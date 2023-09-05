Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:00

Упражнения Кегеля для женщин: когда можно и нельзя их выполнять? Отвечает гинеколог

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен
Сегодня популярно ходить в зал или заниматься спортом дома. Если качать мышцы тела уже вошло в моду, то вот про интимные мышцы многие забывают. Есть специальная гимнастика, которая поможет поддержать здоровье женщин всех возрастов. Подробнее об этом рассказываем вместе с акушером-гинекологом Марией Филатовой.

Что такое гимнастика Кегеля

В середине XX века американский профессор Арнольд Кегель преподавал гинекологию в Университете Южной Калифорнии. Врач-гинеколог специализировался на хирургических методах лечения недержания мочи, но, разочаровавшись в неэффективной терапии, разработал тренажер перинеометр, который мог определить силу мышц тазового дна.

Впоследствии он подобрал комплекс упражнений, позволяющих повысить тонус мышц тазового дна, которые в обычной жизни задействуются редко. Потеря эластичности приводит к ряду заболеваний и ухудшению сексуальной жизни.

Разработанный комплекс способствует сокращению и расслаблению мышц, за счет чего восстанавливается мышечный тонус, а органы малого таза возвращаются в естественное положение.

Беременная женщина. Как узнать, сколько у вас яйцеклеток? От этого зависит способность к деторождению

В оригинальном варианте гимнастика по Кегелю предполагает использование дополнительного оборудования, однако ощутимый прогресс возможен и при занятиях без отягощения.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Польза упражнений Кегеля для женщин

Тренировка по методике Кегеля оказывает положительное воздействие на женщин всех возрастов. Молодым девушкам помогает уменьшить менструальные боли. Будущим мамам облегчает течение беременности, роды и способствует быстрому восстанавливлению после рождения ребенка. Женщинам после наступления климакса служит профилактикой выпадения органов малого таза, стимулирует выработку половых гормонов.

Также помогает исправлению сексуальных дисфункций, аноргазмии и улучшению чувствительности.

Тренировка нервных окончаний и мышц усиливает местный кровоток, благодаря чему сильнее ощущается возбуждение, а оргазмы достигаются быстрее и становятся более яркими.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Противопоказания к выполнению упражнений Кегеля

Перед выполнением лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом. Специалист выявит наличие противопоказаний. К ним могут относиться:

  • острые воспалительные процессы;

  • наличие кровотечений;

  • сосудистые заболевания;

  • онкология;

  • послеоперационный период;

  • наличие боли;

  • наличие травм промежности;

  • угроза выкидаша или перенесенный выкидыш;

  • преждевременные роды.

Фото istockphoto.com

Кому необходимо тренировать интимные мышцы

Зачастую гимнастику по Кегелю врачи могут рекомендовать в качестве профилактики и лечения стрессового недержания мочи, когда непроизвольное подтекание происходит при кашле, чихании и физической активности. Такое часто бывает у женщин после родов и в менопаузу. Редко, но проблемы обнаруживаются и у молодых нерожавших женщин.

При регулярных тренировках мышцы таза увеличиваются в объеме, повышается их тонус. На ранних стадиях недержания гимнастика Кегеля помогает избежать хирургического вмешательства.

Важное условие для эффективности тренировок и роста мышц — достаточное количество белка, витаминов группы В и железа в рационе. Если человек находится в сильном дефиците белка, нарастить мышцы будет попросту не из чего.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Подробнее о том, как правильно выполнять упражнения Кегеля, мы уже рассказывали в этой статье.

Возраст и&nbsp;репродуктивное здоровье. Репродуктивное здоровье: во сколько лучше рожать и как планировать беременность

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Польза и вред
Упражнения для женщин
0
Читайте также
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
Из школы №338 в Санкт-Петербурге уволилось одновременно 17 учителей
В Крыму назвали безумием украинский закон о делении полуострова
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Заправлять кровать с утра вредно, и вот почему