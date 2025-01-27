Упражнения Кегеля: помогут ли они при опущении матки и как правильно выполнять

Каждая женщина мечтает оставаться здоровой, активной и уверенной в себе на протяжении всей жизни. Но часто и по разным причинам тело может требовать особого внимания. Особенно часто это касается мышц тазового дна. В этом контексте упражнения Кегеля становятся настоящей находкой. Врач гинеколог-хирург Александр Никитин подробно рассказал о том, что это такое и какие результаты можно ожидать.

Что такое гимнастика Кегеля

Мышцы тазового дна невероятно важны для здоровья женщин. Тем не менее часто эти мускулы теряют тонус, а органы, соседствующие с ними, принимают неправильное положение. Все это приводит к недержанию мочи, дискомфорту во время половой жизни и ухудшению общего самочувствия.

В середине XX века американский гинеколог Aрнольд Кегель разработал комплекс упражнений для укрепления мышц и связок таза. Такие занятия способствуют сокращению и расслаблению мускулов, за счет чего восстанавливается тонус, а органы малого таза возвращаются в естественное положение.

Польза упражнений Кегеля для женщин

В норме каждой женщине следует выполнять упражнения Кегеля для профилактики нарушения работы органов малого таза и их опущения. Особенно важно делать это во время беременности и продолжить тренировки курсами после родов. Это поможет укрепить мышечный каркас и избежать недержания мочи, опущения матки и стенок влагалища, дискомфорта во время интима.

Противопоказания к выполнению упражнений Кегеля

Перед началом упражнений стоит обратиться к врачу. В целом противопоказания к упражнениям Кегеля — острый период любых воспалительных процессов, геморроидальные кровотечения, сосудистые заболевания, онкология, послеоперационный период.

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Когда выполнять упражнения Кегеля

Занимайтесь три раза в день. Постепенно увеличивайте количество подходов. Задача — довести их количество до десяти. Пусть эти упражнения сопутствуют повседневным делам, ведь их можно выполнять незаметно для окружающих. Например, сидя на рабочем месте или отдыхая в кресле, на диване.

Постарайтесь приурочить выполнение упражнений к какому-то регулярному делу. Например, когда наносите макияж, разговариваете по телефону, едете на работу в метро или на машине, при готовке, глажке, когда принимаете душ, кормите грудью ребенка. Со временем постарайтесь также сформировать привычку фиксировать (напрягать) мышцы промежности каждый раз перед поднятием тяжести, кашлем или чиханием.

Не нужно выполнять упражнения при мочеиспускании. Это вредно и может привести к неполному опорожнению мочевого пузыря, а также увеличивает риск инфекции.

Как выполнять упражнения Кегеля

Для начала нужно определить целевые мускулы. Постарайтесь сократить мышцы , как будто вы пытаетесь предотвратить выход газа или остановить мочеиспускание. После расслабьте мышцы. Повторите это несколько раз, пока не сфокусируетесь на нужной мышце. Старайтесь, чтобы ягодицы не участвовали в сокращении.

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После того как вы поняли, о каких мышцах идет речь, опорожните мочевой пузырь и лягте на спину. В начале лучше выполнять упражнения лежа, так проще. Заставьте мышцы сократиться, сохраняйте их в таком состоянии пять секунд. Затем дайте им отдохнуть еще столько же. Повторите действия 4-5 раз.

Постепенно старайтесь увеличивать продолжительность сокращения (с пять секунд до десяти, например) и количество подходов (с 4-5 до 9-10). В будущем можно будет добавить специальные «утяжелители», которые вставляются во влагалище — с ними упражнения станут еще эффективнее. Всегда давайте мышцам отдохнуть столько же, сколько мускулы напрягались. Не давайте другим мышцам (брюшного пресса, бедрам, ягодицам) участвовать в работе и не задерживайте дыхание.

Если у вас что-то не получается, возникают трудности, не стесняйтесь обратиться к врачу. Специалист расскажет, как правильно выполнять упражнения и как задействовать правильные мышцы.

Как долго выполнять упражнения Кегеля

В идеале на этот вопрос ответ краткий — всю жизнь. Упражнения Кегеля должны стать частью повседневной рутины любой рожавшей женщины. А для профилактики их рекомендуется делать вообще всем представительницам прекрасного пола.