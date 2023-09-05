Упражнения Кегеля для женщин: когда можно и нельзя их выполнять? Отвечает гинеколог

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В середине XX века американский профессор Арнольд Кегель преподавал гинекологию в Университете Южной Калифорнии. Врач-гинеколог специализировался на хирургических методах лечения недержания мочи, но, разочаровавшись в неэффективной терапии, разработал тренажер перинеометр, который мог определить силу мышц тазового дна.
Впоследствии он подобрал комплекс упражнений, позволяющих повысить тонус мышц тазового дна, которые в обычной жизни задействуются редко. Потеря эластичности приводит к ряду заболеваний и ухудшению сексуальной жизни.
Разработанный комплекс способствует сокращению и расслаблению мышц, за счет чего восстанавливается мышечный тонус, а органы малого таза возвращаются в естественное положение.
Тренировка по методике Кегеля оказывает положительное воздействие на женщин всех возрастов. Молодым девушкам помогает уменьшить менструальные боли. Будущим мамам облегчает течение беременности, роды и способствует быстрому восстанавливлению после рождения ребенка. Женщинам после наступления климакса служит профилактикой выпадения органов малого таза, стимулирует выработку половых гормонов.
Также помогает исправлению сексуальных дисфункций, аноргазмии и улучшению чувствительности.
Тренировка нервных окончаний и мышц усиливает местный кровоток, благодаря чему сильнее ощущается возбуждение, а оргазмы достигаются быстрее и становятся более яркими.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Перед выполнением лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом. Специалист выявит наличие противопоказаний. К ним могут относиться:
острые воспалительные процессы;
наличие кровотечений;
сосудистые заболевания;
онкология;
послеоперационный период;
наличие боли;
наличие травм промежности;
угроза выкидаша или перенесенный выкидыш;
преждевременные роды.
Зачастую гимнастику по Кегелю врачи могут рекомендовать в качестве профилактики и лечения стрессового недержания мочи, когда непроизвольное подтекание происходит при кашле, чихании и физической активности. Такое часто бывает у женщин после родов и в менопаузу. Редко, но проблемы обнаруживаются и у молодых нерожавших женщин.
При регулярных тренировках мышцы таза увеличиваются в объеме, повышается их тонус. На ранних стадиях недержания гимнастика Кегеля помогает избежать хирургического вмешательства.
Важное условие для эффективности тренировок и роста мышц — достаточное количество белка, витаминов группы В и железа в рационе. Если человек находится в сильном дефиците белка, нарастить мышцы будет попросту не из чего.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Подробнее о том, как правильно выполнять упражнения Кегеля, мы уже рассказывали в этой статье.
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