даже показывают повседневную жизнь в режиме реального времени.

Что за круглосуточные стримы

Стримы о повседневной жизни — это бесконечный «парад» интересного, обыденного или странного, который позволяет зрителю стать частью шоу, оставив комментарий или денежный подарок. «Круглосуточность» трансляции позволяет привлечь разную аудиторию в течение дня (полуночников, жаворонков, тех, у кого перерыв на работе, зрителей из совершенно разных часовых поясов).

С недавнего времени в социальных сетях завирусились стримы о повседневной жизни. Например, звезды TikTok, Джетти Джеймс и Отэм Рэйнн, ведут трансляцию уже больше четырех недель (на момент публикации материала). Стримеры установили девять камер в разных комнатах квартиры и транслируют, как они едят, спят, разговаривают, убираются в квартире, в принципе, просто как они живут. Если они выходят из дома, то берут камеру с собой.

Фото Freepik/DCStudio

Казалось бы, что в этом может быть привлекательного, ведь в этих стримах не происходит ничего необычного. Однако на аккаунт блогеров уже подписано более двух миллионов человек.

Зачем ведут стримы о повседневной жизни

Мы живем в эпоху, где грань между личным и публичным стирается. Все происходящее на экранах — исследование. Что можно делать в публичном пространстве, а что — нельзя? Этика меняется вместе с появлением новых тенденций. Вместе с этим постепенно стираются личные границы: насколько можно зайти в чужую зону комфорта и впустить других в свою.

Вместе с психологом Натальей Безгиной разбираемся, что может мотивировать людей выставлять каждый свой шаг напоказ.

Жажда популярности

При этом сложно говорить о стримерах, как о людях, потенциально имеющих психические расстройства. Скорее речь об особенностях личности.

Стримеры, ведущие трансляции о повседневной жизни, показывают себя как бы в естественной среде обитания. Они могут делиться эмоциями, мыслями, повседневными радостями и проблемами, что создает более глубокую и личную связь с аудиторией.

Деньги

Удивительно, но стримы о повседневной жизни — хороший способ заработать денег. Стримеры получают доход от рекламы, пожертвований зрителей или платных подписок.

«Миссия»

Люди, которые ведут стримы, чувствуют себя обязанными делать это регулярно, чтобы соответствовать ожиданиям зрителей. А если обозначили трансляцию, как «круглосуточную», то не прерывают ее. Более того, видят в этом даже некую «миссию»: раз меня смотрят, значит, это кому-то нужно.

Почему зрителям интересны стримы о повседневной жизни

Интерактивность и ощущение во власти

Стримы о повседневной жизни дают возможность наблюдать за событиями в режиме реального времени и взаимодействовать со стримерами во время трансляции. Зрители могут задавать вопросы, комментировать происходящее и влиять на ход событий. Ощущение присутствия очень заманчиво, публика как будто подглядывает за течением жизни незнакомого им человека.

Фото istockphoto.com/JGalione

В то же время стримы удовлетворяют потребность во власти. Все мы стремимся к тому или иному контролю над ситуацией, к контролю над людьми. Из-за того, что стрим ведется в прямом эфире, люди могут повлиять на происходящее. В этом отношении стримы достаточно близки к тому, что можно было видеть в древнеримском Колизее.

Поиск единомышленников

Развлечение и образование

Просмотр стримов может быть хорошим способом, чтобы отвлечься от забот. Зрители наблюдают за жизнью других людей, искренними моментами и неожиданными событиями. Стримеры могут также предлагать образовательный контент или вдохновлять зрителей своими действиями и достижениями. Например, делиться своими навыками в готовке, фитнесе или рукоделии.

Как трансляции влияют на стримеров

Длительные прямые трансляции могут нанести ущерб самим блогерам.

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