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Сегодня, 21:00

Гимнастика Кегеля для мужчин: как продлить физическое и сексуальное долголетие

Ольга Стрельникова
,
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Риналия Сафина
Психолог-сексолог
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Проверка фактов

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Тренировать интимные мышцы полезно не только женщинам, но и мужчинам. Врачи помимо бицепсов рекомендуют качать и мышцы тазового дна. О пользе такой гимнастики рассказала сексолог Риналия Сафина.

Что такое гимнастика Кегеля

В середине XX века американский врач Арнольд Кегель, который специализировался на хирургических методах лечения недержания мочи, разработал комплекс упражнений, позволяющий повысить тонус мышц тазового дна. Так гимнастику интимных мышц по данной методике впоследствии назвали его именем.

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Упражнения способствуют сокращению и расслаблению мышц, за счет чего восстанавливается мышечный тонус. Комплекс направлен на улучшение потенции и укрепление полового здоровья.

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Польза упражнений Кегеля для мужчин

Комплекс Кегеля улучшает работу лобково-копчиковых мышц (ЛКМ), которые расположены между яичками и анусом. ЛКМ поддерживают такие органы таза, как уретра, мочевой пузырь и кишечник. Когда мышцы в тонусе, это способствует продлению физического и сексуального долголетия мужчин.

Ученые из Университета Западной Англии доказали, что для секса крайне важны мышцы тазового дна. По данным исследования, 40% мужчин избавились от проблем с эректильной дисфункцией после курса упражнений Кегеля.

Тренировка интимных мышц рекомендована в целях профилактики юношам с 20 лет. Идеально, если это войдет в привычку. Тогда большая часть проблем с половой дисфункцией, опущением, отсутствием тонуса и недержанием вас просто обойдет стороной.
Риналия Сафина
Психолог-сексолог
Фото iStock

Также интимная гимнастика поможет:

  • в профилактике недержания мочи, кала и газов;

  • при эректильной дисфункции;

  • при преждевременном семяизвержении;

  • при хронических тазовых болях;

  • при проблемах в работе предстательной железы;

  • в усилении эрекции и оргазмов.

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Упражнения Кегеля укрепляют мышцы, ответственные за удержание крови во время эрекции. Они будут надежнее блокировать кровь в пенисе, эрекция станет твердой и контролируемой.
Риналия Сафина
Психолог-сексолог

Противопоказания к выполнению упражнений Кегеля

Перед выполнением лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом. Специалист выявит наличие у вас противопоказаний. К ним могут относиться:

  • наличие мочевого катетера;

  • острая фаза геморроя;

  • наличие острых воспалительных процессов;

  • послеоперационный период;

  • наличие болей;

  • наличие травм промежности.

С осторожностью упражнения стоит выполнять мужчинам с хроническими и острыми заболеваниями мочеполовой сферы или кишечника.

Как выполнять упражнения Кегеля

Упражнения выполняются по той же технике, что и у женщин.

Техника выполнения:

  1. Втяните мышцы тазового дна и удерживайте в течение 5 секунд.
  2. Медленно, без резких движений полностью расслабьте мышцы тазового дна.
  3. Отдохните 5 секунд.
  4. Повторите упражнение 10 раз.
Упражнения не только тренируют мышцы, но и обеспечивают регулярный приток крови к пенису. Без этого может произойти укорачивание, усыхание полового члена.
Риналия Сафина
Психолог-сексолог

Перед выполнением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Также все упражнения лучше выполнять под руководством специалиста, который проконтролирует правильность выполнения.

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