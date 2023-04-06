Китаянка показала «волшебные» утягивающие шорты. Работают ли они, объясняют эксперты

В социальных сетях стал вирусным ролик китаянки, в котором девушка демонстрирует, как утягивающие шорты делают ее фигуру в несколько раз стройнее.

Но действительно ли дело в «волшебных» шортах?

Разобрались вместе с фитнес-тренером Ксенией Шульгой, врачом Ириной Юзуп и модным экспертом Светланой Белошапкиной, специализирующейся на Восточной Азии.

Действительно ли работают утягивающие шорты

Утягивающее белье, в частности шорты, действительно работает. Оно создает изящный силуэт, делая талию визуально тоньше, а бедра более подтянутыми. Но волшебства не произойдет. Утягивающие шорты, белье или боди не уменьшат в размерах, а лишь сгладят некоторые несовершенства, такие как «ушки» на бедрах или жировые складки на боках. С выпирающим животом утягивающие шорты не справятся.

Как влияет утягивающее белье на здоровье

Возможности утягивающего белья не безграничны. Шорты из видео должны были вдавить все лишние кило внутрь. Без вреда для здоровья это вряд ли возможно.

Если носить утягивающие шорты слишком часто, это может привести к проблемам со здоровьем:

ограничение дыхания уменьшает насыщение организма кислородом, что негативно влияет на все системы;

неестественное перераспределение давления может спровоцировать варикоз, особенно при длительной носке;

кожа может отреагировать на плотную синтетическую ткань раздражением кожи и даже аллергическими реакциями;

может ухудшиться пищеварение и работа желудочно-кишечного тракта.

Istockphoto/Cameron Prins

Самый опасный эффект подобного утягивающего белья — нарушение работы лимфатической системы.

Как правильно носить утягивающее белье

Чтобы избежать проблем со здоровьем, следует руководствоваться несколькими принципами:

подбирать правильный размер;

приобретать только качественные изделия;

носить их только по необходимости, а не как постоянный элемент гардероба.

Также нелишним будет перед применением утягивающего белья проконсультироваться с врачом.

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