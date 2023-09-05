Упражнения Кегеля для женщин: когда можно и нельзя их выполнять? Отвечает гинеколог

Сегодня популярно ходить в зал или заниматься спортом дома. Если качать мышцы тела уже вошло в моду, то вот про интимные мышцы многие забывают. Есть специальная гимнастика, которая поможет поддержать здоровье женщин всех возрастов. Подробнее об этом рассказываем вместе с акушером-гинекологом Марией Филатовой .

Что такое гимнастика Кегеля

В середине XX века американский профессор Арнольд Кегель преподавал гинекологию в Университете Южной Калифорнии. Врач-гинеколог специализировался на хирургических методах лечения недержания мочи, но, разочаровавшись в неэффективной терапии, разработал тренажер перинеометр, который мог определить силу мышц тазового дна.

Впоследствии он подобрал комплекс упражнений, позволяющих повысить тонус мышц тазового дна, которые в обычной жизни задействуются редко. Потеря эластичности приводит к ряду заболеваний и ухудшению сексуальной жизни.

Разработанный комплекс способствует сокращению и расслаблению мышц, за счет чего восстанавливается мышечный тонус, а органы малого таза возвращаются в естественное положение.

Польза упражнений Кегеля для женщин

Тренировка по методике Кегеля оказывает положительное воздействие на женщин всех возрастов. Молодым девушкам помогает уменьшить менструальные боли. Будущим мамам облегчает течение беременности, роды и способствует быстрому восстанавливлению после рождения ребенка. Женщинам после наступления климакса служит профилактикой выпадения органов малого таза, стимулирует выработку половых гормонов.

Также помогает исправлению сексуальных дисфункций, аноргазмии и улучшению чувствительности.

Противопоказания к выполнению упражнений Кегеля

Перед выполнением лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом. Специалист выявит наличие противопоказаний. К ним могут относиться:

острые воспалительные процессы;

наличие кровотечений;

сосудистые заболевания;

онкология;

послеоперационный период;

наличие боли;

наличие травм промежности;

угроза выкидаша или перенесенный выкидыш;

преждевременные роды.

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Кому необходимо тренировать интимные мышцы

Зачастую гимнастику по Кегелю врачи могут рекомендовать в качестве профилактики и лечения стрессового недержания мочи, когда непроизвольное подтекание происходит при кашле, чихании и физической активности. Такое часто бывает у женщин после родов и в менопаузу. Редко, но проблемы обнаруживаются и у молодых нерожавших женщин.

При регулярных тренировках мышцы таза увеличиваются в объеме, повышается их тонус. На ранних стадиях недержания гимнастика Кегеля помогает избежать хирургического вмешательства.

Подробнее о том, как правильно выполнять упражнения Кегеля, мы уже рассказывали в этой статье.

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