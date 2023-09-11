Гимнастика Кегеля для мужчин: как продлить физическое и сексуальное долголетие

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Тренировать интимные мышцы полезно не только женщинам, но и мужчинам. Врачи помимо бицепсов рекомендуют качать и мышцы тазового дна. О пользе такой гимнастики рассказала сексолог Риналия Сафина.
В середине XX века американский врач Арнольд Кегель, который специализировался на хирургических методах лечения недержания мочи, разработал комплекс упражнений, позволяющий повысить тонус мышц тазового дна. Так гимнастику интимных мышц по данной методике впоследствии назвали его именем.
Упражнения способствуют сокращению и расслаблению мышц, за счет чего восстанавливается мышечный тонус. Комплекс направлен на улучшение потенции и укрепление полового здоровья.
Комплекс Кегеля улучшает работу лобково-копчиковых мышц (ЛКМ), которые расположены между яичками и анусом. ЛКМ поддерживают такие органы таза, как уретра, мочевой пузырь и кишечник. Когда мышцы в тонусе, это способствует продлению физического и сексуального долголетия мужчин.
Ученые из Университета Западной Англии доказали, что для секса крайне важны мышцы тазового дна. По данным исследования, 40% мужчин избавились от проблем с эректильной дисфункцией после курса упражнений Кегеля.
Также интимная гимнастика поможет:
при эректильной дисфункции;
при преждевременном семяизвержении;
при хронических тазовых болях;
при проблемах в работе предстательной железы;
в усилении эрекции и оргазмов.
Упражнения Кегеля укрепляют мышцы, ответственные за удержание крови во время эрекции. Они будут надежнее блокировать кровь в пенисе, эрекция станет твердой и контролируемой.Риналия СафинаПсихолог-сексолог
Перед выполнением лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом. Специалист выявит наличие у вас противопоказаний. К ним могут относиться:
наличие мочевого катетера;
острая фаза геморроя;
наличие острых воспалительных процессов;
послеоперационный период;
наличие болей;
наличие травм промежности.
С осторожностью упражнения стоит выполнять мужчинам с хроническими и острыми заболеваниями мочеполовой сферы или кишечника.
Упражнения выполняются по той же технике, что и у женщин.
Техника выполнения:
Упражнения не только тренируют мышцы, но и обеспечивают регулярный приток крови к пенису. Без этого может произойти укорачивание, усыхание полового члена.Риналия СафинаПсихолог-сексолог
Перед выполнением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Также все упражнения лучше выполнять под руководством специалиста, который проконтролирует правильность выполнения.